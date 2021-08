1 a Zugang: Digitale Loesungen fuer alle – inklusiv und individuell

Bildungsangebote und Beratung für alle, das hat sich das Gärtringer Beratungsunternehmen 1a Zugang auf die Fahnen geschrieben. Dazu gehören unter anderem gesetzlich verpflichtende Unterweisungen für den Gabelstapler für Menschen mit Behinderung, die als E-Learning Angebote zur Verfügung stehen, Seminare zur Gestaltung von barrierefreien Informationen oder auch virtuelle und interaktive Workshops für Führungskräfte zum “Führen aus dem Home Office”. Die qualitativ hochwertigen Weiterbildungsangebote orientieren sich inhaltlich, methodisch und didaktisch an den neuesten Entwicklungen und den Bedarfen der Kundschaft.

Seit 2013 profitieren Menschen mit ohne und Behinderung jährlich von mehr als 3500 inklusiven Bildungstagen. Auf Basis einer intuitiven und webbasierten Plattform bietet die 1a Zugang individuelle und bedarfsorientierte E-Learnings und Web-Seminare an. Unabhängig von Branche und Fachrichtung begleitet das Unternehmen seine Kunden bei der Organisation, Dokumentation und Auswertung ihrer Weiterbildungsmaßnahmen.

Darüber hinaus unterstützt eine barrierearme Leicht Lernen App Menschen mit Nachteilen in der beruflichen Bildung. Die Inhalte basieren auf den standardisierten Rahmenplänen für Ausbildungsberufe. Die von der 1a Zugang entwickelte App kann in verschiedenen Bildungseinrichtungen und Institutionen zur Qualifizierung, Aus- und Weiterbildung (z.B. Lager-Logistik, Büromanagement, Metalltechnik, Hauswirtschaft, etc.) zielgruppenorientiert eingesetzt werden.

Für Lehrerende und Ausbildungspersonal aus Unternehmen bietet die App erweiterte Funktionen: Der individuelle Lernerfolg kann frühzeitig ausgewertet und individuelle Maßnahmen ergriffen werden.

Die 1a Zugang entwickelt dauerhaft neue themenspezifische E-Learning- und Web-Seminar-Angebote. Zusammen mit den Kunden entwickelt sie app- und webbasierte Lösungen, die an individuelle Bedarfe der Kunden angepasst sind.

Die 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH

Die 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH ist der zertifizierte Beratungs- und Bildungsdienstleister in der Region Stuttgart. Unabhängig von Fachrichtung und Branche berät und entwickelt das Unternehmen zu den Themen Bildung, barrierefreie digitale Lösungen, Mediengestaltung, leichte Sprache und Barrierefreiheit in der physischen Umwelt. Coaches und Berater begleiten benachteiligte Menschen zu relevanten Teilhabeleistungen und unterstützen sie auf dem Weg in den Arbeitsmarkt.

Die 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH qualifiziert Menschen mit Nachteilen und schafft interessante und herausfordernde Arbeitsplätze. Im Team der 1a Zugang arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung auf gleicher Augenhöhe mit gleichen Karrierechancen.

Weitere Informationen: www.1a-zugang.de

Wir sind die GWW.

Menschen, die durch eine Behinderung beeinträchtigt sind, benötigen unterstützende Begleitung und bedarfsgerechte Hilfeleistungen, um soweit wie möglich selbstbestimmt und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Die GWW hat es sich zur Aufgabe gemacht, für behinderte Menschen in den Landkreisen Böblingen und Calw Arbeits- und Wohnplätze, in der für sie jeweils geeigneten Form zu schaffen und die notwendigen Hilfe- und Förderleistungen bereitzustellen.

Diese Einrichtungen und Betreuungsleistungen stehen behinderten Menschen unabhängig davon zur Verfügung, ob die Behinderung überwiegend geistiger, körperlicher oder seelischer Natur ist.

Die GWW ist eine gemeinnützig anerkannte Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie verfügt über ein Stammkapital in Höhe von 15.300.000 EUR und betreut in über 20 Einrichtungen etwa 1.300 Menschen mit Behinderung.

Die Werkstätten der GWW sind nach § 142 SGB IX durch die Bundesanstalt für Arbeit anerkannt. Damit sind Kunden berechtigt, aus Aufträgen, die an die GWW vergeben werden, 50% auf die Ausgleichsabgabe anzurechnen (§140 SGB IX). Grundlage ist die Leistung der Werkstatt, ohne Material und Fremdleistung.

Als gemeinnützige Gesellschaft ist die GWW berechtigt Spendenbescheinigungen auszustellen.

