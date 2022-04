1. Cyber ERP Contest 2022: Künstliche Intelligenz im ERP-System?

Welche ERP-Funktionen werden bereits von Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt? Auf dem 1. Cyber ERP Contest 2022 zeigen die Asseco Solutions AG mit APplus und die NTT Data Business Solutions AG mit SAP S/4HANA an ausgewählten Beispielen, welchen Nutzen KI in ERP-Systemen entfalten kann. Die 50-minütige Online-Konferenz am 3.6.2022 um 10.00 Uhr wird von anbieterunabhängigen Experten der MQ result consulting AG moderiert.

Führende ERP-Anbieter stellen ihre Lösungen themenbezogen dem Vergleich – in einem konzentrierten und strukturierten Programm, das von unabhängigen Experten vorbereitet wird. Dieses Erfolgsrezept zieht jedes Mal mehr Teilnehmer an, die sich über die Chat-Funktion an der Online-Konferenz beteiligen können. Diesmal geht es unter anderem um Künstliche Intelligenz im ERP-System. Zwei führende Anbieter zeigen, welche Lösungen sie bereits anzubieten haben. Beurteilen Sie selbst, welchen Nutzen Unternehmen davon erwarten können.

Asseco präsentiert im ersten Beispiel die Optimierung des Lagers und der Bestandsdisposition durch KI. Das ERP-System APplus setzt aber auch in einem besonders wichtigen Bereich auf die neue Technologie: Wie lassen sich Vertriebsprozesse mit Künstlicher Intelligenz verbessern? Diese Frage wird im zweiten Praxisbeispiel beantwortet.

Der SAP-Partner NTT DATA informiert im ersten Beitrag über Potenziale und Anwendung von Künstlicher Intelligenz im ERP-System von SAP. Dabei werden ebenfalls praxisnahe Anwendungsfälle präsentiert. Anschließend zeigt das Systemhaus an einem konkreten Kundenbeispiel, wie sich das Internet of Things (IoT) erfolgreich mit Businessprozessen verbinden lässt.

Die Experten von MQ result consulting führen in das Thema ein, dann bearbeiten die beiden ERP-Anbieter die Themen im Wechsel, in Blöcken von wenigen Minuten. Durch die klar gegliederten Präsentationen erhalten die Teilnehmer zugleich einen Eindruck beider ERP-Systeme. Die Teilnehmer stellen ihre Fragen in einem Chat, der anschließend zusammengefasst und priorisiert beantwortet wird.

Zur Anmeldung für die kostenlose Webkonferenz geht es unter https://www.mqresult.de/cyber-erp-contest-2022/

Über die MQ result consulting AG

Die MQ result consulting AG berät seit 2002 mittelständische Unternehmen bei der Auswahl, Einführung und Optimierung von Business Software – unabhängig von den ERP-Anbietern. Eine professionell ausgereifte Methodik führt von der Analyse über die Konzeption und Umsetzung zu positiven Ergebnissen für das gesamte Unternehmen: Anwender berichten über effizientere Prozesse, geringere Kosten und sicheres IT-Management. Mit Niederlassungen in Konstanz, Tübingen, Karlsruhe, Dortmund, Hamburg, München, Darmstadt, Berlin und Freiburg sorgen die unternehmerisch agierenden Experten für Kundennähe. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.mqresult.de

