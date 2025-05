1. Cyber ERP Contest 2025: Live-Vergleich von KI-Funktionen in ERP-Systemen

Zu künstlicher Intelligenz (KI) wird viel angekündigt und diskutiert. MQ result consulting zeigt auf dem 1. Cyber ERP-Contest 2025, was heute schon funktioniert. Am Donnerstag, 12.6.2025 von 10.00 bis 10.50 Uhr informiert die Avanade Deutschland GmbH über die KI-Funktionen im ERP-System Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management. Im unmittelbaren Vergleich präsentiert die CNT Management Consulting AG KI-Funktionen von SAP S/4HANA Cloud.

Die Cyber ERP-Contests von MQ result consulting vermitteln komprimiertes Wissen direkt aus der Praxis. Nach einer kurzen Einführung durch die Experten von MQ präsentieren zwei Unternehmen in jeweils zwei Blöcken die Funktionen ihrer Systeme in Live-Vorführungen. So haben die Teilnehmer an der kostenlosen Online-Konferenz den direkten Vergleich. Sie können sich im Chat beteiligen, der anschließen zusammengefasst beantwortet wird. Diesmal geht es um Funktionen der Künstlichen Intelligenz in ERP-Systemen, die schon heute verfügbar sind.

Avanade führt vor, wie KI bereits heute die Prozesse im Bereich Finance des ERP-Systems Microsoft Dynamics 365 F&SCM vereinfacht. Dabei geht es um die Abstimmung von Lieferantenabrechnungen zwischen Rechnungswesen und Buchhaltung. Des Weiteren kommt die Abstimmung von Kundenkonten aufs Tablett. Bei diesem Prozess stellt das Unternehmen eigenen Aufzeichnungen zu den Transaktionen mit einem Kunden dessen Aufzeichnungen gegenüber. Beides sind zeitaufwändige Prozesse, die sich erheblich vereinfachen lassen. In einem Deep Dive ins Procurement wird im zweiten Block der neue Supplier Communications Agent von Microsoft gezeigt. Er automatisiert zahlreiche Kommunikationsvorgänge von Einkäufern, damit sie sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren können.

CNT Management Consulting bringt im ersten Block den SAP Copiloten Joule auf die Bühne: An Beispielen erleben die Teilnehmer, wie hohe Benutzerfreundlichkeit der KI die Produktivität der ERP-Anwender steigern kann. Funktionen aus dem SAP CX AI Toolkit zeigen im zweiten Block, wie die KI auf interne ERP-Daten zugreift, um die Beantwortung von Mails zu unterstützen.

Die Anmeldung zu dem 50-minütigen Cyber ERP-Contest ist kostenlos. Unter www https://www.mqresult.de/cyber-erp-contest-2025/ reserviert man sich am besten gleich einen Platz für den 12.6.2025, 10.00 Uhr bis 10.50 Uhr.

Über die MQ result consulting AG

Die MQ result consulting AG berät seit 2002 mittelständische Unternehmen bei der Auswahl, Einführung und Optimierung von Business Software – unabhängig von den ERP-Anbietern. Eine professionell ausgereifte Methodik führt von der Analyse über die Konzeption und Umsetzung zu positiven Ergebnissen für das gesamte Unternehmen: Anwender berichten über effizientere Prozesse, geringere Kosten und sicheres IT-Management. Mit Niederlassungen in Konstanz, Tübingen, Karlsruhe, Dortmund, Hamburg, München, Darmstadt, Berlin und Freiburg sorgen die unternehmerisch agierenden Experten für Kundennähe. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.mqresult.de

