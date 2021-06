1. Internationaler Zoom Hack Slam Weltrekord – 17 Nationen sprechen für die Welt

Ein echter Weltrekord braucht herausragende Zutaten:

312 Speaker, 17 Länder und 4 Sprachen.

Am 29. Und 30. Mai 2021 teilten 312 Online-Teilnehmer, unter der Organisation von Hermann Scherer ihre Live-Hacks.

Wer teilt bekommt am Ende mehr. 1 Minute pro Speaker komprimierten relevantes Wissen. Unter diesen Bedingungen schufen die Teilnehmer ein großes Ganzes – mehr als die Summe einzelner Teile.

Berühren von Menschen und öffnen der Herzen

Um von der Welt gehört zu werden spricht Monika, nicht nur bei ihrem Live-Hack, mit all ihrer Liebe zu den Menschen, die in ihrem Leben Verzweiflung, Ohnmacht und Gewalt erfahren haben.

Sie öffnet ihr Herz und geht mit ihnen durchs Seelentor, damit sie wieder in Frieden leben können.

Den tiefen seelischen Schmerz des Opfers und auch des Täters ist ein stiller Leidensweg, der oft mit Wut, Hass und Traurigkeit, das Leben schwer macht.

Monika kennt all diese Facetten im Leben und ist heute bereit diese Seelen zu heilen.

Denn sie hat sich auch selbst Heilung erfahren und weiß, wie wichtig es ist, endlich wieder den inneren Frieden zu finden.

Ihre Familie und sie werden wieder Verbundenheit spüren und Wertschätzung erleben, denn Heilung beginnt in den Menschen selbst.

Monika ist Friedens – Coach und professionelle Beraterin und arbeitet mit dem wundervollen Werkzeug der Palmtherapy ®.

Im Prozess des Erkennens und Umsetzens, nehme ich Sie an die Hand und unterstütze Sie dabei,Ihre eigenen Bedürfnisse, Träume und Wünsche zu erfüllen.

Kontakt

Monika Leu

Monika Leu

Bühlstrasse 10

8125 Zollikerberg

+41 (0) 79 478 21 99

info@monika-leu.ch

https://monika-leu.ch/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.