1 Jahr Jugendbeirat „PowerUpGeneration“: enviaM-Gruppe zieht Bilanz

Der enviaM-Jugendbeirat „PowerUpGeneration“ feiert sein einjähriges Bestehen. Seit Oktober 2023 engagieren sich 18 junge Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren in dieser Initiative, die von der enviaM-Gruppe ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, junge Menschen aktiv in die Energiewende einzubinden und ihre kreativen Ideen zu fördern. Unter dem Themenschwerpunkt Klima- und Umweltschutz trifft sich der Beirat zweimal jährlich persönlich und steht zudem im regelmäßigen Onlineaustausch. In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche Projektideen entwickelt. So wurde an der Idee für ein Kleinstwasserkraftwerk gearbeitet, das Projekt „Alpha for Energy“ für Klimabildung an Schulen sowie ein Klimabildungspaket für Berufsschulen und Hochschulen untersucht und „EcoBoost Windscape“, welches zur CO2-Filterung durch überschüssige Windenergie dient, unter die Lupe genommen.

Sylvia Beier, Leiterin des Projekts in der enviaM-Gruppe, sagt rückblickend: „Die Projektideen sind klasse. Es freut mich, wie engagiert die jungen Leute an ihren Ideen arbeiten. Jedoch mussten wir auch alle feststellen, dass nicht jedes dieser Projekte so einfach realisierbar ist. Nichtdestotrotz sind die Ideen des Jugendbeirates wertvoll, um Projekte aus anderen Blickwinkeln zu betrachten und Innovationen voranzubringen. Aktuell steht das Projekt Studium Generale zur Energiewende im Fokus. Dabei arbeiten wir an einer Einführung eines interdisziplinären Studienprogramms an regionalen Hochschulen“.

Die enviaM-Gruppe fördert den Jugendbeirat auch in den kommenden Jahren. Zudem steht der nächste Austausch im Januar 2025 zur Planung des Jahres 2025 auf der Agenda.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

Bildquelle: enviaM-Gruppe