1.Oktober: Tag des Kaffees: Für jeden Geschmack die perfekte Tasse

Verschiedene Kaffeesysteme im Überblick

am 1. Oktober feiert Deutschland den Tag des Kaffees – mit durchschnittlich 163 Litern pro Kopf im Jahr ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen – noch vor Bier und Mineralwasser (Quelle: Deutscher Kaffeeverband, 2025). Zu diesem Anlass stellen wir verschiedene Kaffeesysteme vor, die für unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben die ideale Lösung bieten – Die Bandbreite reicht von smarten Vollautomaten über elegante Siebträgermaschinen bis hin zu stylischen Filterkaffeemaschinen. Damit lassen sich unterschiedliche Zielgruppen und Nutzungssituationen abbilden – vom ambitionierten Barista bis zum komfortorientierten Kaffeetrinker.

Nivona Nivo 9103: Einer für alles

Die neue 9000er Serie verbindet edles Design mit smarter Technik. Auf Knopfdruck gelingen Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato – dank intuitiver Bedienung, speicherbarer Kaffeeprofile und aromaschonendem Mahlwerk immer perfekt abgestimmt. Highlight: das LattePreSelect-System, das Milchschaum für Kuhmilch und pflanzliche Alternativen individuell anpasst.

https://nivona.com/nivo-9103-vollautomat.html

Wilfa Volo Multi – Flexibilität durch unterschiedliche Adapter

Die Wilfa Volo Multi arbeitet je nach eingesetztem Adapter entweder mit bis zu 20 bar Druck oder ganz ohne – und vereint so vier Kaffeesysteme in einem Gerät. Ob große oder kleine Kaffeekapseln, klassischer Siebträgergeschmack oder Filterkaffee: Jeder findet hier seine bevorzugte Zubereitungsart. Abgerundet wird das Konzept durch die integrierte Milchaufschäumfunktion.

https://wilfa.com/de-de/products/volo-multi?srsltid=AfmBOoo5jjiLB-97pcFUPEFEBHq-f_FjLZwIFiDf7svNgTr3cyMlRrZ3

Russell Hobbs Distinctions – Barista-Feeling für Zuhause

Die Distinctions Espressomaschine bringt authentischen Espressogenuss in die heimische Küche. Retro-inspiriertes Design trifft auf benutzerfreundliche Technik – ideal für Einsteiger, die Stil und Qualität gleichermaßen schätzen.

https://de.russellhobbs.com/distinctions-espressomaschine-titanium-26452-56

Wilfa Zense – Filterkaffee neu gedacht

Die Wilfa Zense zeigt, wie modern Filterkaffee sein kann: präzise Brühtemperatur, optimale Extraktionszeit und vollmundiges Aroma. Ein Pluspunkt in Sachen Hygiene: Nach jedem Brühvorgang wird das Wasser vollständig aus dem Kreislauf entleert. Skandinavisches Design und hochwertige Verarbeitung machen die Maschine zudem zum Hingucker – für alle, die klassischen Kaffeegenuss in Perfektion lieben.

https://wilfa.com/de-de/collections/zense-kaffeemaschine?srsltid=AfmBOopGRH2SEs3lFHz-6ux0KcUfG3OlQRfUtJvQ7eirci9qnIq9OuJn

Bildquelle: Foto von Dani auf Unsplash