10 Bestseller aus allen Wohnbereichen von erwinmueller.de

Die Marke Erwin Müller bürgt seit fast 70 Jahren für Qualität

Hochwertige Materialien, beste Verarbeitung und die Liebe zum Detail prägen die Eigenkollektionen der Marke Erwin Müller in den Bereichen Schlafen, Wäsche & Homewear, Bad, Wohnen, Tisch und Küche. Nur Produkte, die dem hohen Qualitätsanspruch gerecht werden, tragen diesen Namen und haben 5 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung. Die Qualitätssicherung wird im Unternehmen selbst von hochqualifizierten Mitarbeitern, unterstützt durch moderne Technik, durchgeführt.

Schlafen – Kernbereich bei erwinmueller.de

Der Bereich “Schlafen” ist seit Gründung des Familienunternehmens im Jahr 1951 der Kernbereich von Erwin Müller. Bettwäsche und Bettwaren zeichnen sich durch hohe Qualität und ein breites Sortimentsspektrum aus. Bettwäsche ist in verschiedensten Materialien von seidigem Mako-Satin bis hin zu flauschigem Flanell erhältlich, in allen Größen und auch Sondergrößen. Bei Bettwaren werden nur hochwertige Füllmaterialien verwendet, allen voran die Daune. Für jeden Schlaftyp und für jedes Wärmebedürfnis gibt es die passende Bettdecke.

Mako-Satin ist ein sehr edles Gewebe, das mit seiner seidigen Oberfläche die Haut umschmeichelt. Er ist feinfädig, dichtgewebt und atmungsaktiv und sorgt für ein angenehmes Schlafklima. Stimmungsvolle Designs, wie filigrane Ornamente bringen trendigen Lifestyle in das Schlafzimmer.

Daunen sind in Deutschland das beliebteste Füllmaterial für Bettdecken. Je nach Füllmenge haben Daunendecken eine leichte bis sehr hohe Wärmehaltung. Sie sind also durchaus auch als Sommerdecken geeignet. Bei sogenannten Kassettendecken verhindern Innenstege, dass das Füllgut verrutscht. Kältezonen werden vermieden und die Wärme kann im Bett länger gespeichert werden.

Nachtwäsche für die ganze Familie

Nachthemden und Schlafanzüge von Erwin Müller zeichnen sich durch hohen Tragekomfort aus. Klassische und trendige Designs bieten für Klein und Groß genau das Richtige. Beliebte Dauerbrenner bei Jungs sind Motive wie Traktor, Feuerwehr, Bauernhof oder Baustelle. Mädchen bevorzugen romantische Designs wie Pferde, Feen oder auch Einhorn. Der Single-Jersey Schlafanzug mit Baustellenmotiv am Oberteil und allover bedruckter Hose gehört zu den Lieblingsstücken im Sortiment von Erwin Müller. Mamas mögen es eher klassisch mit verspielten Details.

Alles für”s Bad

Alle Erwin Müller Frottierwaren vom Handtuch über Bademäntel bis hin zu Badteppichen zeichnen sich durch hohe Qualität und praktische Details aus. Besonders hervorzuheben sind die beidseitigen Schlaufen an allen Hand- und Duschtüchern. Viele Frottierartikel können individuell mit Namen, Logo oder einem Wunschmotiv bestickt werden. Der Bestseller im Bereich Handtücher ist die Serie “Heidenheim”. Die mehr als 20 verschiedenen Farben lassen sich bestens miteinander kombinieren und verleihen jedem Badezimmer einen Frischekick. Bunt und fröhlich sind auch die Walk-Frottier Kinder-Kapuzenmäntel im Streifendesign.

Gemütlich wohnen

Der Bereich “Wohnen & Deko” bietet alles, was es für ein gemütliches Zuhause braucht: Wohndecken, Plaids, Kissen, Lammfell-Produkte, Sofa- und Sesselschoner sowie Fußmatten in allen Größen und mit vielfältigen Motiven. Natürlich dürfen hier auch Kissen, Betten und Accessoires für die vierbeinigen Mitbewohner nicht fehlen. Dekorationsartikel für jede Gelegenheit vervollständigen das Angebot.

Tischwäsche und Geschirr

Tischwäsche gehört zu den traditionellen Kompetenzbereichen von Erwin Müller. Mit der enormen Auswahl an Geweben, Designs und Größen lässt sich jeder Tisch thematisch gestalten. Praktisch, besonders für Familien mit Kindern, sind die abwaschbaren und fleckabweisenden Tischdecken. Tischwäsche gibt es in allen erdenklichen Größen. Und wenn doch nicht die richtige Größe dabei ist, kann sie auf Bestellung angefertigt werden.

Geschirr von Erwin Müller überzeugt mit seinem guten Preis-Leistungsverhältnis und der umfangreichen Palette an klassischen und verspielten Designs. Das Kombiservice “Modena” mit 46 Teilen gehört aufgrund seiner zeitgemäßen, eckigen Form und den schwungvollen Linien zu den beliebtesten Artikeln in diesem Bereich.

Kochen und Backen

Der Bereich “Küche” wurde in den letzten Jahren sukzessive erweitert. Dort sind alle Utensilien rund um Kochen und Backen zu finden, Küchentextilien, Küchenhelfer und Artikel für die Aufbewahrung von Lebensmitteln. Beliebt sind die robusten Erwin Müller Pfannen in schwerer Gussqualität. Die Pfanne hält auch außergewöhnlicher Beanspruchung stand. Eine hochwertige vierfache Oberflächenversiegelung macht sie schnitt- und kratzfest. Sie hat eine Verstärkungsschicht aus Keramikpartikeln, so bleibt sie langanhaltend abriebfest. Braten und Kochen ist ganz ohne Fett möglich.

Alle Artikel der Eigenmarke Erwin Müller tragen das Siegel “5 Jahre Garantie” auf Material und Verarbeitung.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

