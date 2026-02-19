10 bewährte Wege aus der Depression: Praktische Hilfe in Wien

Depression überwinden: Wie Therapie, Routine und Sinnfindung in Wien nachweislich helfen – und warum Sie nicht allein bleiben müssen.

Depression ist mehr als nur eine vorübergehende Traurigkeit – sie ist eine ernsthafte Erkrankung, die das gesamte Leben beeinträchtigen kann. In Wien leiden schätzungsweise 15-20% der Bevölkerung mindestens einmal im Leben an einer depressiven Episode. Die gute Nachricht: Depression ist behandelbar, und es gibt verschiedene bewährte Wege, die aus der Dunkelheit herausführen können. Als Psychotherapeut in 1170 Wien mit Schwerpunkt Existenzanalyse und Logotherapie nach Viktor Frankl möchte ich Ihnen zehn evidenzbasierte Ansätze vorstellen, die sich in der Praxis bewährt haben.

1. Professionelle Psychotherapie in Anspruch nehmen

Der wichtigste und wirksamste Schritt aus der Depression ist die professionelle psychotherapeutische Begleitung. Eine Depression Therapie Wien bietet Ihnen einen geschützten Raum, in dem Sie Ihre Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen unter fachkundiger Anleitung erforschen können. Die Existenzanalyse setzt dabei nicht nur an den Symptomen an, sondern geht den existenziellen Ursachen auf den Grund: Wo fehlt der Halt im Leben? Wo ist die Beziehung zu sich selbst verloren gegangen? Wo fehlt der Sinn?

In meiner Praxis für Psychotherapie 1170 Wien arbeite ich mit der existenzanalytischen Methode nach Alfried Längle, die auf Viktor Frankls Logotherapie aufbaut. Diese Therapieform hat sich besonders bei Depressionen bewährt, da sie den Menschen als ganzheitliches Wesen betrachtet und ihm hilft, wieder Zugang zu seinen eigenen Werten und seinem persönlichen Lebenssinn zu finden. Die Hilfe bei Depression Wien beginnt mit einem kostenlosen Erstgespräch, in dem wir gemeinsam herausfinden, welcher therapeutische Weg für Sie der richtige ist.

2. Die vier existenziellen Grundmotivationen erkunden

Die Existenzanalyse kennt vier fundamentale Grundbedingungen für ein erfülltes Leben. Wenn eine oder mehrere dieser Grundmotivationen beeinträchtigt sind, kann dies zu depressiven Verstimmungen führen.

Die vier Fragen lauten:

– Kann ich in dieser Welt sein? (Halt und Schutz)

– Mag ich leben? (Beziehung und Wert)

– Darf ich so sein, wie ich bin? (Selbstwert und Authentizität)

– Wofür bin ich hier? (Sinn und Zukunft)

In der Depression Behandlung Wien arbeiten wir systematisch daran, diese vier Bereiche zu stärken. Oft zeigt sich, dass Depression dort entsteht, wo grundlegende Lebensbedingungen nicht gegeben sind – etwa wenn jemand sich nirgendwo wirklich aufgehoben fühlt, wenn das Leben als wertlos erscheint, wenn man sich selbst ablehnt oder wenn jeder Sinn verloren gegangen ist. Die therapeutische Arbeit zielt darauf ab, diese existenziellen Fundamente wieder aufzubauen.

3. Aktivierung durch Struktur und Routine

Auch wenn es paradox klingen mag: Gerade in der Depression ist es wichtig, eine Tagesstruktur aufrechtzuerhalten oder neu zu etablieren. Depression führt oft zu Antriebslosigkeit und sozialem Rückzug, was die Symptome noch verstärkt. Eine feste Routine mit regelmäßigen Aufsteh- und Schlafenszeiten, geplanten Mahlzeiten und kleinen, erreichbaren Tageszielen kann helfen, diesem Teufelskreis zu entkommen.

In der psychotherapeutischen Begleitung in Wien entwickeln wir gemeinsam einen realistischen Tagesplan, der weder überfordert noch unterfordert. Wichtig ist dabei, dass Sie sich nicht zu viel vornehmen. Kleine Schritte sind der Schlüssel: Ein kurzer Spaziergang, ein Telefonat mit einem Freund, das Zubereiten einer Mahlzeit – jede bewältigte Aktivität stärkt das Gefühl von Selbstwirksamkeit und kann die depressive Stimmung allmählich auflösen.

4. Bewegung als natürliches Antidepressivum

Zahlreiche Studien belegen die antidepressive Wirkung von körperlicher Aktivität. Bewegung setzt Endorphine frei, verbessert die Durchblutung des Gehirns, reguliert Stresshormone und kann die Stimmung nachweislich heben. Sie müssen kein Hochleistungssportler werden – schon 30 Minuten moderate Bewegung drei- bis fünfmal pro Woche können einen deutlichen Unterschied machen.

Besonders empfehlenswert sind Aktivitäten an der frischen Luft: Spaziergänge in den Wiener Parks wie dem Türkenschanzpark in Währing oder am Schafberg in Hernals verbinden Bewegung mit Naturerleben und Tageslicht – alles Faktoren, die sich positiv auf die Stimmung auswirken. In der Stressbewältigung Wien spielt Bewegung eine zentrale Rolle, denn sie hilft nicht nur bei Depression, sondern auch bei Angst und Anspannung.

5. Soziale Kontakte pflegen und Isolation durchbrechen

Depression isoliert. Betroffene ziehen sich zurück, meiden soziale Kontakte und geraten dadurch in eine noch tiefere Einsamkeit. Doch gerade der Kontakt zu anderen Menschen ist ein wichtiger Schutzfaktor gegen Depression. Die zweite Grundmotivation der Existenzanalyse fragt: „Mag ich leben?“ – und diese Frage wird maßgeblich durch gelingende Beziehungen beantwortet.

Versuchen Sie, auch wenn es schwerfällt, regelmäßigen Kontakt zu mindestens einer vertrauten Person zu halten. Das kann ein Familienmitglied, ein Freund oder auch eine Selbsthilfegruppe sein. In Wien gibt es zahlreiche Angebote für Menschen mit Depression. Auch die Hilfe bei Beziehungsproblemen Wien kann relevant sein, denn oft gehen Depression und Schwierigkeiten in Partnerschaften oder anderen wichtigen Beziehungen Hand in Hand. In der Psychotherapie arbeiten wir daran, dass Sie wieder Zugang zu anderen Menschen finden und tragfähige Beziehungen aufbauen können.

6. Sinnfindung durch Logotherapie nach Viktor Frankl

Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, hat selbst schwerste Lebenskrisen durchlebt und daraus eine therapeutische Methode entwickelt, die auf der Suche nach Sinn basiert. Seine zentrale Erkenntnis: Der Mensch kann fast jedes Leiden ertragen, wenn er einen Sinn darin findet. Diese Logotherapie Wien ist besonders bei existenziellen Depressionen hilfreich – also bei jenen Formen der Depression, die mit Sinnverlust, innerer Leere und dem Gefühl der Sinnlosigkeit einhergehen.

In der Therapie bei Sinnkrise Wien erkunden wir gemeinsam drei mögliche Quellen von Sinn: schöpferische Werte (was Sie in die Welt bringen), Erlebniswerte (was Sie aus der Welt empfangen) und Einstellungswerte (wie Sie zu unveränderlichen Situationen Stellung beziehen). Selbst in der Depression gibt es Sinnmöglichkeiten – oft liegt der erste Schritt darin, die Depression selbst als Entwicklungsaufgabe zu verstehen und aktiv an der eigenen Heilung mitzuwirken.

7. Achtsamkeit und Gegenwärtigkeit üben

Depressives Denken kreist oft um die Vergangenheit (Grübeln über Vergangenes, Schuldgefühle) oder die Zukunft (Sorgen, Hoffnungslosigkeit). Achtsamkeitsübungen helfen dabei, wieder im gegenwärtigen Moment anzukommen. Achtsamkeit bedeutet, die Aufmerksamkeit bewusst auf das Hier und Jetzt zu richten, ohne zu bewerten.

Einfache Achtsamkeitsübungen für den Alltag sind: bewusstes Atmen, achtsames Essen, Bodyscans oder Spaziergänge, bei denen Sie Ihre Sinneswahrnehmungen bewusst wahrnehmen. In der psychologischen Beratung Wien integrieren wir Achtsamkeitselemente in die existenzanalytische Arbeit, denn Achtsamkeit ist eine wichtige Voraussetzung für die „Personale Positionsfindung“ – also die Fähigkeit, zu sich selbst und zur Situation authentisch Stellung zu beziehen.

8. Negative Denkmuster erkennen und verändern

Depression geht fast immer mit charakteristischen Denkmustern einher: Schwarz-Weiß-Denken, Übergeneralisierung, Katastrophisieren, sich selbst die Schuld geben. Diese automatischen negativen Gedanken verstärken die depressive Stimmung und halten sie aufrecht. Ein wichtiger Schritt in der Depression Hilfe Wien ist es, diese Denkmuster bewusst zu machen und zu hinterfragen.

In der Gesprächstherapie Wien arbeiten wir mit der Methode der „Personalen Existenzanalyse“, bei der wir systematisch erkunden: Was denke ich? Was fühle ich? Was ist wirklich wahr? Was würde ich tun wollen? Durch diese phänomenologische Vorgehensweise lernen Sie, Ihre Gedanken nicht einfach als Tatsachen hinzunehmen, sondern sie kritisch zu prüfen und gegebenenfalls neue, realistischere Perspektiven zu entwickeln.

9. Selbstfürsorge und kleine Freuden im Alltag

In der Depression verlieren Menschen oft jede Form von Selbstfürsorge. Hygiene wird vernachlässigt, Mahlzeiten ausgelassen, Hobbys aufgegeben. Doch gerade kleine Akte der Selbstfürsorge können wie Anker wirken, die Sie im Leben halten. Beginnen Sie mit winzigen Schritten: eine warme Dusche, eine Tasse guten Tee, zehn Minuten Musik hören, die Sie mögen.

Die dritte Grundmotivation der Existenzanalyse fragt: „Darf ich so sein?“ In der Depression ist die Antwort oft ein klares Nein – Betroffene verurteilen sich selbst, fühlen sich wertlos und unwürdig. Selbstfürsorge ist eine Übung in Selbstannahme. Jede kleine Handlung, mit der Sie gut für sich sorgen, ist eine Botschaft an sich selbst: Ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert. In der Therapie bei geringem Selbstwert Wien arbeiten wir gezielt daran, diese Selbstbeziehung zu heilen.

10. Bei Bedarf: Medikamentöse Unterstützung in Kombination mit Psychotherapie

Bei mittelschweren bis schweren Depressionen kann eine medikamentöse Behandlung sinnvoll oder sogar notwendig sein. Antidepressiva können die neurobiologischen Grundlagen der Depression beeinflussen und so eine Basis schaffen, auf der psychotherapeutische Arbeit erst möglich wird. Wichtig ist: Medikamente allein heilen keine Depression – sie können aber den Weg zur Heilung bahnen.

Die Kombination aus Medikation und Psychotherapie gilt als besonders wirksam. In meiner Praxis für Psychotherapie Hernals arbeite ich eng mit Psychiatern und Hausärzten zusammen, um eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Die existenzanalytische Psychotherapie kann parallel zur medikamentösen Behandlung stattfinden und hilft dabei, die tieferliegenden existenziellen Ursachen der Depression zu bearbeiten.

Der Weg aus der Depression ist möglich

Depression ist eine ernsthafte Erkrankung, aber sie ist behandelbar. Die hier vorgestellten zehn Wege haben sich in der Praxis bewährt und können einzeln oder in Kombination angewendet werden. Besonders wichtig ist: Holen Sie sich professionelle Hilfe. Sie müssen diesen Weg nicht allein gehen.

In meiner Praxis für Existenzanalyse Wien biete ich Ihnen einen sicheren Raum für Ihre persönliche Entwicklung. Die existenzanalytische Psychotherapie nach Viktor Frankl und Alfried Längle hat sich besonders bei Depression bewährt, weil sie nicht nur Symptome lindert, sondern den Menschen hilft, wieder einen tragfähigen Lebenssinn zu finden. Wenn Sie unter Depression leiden oder jemanden kennen, der Hilfe braucht, zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen.

Ein kostenloses Erstgespräch in meiner Praxis in der Kalvarienberggasse 57/18, 1170 Wien (Hernals) gibt Ihnen die Möglichkeit, mich und meine Arbeitsweise kennenzulernen. Gemeinsam finden wir heraus, welcher Weg für Sie der richtige ist. Psychotherapie Wien – auch online oder telefonisch möglich – kann der erste Schritt in ein neues, erfüllteres Leben sein.

Dipl. Päd. Bernd Thell ist Experte für Existenzanalysen und Psychotherapie in 1170 Wien. Zu seinen Fachgebieten zählt die Psychotherapie, Existenzanalyse und Logotherapie.

Kontakt

Psychotherapeut Dipl. Päd. Bernd Thell

Bernd Thell

Kalvarienberggasse 57

1170 Wien

+4369913677500



https://bernd-thell-existenzanalyse.at/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.