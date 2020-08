10 Grundsätze für den Kundenservice bei XPRON

Hohe Standards beim EDV Dienstleister in Neuss

XPRON setzt beim technischen Support, Im UHD sowie im kaufmännischen Call Center Support auf hohe Standards für Kunden und Mitarbeiter.

1)Die Kompetenz und das Know-how von Angestellten beim IT Dienstleister werden durch ausgiebige Schulungen im Hard und Soft Skills Bereich sichergestellt, wodurch ein reibungsloser Prozess in der Bearbeitung von Anfragen führt

2)Die durchschnittliche Wartezeit, die ein Kunde in der Warteschleife verbringen muss, ist durch ausreichend Personal (ca. 100 Mitarbeiter) bei XPRON kurz.

3)Bei der Wahl der geeigneten Mitarbeiter wird stets auf hohe Kommunikationsfähigkeit, Mehrsprachigkeit und technisches sowie kaufmännisches Know-how geachtet und dem entsprechend geschult.

4)Die Erfassung und Verwaltung von Daten wird verantwortungsvoll beim eintragen in ein CRM-System, Ticketsystem oder in eine vom Kunden vorgegebenen Datenbank umgegangen.

5)Durch die Teamleiter bei XPRON wird eine Herausforderung, strukturiert und lösungsorientiert, innerhalb eines Teams besprochen und bewältigt

6)Ein Ausbildungsprogramm schult mehrere Wochen lang Mitarbeiter bestmöglich für den Einsatz am User Help Desk (UHD), Notfall-Hotline oder dem 1. Level support, den 2. Level Support oder 3. Level Support/IT-Technik

7)Mitarbeiter erhalten durch die interne Zusammenarbeit schnell, regelmäßig und konstruktive Feedback-Gespräche, um den Kundenservice weiter qualitativ zu halten und zu optimieren.

8)Projekte werden mit Struktur, Dringlichkeit und Prioritätsordnung bearbeitet und durch das Qualitätsmanagement sichergestellt und evaluiert.

9)Darüber hinaus werden Mitarbeiter so geschult, dass Notfall-Anrufe von jedem Mitarbeiter angenommen und bearbeitet werden kann, so dass eine 24/7 Erreichbarkeit für Kunden gewährleistet wird

10) Die kollegiale Arbeitsatmosphäre, Mitarbeiter-Benefits sowie Fortbildungsmaßnahmen, binden Mitarbeiter an den IT Dienstleister in Neuss, was die Zufriedenheit steigert, was wiederum Auswirkung auf Produktivität und Effizienz hat.

Diese Grundsätze beeinflussen den Kundenservice und die Arbeit bei XPRON maßgeblich, welche regelmäßig optimiert werden.

XPRON ist ein IT Dienstleister und Systemhaus aus Neuss. Seit 2005 entwickelt XPRON spezielle Prozesse und Tools für die vollumfängliche IT Betreuung des Mittelstands.

Mit dem ITIL basierten Service Desk Aufbau untergliedert in 1st Level, 2nd Level und 3rd Level greift XPRON immer da ein wo Kunden Ihre Schwachstellen haben.

