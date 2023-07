10 Ideen für einen gelungenen Schulstart

Der erste Schultag ist für jedes Kind ein sehr wichtiges Erlebnis. Der Start als Erstkläßler ist ein besonderer Tag, auch wenn die Begeisterung oft nicht bis zum Ende der Schulzeit anhält… Damit die Einschulung eures Kindes unvergesslich wird, haben wir 10 Ideen für den wichtigen Tag zusammengefasst:

1. Location

Wo soll die Feier nach der Einschulung stattfinden? Wollt ihr gemütlich zuhause mit Kaffee und Kuchen feiern oder trefft ihr Euch mit den Großeltern und den anderen Gästen in einer Gaststätte? Soll es ein Picknick auf der Wiese oder fahrt ihr in den Freizeitpark? Egal, wie ihr euch entscheidet – denkt auf jeden Fall an eine Alternative bei schlechtem Wetter. Auch die Buchung eines Raums oder die Tischreservierung sollte unbedingt rechtzeitig erfolgen.

2. Einladungen

Will das zukünftige Schulkind diesen besonderen Tag mit Freunden und Verwandten feiern? Dann vergesst nicht, rechtzeitig die Einladungen zu verschicken. Diese könnt ihr im Vorfeld gemeinsam mit Kind gestalten. Meistens kommen zum offiziellen Teil in der Schule nur die Eltern und Geschwister mit. Alle anderen Gäste können danach zum Ort der Feier kommen.

3. Die Schultüte

Für das neue Schulkind ist wahrscheinlich die Schul- oder Zuckertüte das Wichtigste. Was ist da wohl alles drin und wie wird sie aussehen? Man kann die Schultüte selbst basteln oder es gibt eine riesige Auswahl mit allen beliebten Kinder-Helden. Kleinere Hersteller zum Beispiel auf etsy oder in Handarbeitsläden in Eurer Nähe bieten oft auch handgefertigte Zuckertüten, z.B. aus Filz oder Stoff, an.

4. Dekoration

Egal, ob ihr den Schulstart mit Freunden oder Verwandten feiert oder den Tag ganz ruhig angeht – eine passende Deko sollte dieses Tag würdigen. Hier eignen sich zum Beispiel Wimpelketten oder Girlanden, auch Luftballons sollten nicht fehlen, all dies gibt es manchmal auch in Zahlen- oder Buchstabenform. Ein toller Blickfang zum Schulstart sind auch Mini-Zuckertüten zum Aufhängen.

5. Outfit

Überlegt gemeinsam mit eurem Kind, was es an seinem 1. Schultag am liebsten anziehen möchte. Will das Schulkind lieber ein schickes neues Outfit tragen oder das Lieblings-Kleid oder vielleicht sogar ein selbstgestaltetes T-Shirt? Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Lasst das unbedingt euer Kind selbst entscheiden, schließlich ist es sein großer Tag! Vergesst auch im Vorbereitungstrubel nicht, euch Gedanken zu machen, welches Outfit ihr anziehen wollt.

6. Fotos

Um sich noch lange an diesen besonderen Tag zu erinnern, solltet ihr natürlich viele Fotos machen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer kleinen Fotobox, die Familie und Gäste nutzen können? Legt dazu einfach einige Kostüme und Masken, die man auch kaufen kann, bereit, und stellt eine Kamera mit Stativ auf. Wählt den Selbstauslöser und schon kann der Fotospaß beginnen. Solche lustigen Bilder sind eine einmalige Erinnerung an diesen großen Tag.

7. Torte

Eine passende Torte rundet das tolle Erlebnis ab. Wichtig ist auch hier, dass ihr Euch rechtzeitig um eine passende Torte für euch und eure Gäste kümmert. Viele Bäcker oder Konditoren bieten spezielle Motto-Torten an. Vielleicht kann man hier sogar ein Bild des Schulanfängers oder seiner Lieblingsfigur draufdrucken. Oder man lässt die Torte thematisch passend zur Schultüte gestalten. So könnt ihr gleich eine Schulanfangs-Motto-Party feiern. Beliebt sind derzeit die Figuren aus Disneys Frozen oder Ninjago.

8. Programm

Wie wäre es mit ein paar Programmpunkten für die ganze Familie? Nachmittags kann man zum Beispiel gemeinsam eine spannende Schnitzeljagd durch die Stadt machen. So seid ihr gemeinsam unterwegs, müsst spannende Rätsel lösen und erfahrt nebenbei noch vieles über Sehenswürdigkeiten und interessante Orte. Wenn bei der Party viele Kinder sind, könnt ihr für diese auch eine Schatzsuche im Garten, Park oder Wald vorbereiten. Nutzt dazu doch einfach ein schon vorbereitetes DIY-Schatzsuche-Set.

9. Geschenke

Geschenke sind zum ersten Schultag ebenfalls wichtig. Ideal sind beispielsweise:

-Federmappe im Lieblings-Design

-schöne Stundenpläne, am besten immer wieder beschreibbar

-kleine Spiele

-Ausmal-Tischdecke

-Freunde-Buch für die neuen Schulfreunde

-Stadtspiel Schnitzeljagd für Kinder, verbunden mit einem gemeinsamen Ausflug

-Erstlesebücher

-Namensaufkleber für Brotbüchse, Flasche, Sportzeug

-Turnbeutel

-Stifte, Mal- und Bastelzubehör

-schön gestaltete Geldgeschenke für die Sparbüchse

-Kinderuhr

Sprecht Euch am besten gut mit allen Verwandten und den Eltern ab, damit nichts doppelt geschenkt wird. Auch die Wünsche des Kindes sollte man in diesem Alter beachten.

10. Durchatmen

Der wichtigste Tipp: Genießt den Tag. Schließlich ist der 1. Schultag einmalig im Leben eures Kindes und auch in eurem eigenen. Also: Durchatmen und Genießen, macht Euch einen tollen, aufregenden, aber trotzdem entspannten Start ins Schulleben!

Über Stadtspiel Schnitzeljagd:

Hinter der Firma Stadtspiel Schnitzeljagd verbirgt sich kein großer Konzern oder mittelständisches Unternehmen, sondern das 7-köpfige Stadtspiel Schnitzeljagd Team rund um Anja Gena. Sie kam 2009 auf die Idee, eine ganz andere Art der Stadtführung zu erfinden. So entstand das erste Stadtspiel für Dresden. Zusammen mit ihrem Team kümmert sich Anja Gena im eigenen Laden in Dresden, der auch als Büro, Lager und Produktionsstätte dient, um die Neu- und Weiterentwicklung der Stadtspiele. Inzwischen gibt es über 40 Touren in 23 Städten. Bis heute übernimmt das Stadtspiel-Team die Entwicklung aller Touren selbst. Die Entstehung einer neuen Schnitzeljagd ist immer mit großem Zeitaufwand verbunden: Begonnen wird mit einer gründlichen Recherche zur geplanten Tour vom Schreibtisch aus. Die Recherche vor Ort verbunden mit dem Fotografieren der Sehenswürdigkeiten übernimmt dann ein/e Mitarbeiter*in. Ausgerüstet mit Fotokamera und Notizbuch folgt der/die Mitarbeiter*in der am Schreibtisch grob ausgearbeiteten Route. Zurück in Dresden müssen die Texte zu den Sehenswürdigkeiten geschrieben sowie die Rätsel an den einzelnen Stationen erdacht werden. Danach folgt die grafische Gestaltung der Karten sowie die Bestellung bei der Druckerei. Die Metalldosen der Stadtspiel Schnitzeljagden werden abschließend in Handarbeit beklebt und mit den gedruckten Karten gefüllt.

