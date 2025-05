10 Jahre „Give Bees a Chance“: ARCOTEL Hotels spendet EUR 150.000

Biene Sina fliegt weiter: 4. ARCO-Pocket-Buch verbindet Umweltschutz mit Gastfreundschaft

Der Weltbienentag am 20. Mai 2025 hat für ARCOTEL Hotels eine ganz besondere Bedeutung: Die 2015 gegründete Bienenschutz-Initiative blickt zu diesem Datum auf 10 Jahre Engagement für den Erhalt von Bienenpopulationen zurück. Insgesamt fast eine Million Euro stellte die österreichische Hotelgruppe für sorgfältig ausgewählte Initiativen in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Fast 300.000 Bienenfreunde haben die Aktion bisher unterstützt, indem sie auf die Zimmerreinigung ab der zweiten Nacht verzichtet und damit EUR 3,50 Euro in einen Spendentopf eingezahlt haben. So können auch in diesem Jahr EUR 150.000 für den Schutz der Bienen gespendet werden.

Dr. Renate Wimmer: Bienenschutz ist Herzensanliegen

„Wir können gar nicht oft genug an den dringend notwendigen Schutz unseres Planeten erinnern. Die essenzielle Bedeutung von Wildbienen für den Erhalt gesunder Ökosysteme, die Sicherung unserer Nahrungsmittelversorgung und die Stabilität unserer Wirtschaft wird oft übersehen“ betont Dr. Renate Wimmer, Eigentümer ARCOTEL Hotels. „Für uns ist es ein Herzensanliegen, neben den Bienenvölkern auf unseren Hoteldächern auch finanziell einen kontinuierlichen Beitrag zum Bienenschutz zu leisten. Wir danken den vielen Bienenfreunden, die „Give Bees a Chance“ mit ihrem bewussten Verzicht auf die Zimmerreinigung unterstützen.“

Bienenschutzprojekte in Deutschland und Österreich

Das Geld kommt langjährigen Partnern sowie auch immer wieder neuen Bienenschutzprojekten zugute. Seit vielen Jahren erhält beispielsweise das Bienenforschungsprojekt des Naturhistorischen Museums Wien eine signifikante Förderung: „Im Naturschutzgebiet „Sandberge Oberweiden“, einem von Österreichs bedeutendsten Wildbienengebiete in Österreich, konnte unter anderem die hierzulande seit Jahrzehnten als verschollen gegoltene Filz-Furchenbiene wiederentdeckt werden“ sagt Dr. Dominique Zimmermann vom Naturhistorischen Museum Wien. „Nur dank der jahrelangen finanziellen Unterstützung von ARCOTEL Hotels und anderen Partnern konnten wir unser Forschungsprojekt weiterführen.“

Umweltbildung für die jüngsten Gäste: Neues ARCO-Pocket-Buch

Pünktlich zum Weltbienentag erscheint auch das 4. ARCO-Pocket-Buch mit einem neuen Abenteuer des Honigbienchens Sina. Das von der Wiener Künstlerin Brigitta Knoll illustrierte Büchlein wird jungen Gästen beim Check-in als Willkommensgeschenk überreicht und sensibilisiert auf spielerische Weise für die Bedeutung von Biodiversität und den Schutz heimischer Wildbienen. „Uns ist es wichtig, nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Gastgeber gegenüber der nächsten Generation Verantwortung zu übernehmen. Die Kinderbuchreihe ist ein wichtiger Baustein unserer langfristigen Strategie, Umweltbildung in den Hotelalltag zu integrieren“ betont Martin Lachout, CEO ARCOTEL Hotels.

Klimafreundlicher Druck auf regionalem Papier

Die aktuelle Ausgabe trägt den Titel „Bella aus der Zeitblume“ und wurde durch ein Forschungsprojekt des Naturhistorischen Museums Wien angeregt. Im Rahmen der ARCOTEL-Nachhaltigkeitsmaxime wurde das ARCO-Pocket-Buch auf regionalem Papier gedruckt, ist PEFC- und FSC-zertifiziert, vegan, plastikfrei und mit kindersicheren Klammern ausgestattet. Zusätzlich erhalten Kinder zu jedem ARCO-Pocket-Buch ein Samentütchen, um selbst zur Förderung von Blühflächen beitragen zu können – ein einfacher Schritt zur Unterstützung von Wildbienen im eigenen Umfeld.

Mehr Informationen zur Initiative unter: www.arcotel.com/de/give-bees-a-chance

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu einem der größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Sie positioniert sich mit derzeit 12 Hotels (6 in Österreich, 6 in Deutschland) in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz wird im Frühjahr 2026 eröffnet.

