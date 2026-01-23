10 Jahre Webtalkshow – Mitteilung & Interview-Angebot

10 Jahre Webtalkshow: Wie Nico Gutjahr mit Zuhören Millionen erreicht – Gegenentwurf zur TikTok-Welt

10 Jahre Webtalkshow: Wie Nico Gutjahr mit Zuhören Millionen erreicht – Gegenentwurf zur TikTok-Welt

Berlin, 23. Januar 2026

Während Algorithmen oft nur noch schnelle 15-Sekunden-Clips belohnen, beweist Nico Gutjahr seit einem Jahrzehnt das Gegenteil: Ausführlichkeit gewinnt. Seine „Webtalkshow“ auf YouTube feiert 10-jähriges Bestehen. Was als Nischenprojekt begann, ist heute mit einer beeindruckenden Gesamtreichweite von mehr als 130 Millionen angesehenen Minuten eine feste Instanz für Interviews, die dort weitermachen, wo klassische TV-Talks in die Werbung abgeben.

Dabei ist der Erfolg kein Zufallsprodukt, sondern solides Handwerk: Gutjahr, der seine journalistische Ausbildung beim Regionalfernsehen in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern absolvierte, setzt auf Kontinuität. Stars wie Mickie Krause oder die Band MIA., die er schon zu Ausbildungszeiten vor dem Mikrofon hatte, begrüßte er Jahre später digital auch in der Webtalkshow.

Mit über 62.900 Abonnenten und rund 1.000 Videos hat Gutjahr ein digitales Archiv der Zeitgeschichte geschaffen – von Wolfgang Bosbach bis Gregor Gysi, von Schauspiellegenden wie Til Schweiger und Iris Berben bis zu meinungsstarken Stimmen der Gesellschaft.

„Zehn Jahre Webtalkshow bedeuten für mich vor allem eines: Meinungsfreiheit und Vertrauen. Bei mir darf ein Gast ausreden. Ich höre zu, statt zu unterbrechen. Das ist 2026 eine entscheidende Währung im Journalismus.“, sagt Nico Gutjahr, Moderator und Produzent seit der ersten Folge. Alle bisherigen Folgen der Webtalkshow sind auf YouTube abrufbar.

Für Medien und Redaktionen:

Nico Gutjahr steht für Interviews, Hintergrundgespräche zur Medienentwicklung und Studio-Besuche zum Jubiläum zur Verfügung. Bildmaterial im Anhang, hochauflösende Fotos auf Anfrage.

Pressekontakt:

Steffen Wagner

E-Mail: willkommen@webtalkshow.de

YouTube: https://www.youtube.com/webtalkshow

Über die Webtalkshow:

Seit genau 10 Jahren produziert und moderiert Nico Gutjahr die „Webtalkshow“ aus Berlin. Das Format steht für faire, kritische und ungeschnittene Interviews mit Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Unterhaltung.

Über die Webtalkshow:

Seit genau 10 Jahren produziert und moderiert Nico Gutjahr die „Webtalkshow“ aus Berlin. Das Format steht für faire, kritische und ungeschnittene Interviews mit Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Unterhaltung.

Firmenkontakt

Webtalkshow

Steffen Wagner

Emsdettener Str. 10

48268 Greven

01626672134063



https://www.youtube.com/webtalkshow

Pressekontakt

Webtalkshow Organisation

Steffen Wagner

Emsdettener Str. 10

48268 Greven

01626672134063



https://www.youtube.com/webtalkshow

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.