100 Jahre Deep Creek Lake

Urlaubsparadies in Maryland feiert Jubiläum

Mitten im Herzen der idyllischen Appalachen im Westen Marylands liegt der Deep Creek Lake. Mit einer Fläche von 1.600 Hektar und 111 Kilometern Küstenlinie ist er der größte künstlich angelegte Süßwassersee im US-Bundesstaat und ein beliebtes, ganzjähriges Ausflugs- und Urlaubsziel. 2025 feiert er sein 100-jähriges Bestehen mit einem bunten Veranstaltungsprogramm: Eine große Jubiläumsfeier im Juli sowie zahlreiche Events von Frühjahr bis Herbst erwarten die Besucher. Der Deep Creek Lake State Park am östlichen Ufer des Sees offeriert zudem spezielle Tage mit kostenfreiem Eintritt (12. Mai, 21. Juni, 21. Juli und 14. August 2025). Mehr Informationen gibt es unter dcl100.com.

Feierstimmung am Deep Creek Lake

Höhepunkt ist die große Geburtstagsfeier „Deep Creek Lake 100: Birthday Bash“ am 19. Juli 2025 auf dem Garrett County Messegelände. Bei diesem Festival gibt es Live-Musik, eine farbenfrohe Parade, einen liebevoll gestalteten Kinderbereich, Kunsthandwerk, kulinarische Genüsse, einen gemütlichen Biergarten sowie spannende Wettbewerbe. Zum Abschluss verspricht der Veranstalter ein spektakuläres, noch geheimes Finale.

Das Jubiläumsjahr hält noch viele weitere Highlights bereit: Die Garrett County Fair vom 26. Juli bis 2. August 2025 zelebriert die landwirtschaftlichen Wurzeln der Region mit traditionellen Viehausstellungen, klassischen Fahrgeschäften, Live-Entertainment und typischen Jahrmarkt-Leckereien. Genussvoll geht es beim beliebten Deep Creek Lake Art, Wine & Spirits Festival am 5. und 6. September 2025 weiter: Edle Tropfen, handgefertigte Kunstwerke und stimmungsvolle Musik laden zum Flanieren und Verweilen ein. Wenn sich die Wälder schließlich in ein Farbenmeer verwandeln, steht das Oakland“s Autumn Glory Festival vom 8. bis 12. Oktober 2025 an. Zwei große Paraden, Kunstausstellungen, musikalische Darbietungen und reizvolle Fahrten durch die malerische Garrett County Heritage Area machen die goldene Jahreszeit in den Appalachen unvergesslich.

Großer See, große Vielfalt

Auch abseits der Feierlichkeiten ist der Deep Creek Lake das ganze Jahr über ein Paradies für Naturfreunde, Abenteuerlustige und Ruhesuchende. Im Sommer locken Wassersportarten wie Kajakfahren, Segeln oder Rafting, ebenso wie entspannte Angeltouren bei Sonnenaufgang und unvergessliche Campingnächte unterm funkelnden Sternenhimmel. Wanderer und Radfahrer kommen auf den über 30 Kilometer langen Trails im Deep Creek Lake State Park, der zudem die zwei einzigen öffentlichen Strände beherbergt, ebenfalls auf ihre Kosten, und der Swallow Falls State Park bezaubert mit dem höchsten Wasserfall Marylands. Im Winter verwandelt sich die Region in ein Wunderland für Wintersportler: Das Wisp Resort, das einzige Skigebiet Marylands, bietet schneebedeckte Pisten für Anfänger und Fortgeschrittene.

Mehr Details zu Aktivitäten und Unterkünften am Deep Creek Lake gibt es auf deepcreeklake.com.

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

Der aktuelle Reiseplaner der Capital Region USA kann per E-Mail an crusa@claasen.de oder unter der Rufnummer 00800 – 96 53 42 64 (gebührenfrei) bestellt werden.

Garrett County Chamber of Commerce