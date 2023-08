Sanitätshaus Koczyba setzt Zeichen gegen Fachkräftemangel

Das Gesundheitsunternehmen bietet 11 Ausbildungsberufe in einer krisensicheren Branche

In vielen Bereichen gehören Klagen über fehlende Fachkräfte schon lange zum Alltag. Doch auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gibt es immer wieder Unternehmen, die in die Zukunft investieren und vorangehen. Zu ihnen gehört zweifellos auch das Sanitätshaus Koczyba, das mit einer wahren Ausbildungsoffensive auf sich aufmerksam macht.

Eschweiler, August 2023. Zum Ausbildungsstart 2023 haben 17 Auszubildende bei Koczyba angefangen. Damit setzt das Sanitätshaus mit Zentrale in Eschweiler und insgesamt acht Standorten im Großraum StädteregionAachen ein starkes Signal für den Nachwuchs. Rechnet man alle Lehrjahre zusammen, kommt die Firma seit dem 1. August auf stolze 43 Auszubildende. Insgesamt beschäftigt der Familienbetrieb ca. 230 Mitarbeiter, sodass die Auszubildenden eine beachtliche Quote ausmachen.

Dass das Sanitätshaus sich so sehr für die Ausbildung engagiert, ist kein Zufall. Es bietet eine ganze Reihe sinnvoller Tätigkeiten, die dem Motto „von Mensch zu Mensch“ folgen, und eröffnet viele spannende Perspektiven. Ein großer Pluspunkt des Unternehmens ist, dass ein Beruf bei Koczyba als krisensicher gilt. Diese Stärke lässt sich zum Beispiel daran erkennen, dass der Familienbetrieb 2023 als FOCUS-Wachstumschampion ausgezeichnet worden ist, für den nur besonders wachstumsstarke Unternehmen in Frage kommen.

Bei Koczyba geht es nicht nur um die fachliche Entwicklung der Auszubildenden, denn auch ihrem Wachsen als Mensch wird breiter Raum eingeräumt. Dieser Anspruch kommt zum Beispiel durch das professionelle firmeneigene Mentoringprogramm zum Ausdruck, dass Ausbilder und Auszubildende gleichermaßen einbezieht. Potenziale zu entdecken und weiterzuentwickeln, wird beim größten Gesundheitspartner der Städteregion Aachen großgeschrieben.

Auch das Koczyba-Mentoring-Programm (KMP) unterstreicht diese Überzeugung. Dabei handelt es sich um eine firmeneigenen E-Learning-Plattform, die in vergleichbarer Form nur wenige Unternehmen vorweisen können. Sie erlaubt es motivierten und leistungsstarken Nachwuchskräften schon in der Probezeit, die ersten Sprossen der Karriereleiter zu erklimmen. Um an dem Programm teilzunehmen, müssen sie nicht zu ihren privaten Geräten greifen, denn jeder Auszubildende erhält für die betriebliche Nutzung ein eigenes iPad.

Die Auszubildenden müssen das Lernen nicht in ihre Freizeit verlagern, im Gegenteil. Geschäftsführer Daniel A. Koczyba bringt seine Auffassung so auf den Punkt: „Jeder Azubi kann die 2,5 Stunden pro Woche während der bezahlten Arbeitszeit in seine Persönlichkeit investieren, denn Erfolg basiert nur zu 15 Prozent auf fachlichen, aber zu 85 Prozent auf persönlichen Kompetenzen.“

Neugierigen stehen insgesamt elf Ausbildungsberufe offen. Vier von ihnen lassen sich dem kaufmännischen Bereich zuordnen, der somit die größte Gruppe bildet. Das Sanitätshaus bildet Kaufleute im Gesundheitswesen, im E-Commerce, im Einzelhandel und für das Büromanagement aus. Interessierte können sich darüber hinaus für einen Ausbildungsplatz als Verkäufer im Sanitätsfachhandel, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist, Orthopädiemechaniker, Fachinformatiker für Systemintegration, Mediengestalter Digital & Print und Servicefahrer entscheiden. Auch ein Duales Studium für Bachelor Management im Gesundheitswesen (m/w/d) wird ebenfalls angeboten.

Seit seiner Gründung im Jahr 1981 durch Johann A. Koczyba, hat sich das Unternehmen zum Vorreiter in der medizinischen Versorgung bis hin zum Komplettversorger im Sanitätsfachbereich weiterentwickelt. Seit 2011, weitergeführt durch Daniel A. Koczyba, umfasst das Portfolio unter anderem Stomatherapie, Orthopädie- und Rehatechnik, Kinderreha-Sonderbau, Neuroorthopädie, Wundversorgung, Homecare-Intensivmedizin und Sanitätsfachgeschäfte.

Wer sich schon heute für einen Ausbildungsplatz für 2024 bewerben möchte, kann dies mithilfe der Karriereplattform https://superazubis.koczyba.de tun. Für die Beantwortung einiger erster Fragen bieten sich aber auch die folgenden Kontaktmöglichkeiten an:

Ansprechpartnerin

Saskia Classen

Assistent der Geschäftsführung, Team-Büro

Auf dem Pesch 6

52249 Eschweiler

+49 (0) 2403 797 972

team-buero@koczyba.de

www.koczyba.de

Seit über 40 Jahren steht das Sanitätshaus Koczyba mit Standorten in Eschweiler, Weisweiler, Düren, Simmerath, Aachen, Jülich, Frechen und Horrem für individuelle Lösungen zur Steigerung der Lebensqualität und Mobilität im Alltag des Kunden. „Von Mensch zu Mensch“ bedeutet uns dabei Ansporn und Auftrag zugleich.

Die intensive Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Pflegediensten im nachstationären Bereich, Pflege- und Krankenkassen, Alten- und Pflegeheimen, Ärzten und Therapeuten ermöglicht uns eine optimale und individuelle Versorgung sicherzustellen. Die schnelle und effiziente Abwicklung ist für uns selbstverständlich.

Kontakt

Sanitätshaus Koczyba GmbH

Heidi Hahn

In der Krause 47

52249 Eschweiler

015772797740



https://www.koczyba.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.