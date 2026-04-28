11. KAYENTA Projektmanagement-Konferenz in Hamburg

Wissen. Wirkung. Wandel: Projekte erfolgreich voranbringen!

Am 23. und 24. Juni 2026 treffen sich Projektverantwortliche und Führungskräfte im Hotel Hafen Hamburg zum fachlichen Austausch über wirksames Projektmanagement in dynamischen Zeiten.

Projekte stehen heute unter wachsendem Druck: Märkte verändern sich schneller, Technologien entwickeln sich rasant weiter, Organisationen müssen flexibler reagieren und Projektteams gleichzeitig verlässlich Ergebnisse liefern.

Genau hier setzt die 11. Projektmanagement-Konferenz von KAYENTA Training und Beratung an. Unter dem Motto „Wissen. Wirkung. Wandel: Projekte erfolgreich voranbringen!“ bietet die Fachkonferenz am 23. und 24. Juni 2026 im Hotel Hafen Hamburg praxisnahe Impulse, konkrete Werkzeuge und Austausch auf Augenhöhe.

Die Veranstaltung richtet sich an Projektleiterinnen und Projektleiter, PMO-Verantwortliche, Programm- und Multiprojektmanager, Scrum Master, Product Owner, Führungskräfte sowie alle, die Projekte professioneller, wirksamer und zukunftsfähiger gestalten möchten.

Im Mittelpunkt stehen aktuelle Herausforderungen des Projektmanagements: Wie lassen sich Projekte auch unter Unsicherheit sicher steuern? Welche Methoden, Kennzahlen und Kommunikationsformen helfen wirklich im Alltag? Wie verändern künstliche Intelligenz, Automatisierung und neue Formen der Zusammenarbeit die Projektarbeit? Und wie gelingt es, Wissen, Verantwortung und Wirkung im Projekt besser miteinander zu verbinden?

Der Auftakt findet am Dienstag, 23. Juni 2026, mit einem Impuls-Vortrag und einem Networking-Dinner statt. Der Abend bietet Raum für persönliche Gespräche, branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch und neue Kontakte. Am Mittwoch, 24. Juni 2026, folgen Vorträge, Praxisberichte und konkrete Impulse von Expertinnen und Experten aus dem Projektmanagement.

„Unsere Konferenz ist bewusst keine reine Vortragsveranstaltung. Wir möchten Projektverantwortliche miteinander ins Gespräch bringen, Erfahrungen teilen und Impulse liefern, die am nächsten Tag im Projektalltag nutzbar sind“, sagt Werner Plewa, Inhaber von KAYENTA Training und Beratung. „Gerade in Zeiten von Veränderung, KI und wachsender Komplexität braucht Projektmanagement Klarheit, Haltung und wirksame Methoden.“

Die Teilnehmerzahl ist bewusst begrenzt, damit Austausch und Networking in einem persönlichen Rahmen möglich bleiben. Damit positioniert sich die KAYENTA Projektmanagement-Konferenz als kompakte Fachveranstaltung für Menschen, die Projekte nicht nur verwalten, sondern aktiv gestalten wollen.

Veranstaltungsdaten

11. Projektmanagement-Konferenz / PM-Day 2026

Motto: Wissen. Wirkung. Wandel: Projekte erfolgreich voranbringen!

Datum: 23. und 24. Juni 2026

Ort: Hotel Hafen Hamburg

Veranstalter: KAYENTA Training und Beratung

Format: Networking-Dinner, Impuls-Vortrag, Fachvorträge, Praxisberichte und Austausch

Zielgruppe: Projektmanager, PMO-Verantwortliche, Führungskräfte, Scrum Master, Product Owner, Programm- und Multiprojektmanager

KAYENTA Training und Beratung ist auf Qualifizierung, Weiterbildung und Zertifizierung im Projektmanagement spezialisiert. Das Hamburger Trainingsinstitut bietet praxisnahe Seminare, Workshops, Coachings, Inhouse-Trainings und Vorbereitungstrainings für internationale Projektmanagement-Zertifizierungen an. Der Schwerpunkt liegt auf klassischem, agilem und hybridem Projektmanagement sowie auf der Entwicklung wirksamer Projektmanagement-Kompetenzen in Unternehmen.

Kontakt

KAYENTA Training und Beratng

Werner Plewa

Abendrothsweg 73

20251 Hamburg

04037080155



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