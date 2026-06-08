120 Jahre Bäckerei Siebert: Berliner Traditionsbetrieb feiert Jubiläum

Die Bäckerei Siebert feiert in diesem Jahr ihr 120-jähriges Bestehen. Am 10. Juni veranstaltet der Betrieb eine kleine Feier über den gesamten Tag hinweg, zu der vor allem auch die treuen Kundinnen und Kunden herzliche eingeladen sind. Auch Die Bäcker-Innung Berlin gratuliert ihrem langjährigen Mitgliedsbetrieb zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum. Seit mehr als einem Jahrhundert steht die Bäckerei Siebert für handwerkliche Qualität, Berliner Backtradition und eine enge Verbundenheit mit ihrem Kiez im Prenzlauer Berg.

120 Jahre Familien- und Handwerkstradition – ein Geburtstag auf den die Bäckerei Siebert im Berliner Prenzlauer Berg zurecht stolz ist. Den Auftakt des Jubiläumsjahres bildet eine Feier am 10. Juni in den Räumen und im Außenbereich der Bäckerei. Kundinnen und Kunden, Nachbarinnen und Nachbarn sowie langjährige Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sind eingeladen, gemeinsam auf diese außergewöhnliche Berliner Bäckereigeschichte anzustoßen. Neben traditionellen Pfannkuchen und persönlichen Begegnungen erhalten die Gäste Einblicke in die Geschichte des Familienbetriebs und die Werte, die die Bäckerei Siebert seit Generationen prägen.

Mit dem Jubiläum wird zugleich die enge Verbindung der Bäckerei Siebert zur Bäcker-Innung Berlin sichtbar. Der Betrieb gehört seit vielen Jahren der Innung an und engagiert sich aktiv für die Belange des Berliner Bäckerhandwerks. Lars Siebert, der die Entwicklung des Unternehmens über Jahrzehnte maßgeblich geprägt hat, ist stellvertretender Obermeister der Bäcker-Innung Berlin.

„120 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte sind eine außergewöhnliche Leistung. Die Bäckerei Siebert steht beispielhaft für die Stärke und Beständigkeit des Berliner Bäckerhandwerks. Als Familienbetrieb verbindet sie handwerkliche Tradition mit hoher Qualität und einer tiefen Verwurzelung in ihrem Kiez. Wir freuen uns, dieses besondere Jubiläum gemeinsam feiern zu dürfen“, erklärt Frithjof Jönsson, Geschäftsführer der Bäcker-Innung Berlin.

Für den Vormittag des Jubiläumstages wird zudem die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Gitta Connemann, erwartet. Mit ihrem Besuch würdigt sie die Bedeutung des mittelständisch geprägten Bäckerhandwerks und dessen wichtige Rolle für die Nahversorgung, Ausbildung und das gesellschaftliche Leben vor Ort.

Anlässlich des Jubiläums startet die Bäckerei Siebert außerdem eine besondere Kundenaktion. Über den Erwerb von Wertgutscheinen können Kundinnen und Kunden an der Verlosung eines „Goldenen Tickets“ teilnehmen. Der Hauptgewinn ermöglicht einer Person, lebenslang an den Öffnungstagen der Bäckerei Waren im Wert von bis zu zehn Euro zu erhalten. Die Aktion versteht sich als Dankeschön an die vielen Stammkundinnen und Stammkunden, die den Familienbetrieb oftmals seit Generationen begleiten.

Die Bäcker-Innung Berlin gratuliert der Bäckerei Siebert herzlich zum 120-jährigen Bestehen und wünscht dem Traditionsbetrieb für die Zukunft weiterhin viel Erfolg, engagierte Mitarbeitende und zahlreiche zufriedene Kundinnen und Kunden.

Hintergrund:

Die Bäcker-Innung Berlin ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 60 selbständigen Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeistern in Berlin mit rund 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 300 Auszubildenden. Als Verband vertritt die Bäcker-Innung Berlin die Interessen des Bäckerhandwerks sowohl regional als auch überregional gegenüber Kammern, Verbänden, Behörden, der Industrie, dem Handel und der Öffentlichkeit und ist zuständig für die Förderung, Überwachung und Prüfungsabnahme in der Berufsausbildung für Bäckerinnen und Bäckern und Fachverkäuferinnen und Fachverkäufern im Bäckerhandwerk und für den Abschluss von Tarifverträgen. Daneben gehören die Betreuung, Beratung und Förderung der Mitgliedsbetriebe zu ihren wichtigsten Aufgaben. 2022 wurde die Bäcker-Innung Berlin 750 Jahre alt. Sie ist damit der älteste Handwerksverband Berlins.

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Bildquelle: @ Bäckerei Anke Siebert