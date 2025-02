120 Sekunden – eine starke Botschaft für Eltern

Resilienz im Escape Room des Lebens – Kristina Kasper begeistert beim Internationalen Speaker-Slam in Dresden

Dresden/Radebeul, 30. Januar 2025 – Beim diesjährigen Internationalen Speaker-Slam in Dresden/Radebeul begeisterte Kristina Kasper mit ihrem inspirierenden Vortrag „Der Escape Room des Lebens – Wie Eltern ihre Kinder stark für Herausforderungen machen“ das Publikum und die Jury gleichermaßen. Mit eindrucksvollen Worten und humorvollen Alltagsbeispielen nahm sie die Zuhörer mit auf eine Reise durch die Herausforderungen des Lebens – und zeigte, warum Resilienz der Schlüssel ist, um daran zu wachsen. Besonders für Eltern ist diese Fähigkeit essenziell, um ihre Kinder stark und glücklich auf das Leben vorzubereiten.

Der Speaker Slam – 120 Sekunden für große Botschaften.

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam erstmals in Dresden/Radebeul statt. Dieses Event gilt als Königsklasse des professionellen Speaking, denn die Herausforderung ist enorm: Nur zwei Minuten stehen den Rednern zur Verfügung, um ihr Publikum zu fesseln und eine starke Botschaft zu vermitteln. Nach exakt 120 Sekunden wird das Mikrofon ausgeschaltet – eine Rede muss also auf den Punkt gebracht werden. Persönliche Themen, die berühren, inspirieren und zum Nachdenken anregen, stehen im Mittelpunkt.

Kristina Kasper meisterte diese Herausforderung mit Bravour und machte Resilienz als Schlüsselkompetenz für Eltern und Kinder greifbar und verständlich. Ihre herausragende Leistung wurde von Veranstalter Hermann Scherer mit dem Excellence Award ausgezeichnet, eine Ehrung, die nur an Redner verliehen wird, die durch inhaltliche Tiefe, Bühnenpräsenz und eine eindrucksvolle Botschaft überzeugen.

Elternschaft als Escape Room – ein kraftvolles Bild für Resilienz:

„Wer war schon einmal in einem Escape Room?“ – Mit dieser Frage startete Kristina Kasper und schuf sofort eine Verbindung zum Publikum. Doch ihr Vergleich ging über das Spiel hinaus: Das Leben – insbesondere das Elternsein – ist ein Rätselraum voller Herausforderungen und Überraschungen, ohne Anleitung, aber mit unzähligen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.

Mit einem Augenzwinkern sprach sie über die alltäglichen Rätsel des Elternseins: „Warum kann sich mein Sohn 25 Automarken merken, aber nicht, dass die Jacke an den Haken gehört?“ Doch genau hier liege der Unterschied zwischen Frustration und persönlichem Wachstum: Resilienz – die Fähigkeit, Herausforderungen anzunehmen, an ihnen zu wachsen und nicht auf die (nicht existierende) Exit-Taste zu drücken.

Resilienz: Die innere Widerstandskraft gegen Herausforderungen:

Kristina Kasper machte deutlich, dass Resilienz nicht nur eine Fähigkeit ist, sondern eine bewusste Entscheidung: „Wie viel Macht gebe ich einer Herausforderung über mich, mein Leben und meine Gedanken?“ Gemeinsam mit Anja Dinter hat sie deshalb StärkenGeflüster ins Leben gerufen – ein Konzept, das Eltern hilft, ihre Kinder mental zu stärken. Ihr Ziel: Kinder dazu befähigen, Herausforderungen nicht nur zu meistern, sondern daran zu wachsen.

In einem bewegenden Moment stellte sie dem Publikum zwei Fragen:

„Wer von euch hätte gern ein glückliches Leben?“ – (Hände gehen hoch.)

„Und wer steht sich dabei manchmal selbst im Weg?“ – (Noch mehr Hände gehen hoch, Schmunzeln im Publikum.)

Mit diesen einfachen, aber tiefgründigen Fragen zeigte sie, dass Resilienz nicht nur für Kinder, sondern auch für uns Erwachsene essenziell ist.

Ein inspirierender Vortrag mit nachhaltiger Wirkung

Zum Abschluss ihres Vortrags betonte Kristina: „Glückliche Kinder sind kein Zufall. Wir als Eltern müssen sie nicht nur begleiten, sondern ihnen die Möglichkeit geben, selbst Lösungen zu finden.“

Das Publikum belohnte ihren Auftritt mit großem Applaus, und viele Zuhörer zeigten sich tief beeindruckt. „Diese Metapher mit dem Escape Room trifft es genau!“, sagte eine Zuhörerin nach der Veranstaltung. „Ein inspirierender Vortrag, der Mut macht und gleichzeitig unterhält.“

Mit ihrem starken Auftritt hat Kristina Kasper nicht nur die Jury überzeugt, sondern auch eine wichtige Botschaft hinterlassen: „Kinder brauchen keine Eltern, die jede Tür für sie öffnen – sie brauchen Eltern, die an ihrer Seite stehen und sie unterstützen, die Tür selbst aufmachen.“

