14 Praxis Workshops der HELP Akademie

die Sie als Berufsbetreuer wirklich weiterbringen

Der Alltag in der rechtlichen Betreuung ist anspruchsvoll, vielseitig – und oft herausfordernd.

Genau hier setzen die 14 praxisnahen Workshops der HELP Akademie an: Sie unterstützen Sie dabei, sicherer zu entscheiden, effizienter zu arbeiten und auch in komplexen Situationen souverän zu handeln.

Bleiben Sie fachlich auf dem neuesten Stand, gewinnen Sie Sicherheit im Handeln – und stärken Sie Ihre Professionalität:

– Zukunft & Digitalisierung

BB VS 1 – KI in der rechtlichen Betreuung

Nutzen Sie die Chancen der künstlichen Intelligenz für Ihren Berufsalltag – verständlich, konkret und direkt umsetzbar.

16.07.2026 | 120 EUR

– Finanzen & Struktur im Betreuungsalltag

BB VS 2 – Finanzierung der Versorgung von Betreuten

Sicher durch den Dschungel der Kostenübernahmen und Ansprüche.

23.07.2026 | 100 EUR

BB VS 3 – Strukturierung der Betreuertätigkeit

Mehr Klarheit, weniger Stress: So organisieren Sie Ihren Alltag effizient.

30.07.2026 | 100 EUR

– Rechtliche Sicherheit in der Praxis

BB VS 4 – Gesundheitssorge im Betreuungsrecht

Fundiertes Wissen für verantwortungsvolle Entscheidungen.

03.09.2026 | 100 EUR

BB VS 5 – Genehmigungstatbestände in der Praxis

Erbe ausschlagen, Immobilien verkaufen, Wohnraum aufgeben – sicher und korrekt handeln.

17.09.2026 | 120 EUR

BB VS 10 – Freiheitsentziehende Maßnahmen

Rechtssicherheit in besonders sensiblen Fällen.

05.05.2026 | 29.10.2026 | 100 EUR

BB VS 14 – Genehmigungsanträge richtig stellen Vermeiden Sie Fehler und sparen Sie Zeit mit präzisen Anträgen.

06.07.2026 | 27.11.2026 | 100 EUR

– Digitale & organisatorische Kompetenzen

BB VS 6 – eBO Connect & elektronischer Rechtsverkehr

Bleiben Sie digital anschlussfähig und effizient im Austausch mit Behörden.

15.06.2026 | 15.10.2026 | 100 EUR

BB VS 7 – Professionelle Textvorlagen erstellen

Sparen Sie Zeit mit durchdachten und rechtssicheren Mustern.

06.10.2026 | 100 EUR

BB VS 8 – Büroorganisation & Zeitmanagement

– Mehr Struktur, mehr Fokus, mehr Zeit für das Wesentliche.

September 2026 (2 Teile) | 200 EUR

– Umgang mit Menschen & besonderen Herausforderungen

BB VS 9 – Schwierige Klienten souverän begleiten

Bleiben Sie ruhig, klar und professionell – auch in belastenden Situationen.

21.10.2026 | 120 EUR

BB VS 12 – Herausforderung Messie-Syndrom

– Konkrete Lösungsansätze für komplexe Lebenslagen.

07.05.2026 | 03.12.2026 | 100 EUR

– Spezialwissen für Ihre tägliche Praxis

BB VS 11 – Vermögens- und Gläubigerverwaltung Behalten Sie den Überblick und handeln Sie rechtssicher im finanziellen Bereich.

25.06.2026 | 18.11.2026 | 100 EUR

BB VS 13 – Eingliederungshilfe vs. Betreuung Klare Abgrenzung für mehr Sicherheit in der Zusammenarbeit mit Behörden.

09.07.2026 | 24.11.2026 | 120 EUR

Warum diese Workshops einen echten Unterschied machen

-Sie erhalten sofort anwendbares Praxiswissen

-Sie gewinnen mehr Sicherheit in rechtlich sensiblen Situationen

-Sie steigern Ihre Effizienz und Professionalität im Alltag

-Sie investieren gezielt in Ihre fachliche Weiterentwicklung

Ihr Vorteil:

Alle HELP Praxis Workshops sind kompakt, praxisnah und speziell auf die Bedürfnisse aktiver Berufsbetreuer zugeschnitten.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und bringen Sie Ihre Betreuungspraxis auf das nächste Level.

Die HELP-Akademie München ist staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

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