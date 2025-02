Über 40 Aussteller informieren über Produkte und Dienstleistungen / Freier Eintritt / Termin: 9.2.2025 / 11-17 Uhr / „Alles, was man für ein schönes Fest braucht“

Weilburg, im Februar 2025. Am 9. Februar findet in der Weilburger Stadthalle die 14. Weilburger Event- und Hochzeitsmesse statt. Über 40 Aussteller aus der Region informieren über ihre Dienstleistungen und Produkte rund um das Thema Hochzeit und Events.

Sei es eine Hochzeit oder eine größere Feier mit Freunden und Familie – auf der Hochzeits- und Eventmesse stellen über 40 Anbieter ihr Portfolio vor. Das Angebot reicht von Eventplanern über Friseure bis hin zur Gastronomie und Druckereien. „Wir freuen uns, Interessierten auch in diesem Jahr wieder den Weg zur rundum perfekten Feier ermöglichen zu können. Wer ein Event plant, ist hier genau richtig“, sagt Wolfgang Eck, Vorsitzender der Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW).

Die Messe wird von einem spannenden Programm begleitet, in dessen Mittelpunkt wieder die beliebte Brautmodenschau steht, die einen Einblick in die aktuellen Trends gibt. Außerdem können die Hochzeitssuite des Schlosshotels und der festlich eingedeckte Rittersaal besichtigt werden, der auch als Veranstaltungsort gebucht werden kann. Durch das Programm führen Trauredner Sebastian Kesting und freie Rednerin und Sängerin Eva Giel, die auf der Messe ebenfalls beide mit einem Stand vertreten sind. Die Konditorei Vogel präsentiert eine Hochzeitstorte, die nach der Show auch verzehrt werden darf. Außerdem dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf nachhaltige Give aways freuen. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Schlosshotels. Bei schönem Wetter wird es eine Hüpfburg für die kleinen Gäste geben. Bei der großen Verlosung gewinnt der schönste Heiratsantrag. Die festliche Dekoration der Stadthalle übernimmt die Kreativwerkstatt Nadine Kreuz.

Die Weilburger Event- und Hochzeitsmesse ist eine Veranstaltung der Hogano Gruppe/Stadthalle Weilburg und der Wirtschafts-Werbung Weilburg e.V..

Weitere Informationen zu den zahlreichen Anbietern der Messe:

www.hochzeitsmesse-weilburg.de

Bei Fragen stehen Ihnen Malte Malessa / Claudia Fischer (Hogano-Gruppe) oder Wolfgang Eck / Christina Schüssler (WWW) gerne zur Verfügung:

Malte Malessa/Claudia Fischer

(Ansprechpartner für Aussteller)

Tel.: 06471/50900

E-Mail: info@stadthalle-weilburg.de

Wolfgang Eck/Christina Schüssler

(Ansprechpartner für Presse)

Tel.: 06471/429585

info@wirtschafts-werbung-weilburg.de

Folgendes Bühnenprogramm ist geplant:

11:00 Uhr: Die Messe öffnet die Türen.

11:30 Uhr: Offizielle Eröffnung der Messe durch Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch und die Veranstalter (Hogano, WWW), vertreten durch den stellvertretenden WWW-Vorsitzenden Olaf Horne und dem Messeverantwortlichen Malte Malessa, Hoteldirektor der Hogano-Gruppe

15:00 Uhr: Brautmodenschau (Brautkleider, Herrenanzüge, Hochzeitssträuße, Frisuren) mit Unterstützung von Brautschloss Bridal Concept Store & Event und Herrenmode Theis.

Über den Tag verteilt: Gesangseinlagen. Besichtigungsmöglichkeit Hochzeitssuite Schlosshotel, festlich eingedeckter Rittersaal und vieles mehr.

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit rund 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

Firmenkontakt

Wirtschafts-Werbung Weilburg e. V.

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-429585



http://www.wirtschafts-werbung-weilburg.de

Pressekontakt

Eckpunkte Kommunikation GmbH

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

+4964715073440



http://www.eckpunkte.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.