15-jähriges Jubiläum der InfectoPharm Kinderkrippe InKi

Heppenheim, 09. September 2024 – Die betriebseigene Kindertagesstätte „InKi“ der InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH feierte am vergangenen Samstag ihr 15-jähriges Jubiläum. Eltern, Kinder und Gäste kamen bei strahlendem Sonnenschein zu diesem besonderen Anlass zusammen. Seit ihrer Eröffnung im September 2008 ist die InKi ein fester Bestandteil des Campus von InfectoPharm und ein Herzensprojekt der Gründerfamilie um Monika Zöller und ihre Tochter Dr. Anna Gilster. Inzwischen hat sich die InKi zum Vorzeigemodell für erfolgreiche betriebsnahe Kinderbetreuung entwickelt.

Alles entstand aus einer Vision der Gründerin Monika Zöller. Sie wollte gemeinsam mit dem pme Familienservice, ein führender Anbieter von Betreuungs- und Beratungsangeboten für Unternehmen und deren Mitarbeiter, einen Ort schaffen, an dem Kinder sich wohlfühlen und Eltern Beruf und Familie vereinbaren können. „Heute feiern wir ein Jubiläum, das zeigt, wie wertvoll diese Vision bis heute geblieben ist“, erklärte Iris Schmidt, Trägervertreterin des pme Familienservice, während der offiziellen Begrüßung.

Die InKi startete 2008 mit zehn Betreuungsplätzen im damaligen Neubau von InfectoPharm. 2012 zog die Einrichtung in ein modernes Kinderhaus mit großem Außengelände um. Die Stiftung der Familie Zöller finanzierte den Neubau, der 24 Betreuungsplätze für Kinder im Krippenalter bietet. Ein Höhepunkt des Jubiläums war die Anwesenheit vieler ehemaliger Kinder. „Diese Verbundenheit zeigt uns, wie tief die Wurzeln unserer Arbeit reichen“, betonte Schmidt.

Dr. Anna Gilster, Gesellschafterin von InfectoPharm in zweiter Generation, begleitet das Projekt als Bindeglied zwischen Unternehmen und Träger. Sie hob hervor, wie wichtig es ihr ist, die Geschicke der InKi mitzugestalten – eine Aufgabe, die ihr ihre Mutter Monika Zöller anvertraut hat. Als Mutter von zwei Söhnen, die selbst in der InKi betreut wurden, betonte sie die Bedeutung von Sicherheit und Vertrauen für Eltern: „Als wir eine Eltern-App eingeführt haben, war ich zunächst skeptisch. Doch gerade in den herausfordernden Zeiten der Pandemie zeigte sich, wie wichtig es war, den Eltern einen virtuellen Einblick in den Kita-Alltag zu ermöglichen.“

Ihren besonderen Dank richtete Dr. Anna Gilster an das engagierte Team der InKi, insbesondere an Sabrina Vanselow, die seit 2009 in der Einrichtung tätig ist. „Ohne das großartige Engagement der Mitarbeiter wäre die InKi nicht das, was sie heute ist. Viele Kolleginnen haben als Praktikantinnen angefangen und ihren Weg zurück ins Team gefunden. Diese Leidenschaft macht die Krippeneinrichtung zu einem Ort, an dem sich Kinder, Eltern und Mitarbeiter wohlfühlen.“

Auch Heppenheims Bürgermeister, Rainer Burelbach, würdigte die Zusammenarbeit zwischen der Stadt, InfectoPharm und dem pme Familienservice. „Solche Partnerschaften sind von unschätzbarem Wert für unsere Gemeinde“, erklärte er und lobte das Engagement aller Beteiligten.

Die offizielle Begrüßung endete mit einem Dank an die Stadt Heppenheim. Die InKi und ihre Partner blicken zuversichtlich auf viele weitere Jahre gemeinsamer Erlebnisse und Herausforderungen. Iris Schmidt lud alle Gäste ein, das Außengelände und die Räumlichkeiten zu erkunden. Bei gutem Essen und spannenden Spielen hatten die Familien Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen und den Tag gebührend zu feiern.

Über die InKi und den pme Familienservice

Die InKi ist eine betriebsnahe Kindertagesstätte auf dem Campus von InfectoPharm in Heppenheim, die seit 2008 in Kooperation mit dem pme Familienservice betrieben wird. Der pme Familienservice ist ein führender Anbieter von Betreuungs- und Beratungsangeboten für Unternehmen und deren Mitarbeiter. Er bietet flexible und verlässliche Lösungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit mehr als 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich und Großbritannien sowie die beiden deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 400 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von rund 275 Mio. Euro (2023), bei einem durchschnittlichen Wachstum von 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber 2022“ und „Krisensicherstes Unternehmen 2023“ von Creditreform.

