15 Jahre Busch CEO Beratung – Für nachhaltigen Erfolg

Strategische Kommunikation auf C-Level – warum die CEO Positionierung heute mehr denn je über den Erfolg entscheidet.

Hamburg, Oktober 2025 – Die Busch Markenberatung, seit 15 Jahren erste Adresse für CEO Beratung in der DACH-Region, launcht anlässlich ihres Jubiläums eine neue Website: https://busch-ceoberatung.de

Das spezialisierte Angebot richtet sich gezielt an Top-Führungskräfte, die ihre persönliche Markenstrategie, öffentliche Wirkung und Kommunikationskraft auf ein neues Level heben wollen.

C-Level Beratung neu gedacht – mit 15 Jahren Erfahrung.

Ob CEO Positionierung, Executive Profiling oder Medientraining für Führungskräfte – die Busch CEO Beratung hat in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten über 100 C-Level-Persönlichkeiten begleitet: DAX-Vorstände, Bundespolitiker, Medienentscheider, Intendanten, Celebrities und internationale Wirtschaftsführer.

Die Schwerpunkte der C-Level Beratung:

– CEO Positionierung: Strategischer Aufbau einer starken Führungspersönlichkeit

– Executive Profiling: Entwicklung eines klaren Führungsprofils mit Wirkung

– Botschaftenentwicklung und Medientraining: mehr Sicherheit in öffentlichen Auftritten, Interviews und Krisensituationen

Von der Führungskraft zum Leader.

Die persönliche Entwicklung steht im Fokus des Beratungsansatzes. So wurden Politiker zu Ministerpräsidenten. Unternehmer zu Vorbildern. Sportlegenden zu Gestaltern. Ein Hotelier zum Hotelier des Jahres. Ein Moderator zum Intendanten. Ein Supermodel zur Ikone. Geschäftsführer zu CEOs. Und ein CFO zum CEO.

Markenstrategie trifft auf Personal Branding.

„Wir glauben: Wer ein Unternehmen führt, führt auch eine Marke – die eigene. Unsere Beratung verbindet Markenstrategie mit Personal Branding und schafft so Synergien und Klarheit. Für den Manager und seine Zielgruppen. Dabei sind wir unabhängigen Partner auf Augenhöhe. Wir begleiten die Entscheidungsträger: von der strategischen Positionierung bis zur präzisen, individuellen Kommunikation in allen Kanälen. So entsteht Erfolg mit einem Plan“, sagt Gregor Busch, Gründer und Geschäftsführer der Busch CEO Beratung.

Über die Busch CEO Beratung.

Der Diplom-Kaufmann Gregor Busch gehört zu den profiliertesten Marken- und CEO-Beratern unseres Landes. Seit der Gründung der Busch CEO Beratung im Jahr 2010 hat er gemeinsam mit seinem Team mehr als hundert Persönlichkeiten positioniert, geschärft – und vor allem zufriedener gemacht.

Ihm vertrauen Ministerpräsidenten, DAX-Vorstände, Intendanten, Chefredakteure, Unternehmerfamilien, Sportlegenden, Medienentscheider, Family Offices, Aufsichtsräte und internationale Mittelständler. Sie wissen: Reputation ist das Ergebnis von Klarheit, Haltung und konsequenter Kommunikation.

Gregor Busch ist mehr als ein Berater. Er ist eine Vertrauensperson. Er begleitet Führungspersönlichkeiten bei den entscheidenden Fragen ihrer Rolle: von der strategischen Positionierung über die Formulierung ihrer Botschaften bis hin zum Medientraining.

Über die Busch Markenberatung.

Die Busch CEO Beratung ist ein Angebot der Busch Markenberatung. Seit 2010 begleitet die Busch Markenberatung Unternehmen, Organisationen und Persönlichkeiten in der Markenentwicklung. Mit dem Geschäftsbereich „CEO Beratung“ bietet sie eine spezialisierte Beratung für Führungskräfte, die ihre Außenwirkung, Reputation und Kommunikationsstrategie gezielt steuern wollen.

Mehr Informationen unter:

https://busch-ceoberatung.de

Die Busch Markenberatung ist die führende Markenberatungsagentur Deutschlands, wenn es um die Markenpositionierung, Markenkampagnen und strategische Markenberatung für Unternehmen, Persönlichkeitsmarken und im politischen Rahmen geht.

