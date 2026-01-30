15. Weilburger Event- und Hochzeitsmesse

Zahlreiche regionale Dienstleister und Veranstalter informieren über ihr Angebot / Brautmodenschau und Live-Musik /

Weilburg, im Februar 2026. Am 8. Februar findet von 11 bis 17 Uhr wieder die Weilburger Event- und Hochzeitsmesse in der Weilburger Stadthalle statt. Auf drei Stockwerken informieren zahlreiche Anbieter über ihre Angebote. „Wer seine Hochzeit oder ein anderes großes Fest plant wie zum Beispiel einen runden Geburtstag, der findet hier alles an einem Platz mit regionalen Anbietern aus den verschiedensten Bereichen. Das lohnt sich und spart viel Zeit und Geld“, unterstreicht Wolfgang Eck, der Vorsitzende der Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW).

Ab 11 Uhr öffnet die Stadthalle Weilburg wieder ihre Pforten und lädt zur mittlerweile fünfzehnten Weilburger Event- und Hochzeitsmesse. Auf drei Etagen finden sich Aussteller rund um das Thema Hochzeit und Event. Interessierte können sich über verschiedene Locations informieren und mit zahlreichen Anbietern unter anderem Caterern, Hairstylisten, Rednern, Floristen, Juwelieren und Fotografen in Kontakt treten, um Informationen zu ihren Angeboten einzuholen.

Um 11:30 Uhr begrüßen Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch, Hoteldirektor Malte Malessa und der stellvertretende Vorsitzende der WWW Olaf Horne die Gäste bei der offiziellen Eröffnung.

„Die Weilburger Hochzeits- und Eventmesse ist längst ein fester Bestandteil in unserer Stadt geworden. Weilburg bietet eine wunderschöne Kulisse für besondere Anlässe. Die Messe zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und professionell Events in Weilburg gestaltet werden können“, sagt Weilburgs Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch.

Ein abwechslungsreiches Tagesprogramm erwartet die Gäste, dessen Highlight erneut die beliebte Brautmodenschau um 15 Uhr bildet. Diese präsentiert die neuesten Trends rund um Brautkleider, Herrenanzüge sowie Hochzeitssträuße und florale Dekorationen von der Firma Blumen Hündt. Musikalisch wird das Programm durch mehrere Gesangsauftritte bereichert. Darüber hinaus haben Interessierte die Möglichkeit, die Hochzeitssuite sowie einen Teil des festlich dekorierten Rittersaals des Schlosshotels zu besichtigen, der ebenfalls als Eventlocation zur Verfügung steht und gebucht werden kann.

Moderiert wird der Tag von Ramon Burggraf von der Tanzschule Schöffl in Limburg, der gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin das Programm mit einer Tanzeinlage eröffnet. Die Tortenmanufaktur Café Will aus Limburg stellt ihre kunstvollen Hochzeitstorten vor, die vor Ort auch verkostet werden können. Zusätzlich dürfen sich die Gäste auf nachhaltige Give-aways freuen. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Schlosshotels.

„Ich lade alle Interessierten herzlich ein, die Angebote dieser Messe zu entdecken. Hier findet man Inspiration, persönliche Beratung und regionale Qualität unter einem Dach“, so Hanisch.

Folgende Anbieter sind auf der Messe mit einem Stand vertreten:

– ALW Events

– Art of Tone Live Entertainment

– Ben Höner Live Musik DJ

– Flo – der Versprecher, Flo Röhrich

– Bobby Bobbsn Entertainment

– Brautschloss

– Cafe Will

– Cocktailchef Mengerskirchen

– Composite Products

– Das Eventduo

– Deutsche Vermögensberatung

– DJ Armin Bruch

– Etwas bleibt Fotografie

– Farbe des Weines.de

– Fotografie Christian Menning

– Claudia Kord-Ruwisch (Freie Rednerin und Musikerin)

– Freie Trauung Westerwald

– From Now On (Hochzeitsfotos)

– Herzensworte

– HOGANO Hotels (Eventlocation)

– Hotel Zur Krone

– Juwelier & Goldschmiede Markus A. Kreuzberg

– Juwelier Otto Parr KG

– Juwelier Wagenblast

– Kreativwerkstatt Kreuz

– Lisa Dietrich & Saviera Zimmer (Sängerinnen & Freie Rednerinnen)

– Makeupliebe (Kosmetik)

– Mary K (Kosmetik)

– P.S.: … für die Seele (Traurednerin)

– Preetie U Gurpreet Kaur (Make-up & Hairstyling)

– Rübsamen Uhren & Schmuck (Trauringe, Schmuck)

– Sängerin Annemarie

– Standesamt Weilburg (Standesamtliche Trauungen)

– Tanzschule Schöffl

– Theis Herrenmode GmbH & Co. KG (Herrenmode / Anzüge)

– Thorsten Koch Hochzeitsfotografie

– Wäller Glücksmomente (Braut- und Herrenmode)

– Worte mit Herz

Die Weilburger Event- und Hochzeitsmesse ist eine Veranstaltung der Hogano Gruppe/Stadthalle Weilburg und der Wirtschafts-Werbung Weilburg e.V..

Weitere Informationen zu den zahlreichen Anbietern der Messe finden Sie unter: www.hochzeitsmesse-weilburg.de

Die Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Region Oberlahn und Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit über 140 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Oberlahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

