150 Menschen, drei Geschmäcker – ein Sieg auf dem Platz

WM 2026: Berliner Fanmeile probiert Deutschlands Nationalgericht

Berlin, 15.06.2026 – Während die Nationalmannschaft Curaçao mit 7:1 vom Platz fegte, bewies Deutschlands Nationalgericht beim Public Viewing in der Berliner Kulturbrauerei, was es kann. Rund 150 Fans – Fleischesser, Flexitarier, Vegetarier – genossen gemeinsam, jeder so, wie es ihm schmeckt. Ein Foodtruck, drei Varianten, eine Botschaft: Genuss ohne Druck, Vielfalt und Gemeinschaft. Iss was dir schmeckt.

Das Nationalgericht wurde von Holger Stromberg kreiert, dem Chefkoch der deutschen Nationalmannschaft beim WM-Titel 2014. „Die Idee hat mich sofort gepackt: ein Gericht entwickeln, das nicht spaltet, sondern einlädt. Das ist für mich Kochen in seiner schönsten Form“, erzählt Stromberg. Inspiriert von den Lieblingsgerichten der Nationalspieler – von Schnitzel über Carbonara bis Kochbananen – hat er einen Laugenfladen entwickelt, der unterschiedliche Geschmäcker auf einem Teller vereint. Wahlweise mit Rub Roast vom Schwein, mit einer Bolognese aus Rindfleisch oder vegetarisch mit knusprigen Maultaschen in Kartoffelflocken. Ein Gericht, das zeigt, wie dieses Land isst: vielfältig, bodenständig und mit echtem Geschmack.

„Die WM bringt uns zusammen – auf dem Platz, vor dem Bildschirm und beim Essen. Dass an diesem Abend alle gemeinsam genossen haben, jeder so, wie es ihm schmeckt, ist genau das, wofür wir stehen“, so Dr. Kirsten Otto, Geschäftsführerin der Initiative Fleisch. So sehen Genießer aus Wer zeigen möchte, was ihm schmeckt, kann das ab sofort auch tragen: Im offiziellen Shop der Kampagne unter shop.iss-was-dir-schmeckt.de gibt es eine Kollektion für echte Genießer. Von T-Shirts und Hoodies über Caps und Accessoires bis hin zu Produkten für Küche und Wohnen ist für jeden etwas dabei. Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 feiert der Shop die Vielfalt auf dem Teller und auf dem Platz mit einer eigenen WM-Kollektion. Trikots mit Namen wie „S. TADIONWURST“ oder „D. ÖNER“ sind inspiriert von den Lieblingsgerichten der deutschen Fußballnationalmannschaft. Alle Produkte werden nachhaltig auf Bestellung produziert, fair hergestellt und aus hochwertigen Materialien gefertigt. Ein Statement für Genuss, Toleranz und Entscheidungsfreiheit ohne moralischen Zeigefinger.

Bildunterschrift: Das ist Deutschlands Nationalgericht zur WM 2026 – mit Rub Roast vom Schwein, mit Bolognese vom Rind oder vegetarisch (v. l. n. r.). Drei Varianten, eine Basis, für alle. Laugen-Fladen, Gemüse-Maultaschen in Kartoffelflocken, Radi-Kraut, Kochbananen-Röstzwiebel-Crunch und eine hausgemachte Carbonara-Cordon-Bleu-Creme. Guten Appetit. © Initiative Fleisch

Kontakt

Initiative Fleisch GmbH

Kirsten Otto

Claire-Waldoff-Straße 7

10117 Berlin

08004779277



https://initiative-fleisch.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.