157 Absolventen verabschiedet-254 Auszubildende starten

An den Standorten Eberswalde und Berlin-Buch der Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e. V. wurden Ende März insgesamt 157 Absolvent:innen feierlich aus ihrer Ausbildung verabschiedet. Mit ihrem erfolgreichen Abschluss in den Berufen Pflegefachfrau/-mann, Operationstechnische Assistenz, Anästhesietechnische Assistenz sowie Gesundheits- und Krankenpflegehilfe sind sie nun bereit, ihre verantwortungsvolle Tätigkeit im Gesundheitswesen aufzunehmen.

Die praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung an der Akademie der Gesundheit bereitet die Fachkräfte optimal auf die Herausforderungen des Berufsalltags vor. Moderne Skills-Labs und eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis stellen sicher, dass die Absolvent:innen nicht nur über fundiertes Fachwissen verfügen, sondern auch über die praktischen Kompetenzen, die in der heutigen Gesundheitsversorgung unerlässlich sind. Das ist ein Gewinn – sowohl für die Fachkräfte selbst als auch für das gesamte Gesundheitswesen in Berlin und Brandenburg.

Gleichzeitig startet mit dem 1. April ein neuer Jahrgang motivierter Auszubildender: 254 Bildungsteilnehmende beginnen ihre berufliche Laufbahn in verschiedensten Gesundheitsfachberufen an den Standorten Berlin-Buch und Eberswalde.

Die neue Generation an Auszubildenden wird interprofessionell auf die Anforderungen der modernen Gesundheitsversorgung vorbereitet. Ausgebildet werden künftig u. a. Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, Anästhesietechnische und Operationstechnische Assistent:innen sowie Medizinische Technolog:innen für Radiologie.

Zahlen im Überblick:

Exmatrikulation (Absolvent:innen):

– Campus Berlin-Buch: 115

– Campus Eberswalde: 42

Gesamt: 157

Immatrikulation (neue Auszubildende):

– Campus Berlin-Buch: 184

– Campus Eberswalde: 70

Gesamt: 254

Die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. (AdG) ist eine der größten freigemeinnützigen, staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen für Gesundheitsfachberufe in Deutschland. Neben der beruflichen Ausbildung in vielen Gesundheitsfachberufen zählt die berufliche Fort- und Weiterbildung und die Qualifizierung internationaler Fachkräfte für das deutsche Gesundheitswesen zu den Kernaufgaben der Akademie. Rund 4.650 Bildungsteilnehmende und 180 Mitarbeitende der AdG begleiten die Bildungsteilnehmenden während der beruflichen und hochschulischen Ausbildung an den vier Standorten: Campus Berlin-Buch, Campus Bad Saarow, Campus Eberswalde und Campus Brieskow-Finkenheerd. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Akademie der Gesundheit bilden die drei Institute: das Institut für digitale Lehre und Medien, das Institut für soziales Lehren und Lernen sowie das Institut für Simulation, Training und Transfer.

