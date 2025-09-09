19. Lange Nacht der offenen Türen in Dachau

Ateliers, Galerien, Museen und Werkstätten laden zum Besuch ein – freier Eintritt

Am Freitag, den 19.09.2025 von 19 bis 24 Uhr öffnen 31 Dachauer Galerien, Museen, Kunstateliers und Werkstätten Ihre Türen für Besucher.

Der Eintritt ist kostenfrei.

Die „Lange Nacht der offenen Türen“ wird seit 2007 vom „Förderverein Dachauer Wasserturm e.V.“ veranstaltet. Sie findet immer am ersten Freitag nach den Sommerferien statt.

Begeben Sie sich auf eine künstlerische Entdeckungstour durch die Altstadt, die untere Stadt sowie durch Dachau-Ost und freuen Sie sich auf einen Abend mit inspirierenden Begegnungen und interessanten Einblicken hinter die Kulissen!

Führungen durch die Sonderausstellungen in der Gemäldegalerie und dem Bezirksmuseum sind nur ein Teil des vielfältigen Begleitprogramms der diesjährigen „Lange Nacht der offenen Türen“ in Dachau.

Anreise: S2 Haltestelle „Dachau Bahnhof“ (Bus 719,720,722)

Weitere Informationen zur Veranstaltung und den Teilnehmenden finden Sie unter: www.dachauerwasserturm.de

Kontakt Stadt Dachau: Monika Webersberger, Leitung Abteilung Tourismus, Stadt Dachau; Tel. 08131-75 151 / 152, tourismus@dachau.de, www.dachau.de/tourismus



