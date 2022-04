2. LOGfair Karrieretag ab dem 03.05.2022

Alles rundum Recruiting, Ausbildung, Bewerbung

LOGfair meldet sich zurück aus der Winterpause. Viele spannende Vorträge und interessante Veranstaltungen erwarten sie nun in 2022! LOGfair hat die Zwischenzeit voll ausgeschöpft und sich in der Winterpause verändert und somit auch das Angebot. Bühne und Lobby, sowie unser Eventkalender erscheinen in ganz neuem Look! Den Auftakt macht eine Sonderveranstaltung der LogCoop am 21. April, dem Tag der Logistik, zu dem Thema: „LogCoop die Logistikkooperation – Wir vernetzen den Mittelstand in Europa!“. Am Dienstag den 03.05.2022 fällt dann der Startschuss für die virtuelle Karrieremesse der LOGfair, bei der alles im Zeichen des Recruitment steht. Am 21. Mai findet dann eine Veranstaltung der active logistics AG auf der LOGfair statt.

Karrieremessetag auf der LOGfair am 03. Mai

Auf dem Karrieremesse-Tag am 03. Mai erwarten sie spannende Vorträge. LOGfair hat in Zusammenarbeit mit LOGjobs ein interessantes Portfolio an namhaften, hochkarätigen Speakern zusammengestellt. Holger Gloszeit wird sie durch die Messetage leiten und gemeinsam mit den anderen Referenten dazu beitragen, ein wenig Licht in die pandemiebedingten Wirren am Arbeitsmarkt der Logistik zu bringen! Getreu dem Motto „The right man in the right place“ , bringt LOGfair Logistikunternehmen mit den passenden Mitarbeitern zusammen. Arbeitgebern und Arbeitskräften der Intra-, Kontrakt- und Transportlogistik bieten sich so wertvolle Perspektiven! Ohne viel Aufwand lassen sich so schnell die paßgenauen Mitarbeiter sowie für Bewerber interessante Jobs in der Logistikbranche finden.

Die Jobwall: Finden und gefunden werden!

LOGjobs.de stellt seinen Karriere-Stellenmarkt via Jobwall, einer digitalen Pinnwand, ein. Bewerber können sich auf die auf der Jobwall hinterlegten Stellenangebote bewerben und auf der Messe direkt mit den Unternehmen in Kontakt treten. Top Speaker geben Ihnen Tipps auf den Weg, damit Sie als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber erfolgreicher werden. Neben aktiven Jobsuchern erreichen Unternehmen auf der Messe auch Spezialisten und Fachkräfte der Logistikbranche, welche über allgemeinen Jobportale nicht erreicht werden können! Darüber hinaus gibt es viele interessante Themen rund um Personal und Employer Branding von Experten der Branche.

Finden Sie Ihren Wunscharbeitgeber

Bewerber haben die Möglichkeit sich auf dem Messe-Stellenmarkt der LOGfair über aktuelle Vakanzen in den Bereichen Intralogistik, Distributionslogistik, Transportlogistik und Lagerlogistik der ausstellenden Unternehmen zu informieren. Sie können die Aussteller am Messestand besuchen, mit ihnen in den Dialog gehen und einen ersten Eindruck vom Unternehmen und den ausgestellten Dienstleistungen gewinnen. Bewerbungen können am Stand hinterlegt werden und die Kontaktdaten für eine später Kontaktaufnahme des Unternehmens hinterlegt werden. Wir bringen Bewerber, Logistikbereiche aus industrie und Handel und Logistikdienstleister zusammen. Als Jobsuchender (Führungskräfte, Fachkräfte, Nachwuchstalente) können Sie sehr einfach mit den HR Verantwortlichen verschiedener (Logistik-) Unternehmen oder Rekruitern erste Kontakte knüpfen. Für Bewerber – Ihre Möglichkeiten

Ihr Employer Branding und Promotion Ihrer Vakanzen

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen exklusiv mit einem Messestand auf der LOGfair – Fördern sie ihr Employer Branding und stellen sie mit geringem Aufwand, online einen ersten Kontakt zu Bewerbern, Fach und Führungskräften der Logistikbranche her. Der Bewerber kann sein Avis an Ihrem Stand hinterlegen und via Chat lässt sich problemlos der Kontakt vertiefen. Wir erstellen weiterhin eine Unterseite für Sie bei LOGfair.Online, wo sie einen suchmaschinenfreundlichen Linkverweis erhalten sowie auf Ihre Social Media Profile verweisen können. Ihre Stellenanzeigen werden auf der Jobwall, einer digitalen Pinnwand auf der Messe, sowie den Stellenmärkten von LOGjobs.de, LOGworld.de sowie LAGerlaeche.de veröffentlicht, sowie in unseren Sozialen Medien (mit erheblicher Logistikaffiner Reichweite!) und Google von uns promotet.

Ihre Vorteile im Überblick:

– Präsenz: Sie können mit einem eigenen Stand auf der Messe vertreten sein und so mit den Bewerbern direkt in Kontakt treten. Nutzen Sie die Messe für den ersten Kontakt.

– Richtige Zielgruppe: LOGjobs.de ist ein auf die Intra-, Kontrakt- und Transportlogistikbranche spezialisiertes Jobportal. LOGfair.online ist die virtuelle Logistikmesse im Internet.

– Maximale Streuung: LOGjobs.de bietet die Möglichkeit, Ihre Vakanzen auf www.logjobs.de und der Jobwall der Logfair.online zu inserieren sowie auf den Homepages von Logfair.online, LAGERflaeche.de, LOGworld.de. Ebenfalls werden Ihre Stellenanzeigen und Stände über unsere Sozialen-Medien vermarktet.

– Attraktives Preis-Leistungsverhältnis: Im Gegensatz zur einmalig erscheinenden Printanzeige ist Ihre Stellenanzeige im Internet in jeder Hinsicht kostengünstiger und jederzeit sichtbar.

Sind sie an einer Teilnahme als Aussteller auf der LOGfair interessiert? Dann sprechen Sie uns an! Virtuelle Messen stellen eine gute Möglichkeit dar, auch in diesen Zeiten Präsenz zu zeigen, und die vielen Neuerungen der Branche an die Zielgruppe zu kommunizieren: Interessentengespräche und neue Produktvorstellungen gehören auf der virtuellen Messe zur Tagesordnung. Weitere Informationen und Konditionen bei Logjobs.de https://www.logjobs.de/index.php?id=625.

Weitere Infos finden Sie auf https://logfair.online/events/

und zum Karrieretag: https://logfair.online/karriere-tag-2022/

Interessenten können sich auf https://logfair.expo-ip.com/registrieren und alle Angebote der Messe kostenfrei nutzen.

LOGfair richtet sich an Logistik-Dienstleister, Speditionen und Intralogistiker sowie an Verlader aus Industrie und Handel. Aufgrund der Themenbreite und der Aussteller, ist sie zudem für Besucher mit Querschnittsfunktionen interessant.

Firmenkontakt

LOGfair c/o Logvocatus Gesellschaft für eCommerce und Logistik mbH

Heinrich Würfel

Großenbaumer Weg 10

40472 Düsseldorf

0211 976 334-75

info@logfair.online

http://logfair.online

