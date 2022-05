20. DGH-Kongress Geistiges Heilen vom 07. – 09.10.2022

Heilen erleben, kennenlernen und verstehen

(Nidda/Rotenburg a. d. Fulda) Auch in diesem Jahr lädt der Dachverband Geistiges Heilen e. V. Freundinnen und Freunde spiritueller Heilkünste zum „DGH-Kongress Geistiges Heilen“ ein. Über 20 Referent*innen schenken in rund 45 Vorträgen, Workshops und Angeboten zur spirituellen Einkehr Einblicke in die Vielfalt geistiger Heilweisen. Das Flat-Rate-System macht es möglich, vor Ort spontan aus dem Programm seine persönlichen Lieblingsveranstaltungen auszuwählen. Wer möchte, kann eine Heil- und Krankensalbung empfangen oder in den Genuss einer Heilbehandlung kommen. Die Heilbehandlungen in voller Länge werden von erfahrenen, „anerkannten Heiler*innen nach den Richtlinien des DGH e. V.“ durchgeführt.

Schamanismus, Heilkraft der Trauer, Christus Yoga®, Nachtodstudie u. v. m.

Neben „Klassikern“, wie Aura-Wahrnehmung und Klangheilung, medialer Kommunikation mit „Spirit“, Schamanismus, Visionen und Trance, ist dieser Kongress ein Spiegel für aktuelle Strömungen des Zeitgeists. So beschäftigen sich gleich mehrere Referent*innen mit den Qualitäten, Botschaften und Heilweisen von Jesus Christus, Maria und Maria Magdalena, z. B. Renate und Hans Kollenbrath mit ihrer geistigen Heilmethode Christus Yoga®; der Heiler und Archäologe Jürgen Bongardt gibt berührende Botschaften und eine Heilmethode der historischen Maria Magdalena weiter.

Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Jahr ist der kollektive Bewusstseinswandel. Um sich auf die damit verbundene Schwingungserhöhung einzustimmen, können Kongressbesucher sich auf Impulse zur Förderung der Selbstheilung, zur Auflösung verkrusteter Strukturen, zum Erschaffen heilsamer Felder und zur Stärkung ihrer Liebeskraft freuen. Zum Beispiel geht die erfahrene Sterbebegleiterin Mariangela Carta im Impulsvortrag „Die Trauer ist Heilung und nicht das Problem!“ fünf wesentlichen Fragen auf den Grund. Michelle Gaffron, Heilerin und Medium, lädt zum „Satsang – Verjüngung“ und zur „Erleuchtungskur“ ein. Faszinierend ist der Vortrag von Prof. Dr. rer. medic. Oliver S. Lazar über seine „EREAMS“-Nachtodstudie zu Jenseitskontakten, sowie der Workshop von Prof. Dr. med. Albrecht Hempel über die Heilkraft des bewussten Einsatzes von Gefühlen.

Helmut Neudert demonstriert die verantwortungsvolle Heilarbeit mit dem „Lebenskalender/Psychomeridian“ mithilfe freiwilliger Probanden. Herbert Neurauter öffnet sein „Goldenes Buch der geistigen Arche der Liebe“. Dr. Hans Gerber war zwei Jahre Präsident der „World Federation of Healing“ in England. Der Leiter des Zentrums für Geistige Heilweisen in Wien stellt sein Konzept der Selbstheilung durch „Einfühlung“ in praktischen Übungen vor.

Austausch von Herz zu Herz

Von unschätzbarem Wert ist die Chance, sich von Herz zu Herz mit Gleichgesinnten auszutauschen, sei es beim Buffett im Kongresshotel, beim Schamanischen Konzert-Ritual „Magic Power Drums“ mit Walter Lübeck am Samstagabend oder beim gemütlichen Chillout in der Lounge. Die große Außenterrasse des Göbel“s Hotel Rodenberg bietet viel Freiraum und einen grandiosen Blick ins Tal des pittoresken hessischen Städtchens Rotenburg a. d. Fulda. Auch das Waldgebiet, welches das Kongresshotel umgibt, eignet sich hervorragend dafür, die Pausen in der Natur zu verbringen.

Programm: http://www.dgh-ev.de/kongress/kongress-2022.html

Tickets: https://shop.dgh-ev.de

Vergünstigter Vorverkauf: bis zum 15.08.2022

Online-Vorverkauf: bis 15.09.2022

Kongressort: Göbel“s Hotel Rodenberg, www.goebels-rodenberg.de

Der Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH) setzt seit seiner Gründung 1995 Maßstäbe für ein seriöses Verhalten von Heiler*innen. Dem DGH e. V. gehören rund 3.000 Heiler, Heilpraktiker, Therapeuten, Ärzte, Klienten sowie Mitglieds- und Fördervereine an. DGH-Mitglieder verpflichten sich einem Ethik-Kodex. Der DGH-Kongress findet seit vielen Jahren im Göbel“s Hotel Rodenberg in Rotenburg a. d. Fulda statt.

Bildquelle: DGH e. V.