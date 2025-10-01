20 Jahre Shirtinator – Vom Start-up zur Erfolgsmarke

Von München nach Europa – individuelle Textildrucke und Fotogeschenke.

München, 1. Oktober 2025 – Vor 20 Jahren begann mit der Idee von zwei Gründern in Karlsruhe eine Erfolgsgeschichte, die bis heute Millionen von Menschen in ganz Europa begeistert: Shirtinator feiert sein 20-jähriges Bestehen. Seit 2005 steht die Marke für individuellen Textildruck und personalisierte Fotogeschenke, die Erinnerungen, Kreativität und persönliche Botschaften tragbar machen.

Vom Münchner Start zur europäischen Marke

Gegründet in München, etablierte sich Shirtinator schnell als feste Größe im deutschen Markt. Heute ist das Unternehmen in zahlreichen europäischen Ländern vertreten – darunter die Slowakei, Tschechien, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Österreich, Spanien, Irland und die Schweiz. Mit Millionen ausgelieferten Produkten zählt Shirtinator zu den führenden Online-Plattformen für personalisierte Textilien und Fotogeschenke.

Mission: Kreativität tragbar machen

Shirtinator macht es Kund*innen leicht, eigene Designs und Ideen zu verwirklichen – vom persönlichen Geschenk bis zur professionellen Unternehmensausstattung. Dabei setzt das Unternehmen auf modernste Drucktechnologien wie Flex- und Flockdruck, Direktdruck (DTG), Sublimationsdruck, Siebdruck, digitalen Transferdruck (DTF) sowie Stickerei. Auch Großbestellungen für Firmenkunden werden individuell umgesetzt.

Nachhaltigkeit und Verantwortung

Neben Premium-Qualität und schneller Lieferung steht besonders das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Das Sortiment wird kontinuierlich um umweltfreundliche und fair produzierte Produkte erweitert, um aktiv zum Klimaschutz beizutragen.

Meilensteine einer Erfolgsgeschichte

2004 – Gründung der Shirtinator AG in Karlsruhe

2005 – Launch von www.shirtinator.de

2010 – Übernahme durch Mountain Alliance AG

2019 – Florian Stadler wird CEO

2020 – Einführung B2B und Expansion nach Schweiz

2022-2023 – Expansion nach Spanien & Irland

2025 – Launch der Shirtinator-App für iOS & Android

Ein starkes Team für starke Ideen

Hinter Shirtinator stehen heute 25 engagierte Mitarbeitende, die täglich daran arbeiten, Millionen von Kund*innen ein einzigartiges Produkterlebnis zu bieten. Als Teil der börsennotierten Mountain Alliance AG profitiert das Unternehmen von einem starken Netzwerk, das Innovation und Servicequalität kontinuierlich fördert.

Jubiläum und Ausblick

„20 Jahre Shirtinator sind nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch ein Ansporn für die Zukunft“, sagt CEO Florian Stadler. „Wir werden unsere Plattform kontinuierlich weiterentwickeln, neue Märkte erschließen und noch nachhaltiger produzieren – damit wir die kreativen Ideen unserer Kund*innen auch in den nächsten 20 Jahren erlebbar machen können.“

Shirtinator ist seit 2005 die Plattform für individuellen Textildruck und personalisierte Fotogeschenke. Mit einer breiten Produktauswahl – von T-Shirts und Pullovern über Taschen, Tassen bis hin zu Babybodys – bietet das Unternehmen kreative Gestaltungsmöglichkeiten für private und geschäftliche Anlässe. Als Teil der Mountain Alliance AG ist Shirtinator europaweit aktiv und zählt zu den führenden Anbietern im Bereich Mass Customization.

Pressekontakt:

Firmenkontakt

Shirtinator AG

Florian Stadler

Frei-Otto-Straße 18

80797 München

+49 89 189 319 – 0



https://www.shirtinator.de

