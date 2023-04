20 Millionen Euro für Wohnraum und die regionale Wirtschaft

Städtische Wohnraumschaffung als regionales Konjunkturpaket

Rheinfelden, 14.04.2023: Durch die engagierte Fortsetzung der gemeinsam mit der Stadt Rheinfelden (Baden) ausgerufenen Wohnbau- und Sanierungsoffensive trägt die städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Rheinfelden nicht nur zur Entlastung des örtlichen Immobilienmarkts bei. Das mit der Projektentwicklung im laufenden Jahr einhergehende Auftragsvolumen in Höhe von geschätzten rund 20 Millionen Euro fließt über die Beauftragung regionaler Dienstleister und Unternehmen direkt wieder zurück in den regionalen Wirtschaftskreislauf.

Die Rahmenbedingungen für den Immobilienmarkt haben sich deutlich eingetrübt. Steigende Preise auf der Rohstoff- und Produktionsebene, Lieferengpässe in zahlreichen Segmenten und nicht zuletzt der auch in der Immobilienwirtschaft grassierende Fachkräftemangel stellen die Branche vor immense Herausforderungen. Gleichzeitig ist und bleibt der Wohnraumbedarf in gefragten Regionen wie Rheinfelden (Baden) groß.

„Im Rahmen der gemeinsam mit der Städtischen Wohnbau ausgerufenen Wohnbau- und Sanierungsoffensive konnten wir bereits 106 neue Wohnungen fertigstellen“, berichtet OB Klaus Eberhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Im Laufe des Jahres werden 40 weitere exklusive Wohnungen nahe dem Bürgerheim folgen. Gleichzeitig schreitet auch die Planung zusätzlicher 79 neuer Wohneinheiten in der Werderstraße voran. Die Baumaßnahmen sollen noch im Sommer dieses Jahres aufgenommen werden“, so der Oberbürgermeister weiter.

„Trotz der derzeit gelinde gesagt anspruchsvollen Lage auf dem Immobilienmarkt, haben wir uns entschieden, unsere Bauprojekte konsequent weiterzuverfolgen und – im Gegensatz zu etlichen Mitbewerbern auf dem Immobilienmarkt – antizyklisch zu investieren“, erläutert Geschäftsführer Markus Schwamm. „Denn zum einen wird Wohnraum in unserer gefragten Stadt weiterhin händeringend gesucht, zum anderen sind – insbesondere in diesen schwierigen Zeiten – auch viele Betriebe in der Region von unseren Aufträgen abhängig. Die Bürger in Rheinfelden (Baden) können sich dabei ebenso auf die Wohnbau verlassen, wie unsere Partnerbetriebe in der Region“, so Geschäftsführer Markus Schwamm.

Seit 1951 und somit seit 70 Jahren sind wir das führende Wohnungsunternehmen in Rheinfel-den (Baden). Als Mitglied des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobi-lienunternehmen sind wir der professionelle Partner in allen Bereichen rund um das Thema Wohnen! Heute betreuen wir rund 1.900 eigene Wohnungen, 900 Garagen und Stellplätze sowie einige andere Objekte darunter eine Sozialstation, ein Stadtmuseum, ein Jugendhaus, eine Tagespflege und ein Restaurant. Die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren beiden Gesellschaftern, der Stadt Rheinfelden (Baden) als Hauptgesellschafter und der Spar-kasse Lörrach-Rheinfelden bietet unseren Kunden die Sicherheit einer seriösen und abge-stimmten Zusammenarbeit.

