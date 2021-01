2021 – Das Jahr der Kryptowährungen: Krypto-Exchange LCX erhält Acht Blockchain Lizenzen von der Finanzmarktaufsicht

VADUZ, Liechtenstein, 31.Dezember 2020 – Der Liechtenstein Cryptoassets Exchange, LCX, hat die Genehmigung von Acht Lizenzkategorien nach dem Token- und VT-Dienstleister-Gesetz (TVTG) erhalten. Damit ist es eines der ersten Kryptowährungsplattformen, die diesen wichtigen Meilenstein in Liechtenstein erreicht hat und zukünftig das breiteste Spektrum an Blockchain-Dienstleistungen anbieten kann. Der Deutsche Serien-Unternehmer, Monty C. M. Metzger, hat LCX.com im Jahr 2018 in Liechtenstein gegründet.

LCX ist Stolz zu verkünden, dass es die erste Blockchain-Plattform ist, die insgesamt 8 Lizenzen der Finanzmarktaufsicht (FMA) in Liechtenstein erhalten hat. Bisher hatte LCX in enger Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde und nach den Übergangsbestimmungen gemäß dem Blockchain Gesetz gearbeitet, um den Lizenz Prozess zufriedenstellend abzuschließen.

Die LCX AG, welche die Plattform LCX.com betreibt, hat die behördlichen Genehmigungen zum Betrieb der folgenden Vertrauenswürdigen Technologischen (VT) Dienste erhalten:

– VT-Wechseldienstleister

– VT-Token-Verwahrer

– VT-Schlüssel-Verwahrer

– VT-Preisdienstleister

– VT-Identitätsdienstleister

– Token-Erzeuger

– Token-Emittent im Namen der Kunden

– Token-Emittent im eigenen Namen

Auflistung im FMA-Register FMA Register

“Wir setzen uns seit langem dafür ein, ein vollständig reguliertes, sicheres und zuverlässiges Unternehmen aufzubauen und gleichzeitig eine vollkommene Benutzererfahrung zu bieten. Ein wichtiger Meilenstein ist erreicht, wir sind eines der ersten Kryptowährungsplattformen, welches die Liechtensteinischen Blockchain-Lizenzen erhalten hat. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2021 weitere innovative Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. “, sagt Monty C.M. Metzger, CEO und Gründer von LCX.

Über LCX:

LCX ist ein FinTech und Blockchain StartUp mit Hauptsitz in Vaduz (Liechtenstein) und Niederlassungen in Zug (Schweiz) und in New Delhi (Indien). www.LCX.com und Twitter unter @LCX.

Über Monty C. M. Metzger:

Monty C. M. Metzger is a German entrepreneur, futurologist and investor. https://www.monty.de/profil/ und Twitter @montymetzger

Pressekontakt:

A. Malhotra

PR@LCX.com

