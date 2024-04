2024 Shincheonjis Kontinentale Bibelseminare in Asien in Philippinen: Vorsitzender Lee bezeugt die Offenbarung, wie er es gesehen und gehört hat

Man-Hee Lee, Vorsitzender der Shincheonji Kirche Jesu, begeisterte mit einem kraftvollen und zuversichtlichen Vortrag über die Offenbarung auf den Philippinen. Seine logischen und strukturierten Ausführungen über die erfüllten Realitäten der Offenbarung faszinieren das Publikum. Die Zuhörer sind von seiner bewegenden Botschaft berührt und danken ihm mit einem herzlichen Applaus.

„Es ist meine Aufgabe, Zeugnis über die Ereignisse der Offenbarung zu geben, von Kapitel 1 bis Kapitel 22, über das, was ich gesehen und gehört habe. Ich bin hier, um Ihnen mitzuteilen, was ich berührt habe und was Wirklichkeit geworden ist. Jetzt ist nicht die Zeit, einfach zuzustimmen und mit „Amen“ zu antworten. Man muss die Zeit der Wirklichkeit erkennen. Es ist die Zeit, in der sich die Vorhersagen erfüllen.“ Bezeugt der Vorsitzende der Shincheonji Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses, Man-Hee Lee, in einem Saal auf den Philippinen, einer begeisterten Menge von rund 4000 Menschen.

Vorsitzender Lee stellt sich als der verheißene Hirte vor

Am 20. April besuchte Vorsitzender Lee erneut die Philippinen – es war sein zwölfter Besuch seit seiner ersten Reise dorthin im Jahr 2013.

An diesem Tag eröffnete Vorsitzender Lee die „2024 Shincheonjis Kontinentale Bibelseminare“ mit einer Veranstaltung auf dem Kontinent Asien im International Convention Center in den Philippinen. Diese Vortragsreihe soll im Laufe des Jahres in Europa, Afrika, Amerika und Ozeanien fortgeführt werden und schließlich in Asien enden. Die Initiative zu diesem Wort-Seminar kam von der Shincheonji Kirche Jesu, motiviert durch die positive Resonanz und die dringenden Anfragen zahlreicher Pastoren und Gläubiger weltweit nach den erfolgreichen „Shincheonji Offenbarungs-Wortseminaren“.

Im vollbesetzten Vortragssaal, begann Vorsitzender Lee mit einer persönlichen Vorstellung und erläuterte die Beweggründe, die ihn zum Glauben geführt haben. Seine Einleitung erinnerte an die Art und Weise, wie biblische Autoren oft ihre Herkunft und ihre Zeit vor dem eigentlichen Hauptinhalt ihrer Schriften darlegen.

Vorsitzender Lee wurde 1931 im Bezirk Cheongdo, Gyeongsangbuk-do, geboren. Unter dem Einfluss des Zweiten Weltkriegs fiel Korea unter japanische Kolonialherrschaft. Später im Koreakrieg, erlebte er als Soldat an der Front die Tragödie des Bürgerkriegs mit. Aus Dankbarkeit dafür, dass er an Orten überlebt hatte, an denen aufgrund des unerbittlichen Bombardements durch Verbündete und Feinde kein einziger Grashalm mehr wachsen konnte, betete er jeden Abend zum Gott des Himmels.

Er bezeugt, dass er danach unter der Führung eines Sterns – eines großen Lichtes – einen Bund mit Gott mit seinem Blut schloss und begann sein Glaubensleben. Unter der Leitung dieses Sterns schloss er sich einer Kirche an, die von sieben Boten geleitet wurde. Als er jedoch die Korruption in der Kirche beobachtete, kehrte er zu seinen Wurzeln zurück. Sieben Jahre lang engagierte er sich aktiv in der Saemaul-Bewegung (Neues Dorf).

Später hatte er eine Begegnung mit einem geistlichen Wesen vom Himmel und beschloss, sein Glaubensleben von Grund auf neu zu beginnen. Zuerst betete er allein in den Bergen, aber durch die Offenbarung, die er erhielt, gewann er schließlich Menschen, die ihm folgten, und gründete die heutige Shincheonji Kirche Jesu.

Jesus weist den Zeugen an, die Offenbarung zu verkünden

Als direkten Grund für sein Kommen nannte der Vorsitzende Lee das Bezeugen der Worte der Offenbarung. Alle Ereignisse der Offenbarung von Kapitel 1 bis 22 seien einer Person gezeigt und gegeben worden. Diese eine Person werde über alles sprechen, was sie gesehen und gehört habe. Er führte aus, dass, wenn sich diese Prophezeiungen erfüllen, nicht Jesus Zeugnis gibt, sondern Jesus dem Zeugen anweist, den Gemeinden Zeugnis zu geben. Der Vorsitzende zitierte Offenbarung 22 Verse 16 und 8. In Vers 16 heißt es, dass Jesus „einen Engel“ zu den Gemeinden sendet, und Vers 8 bezieht sich auf „ich, Johannes“, was auf denjenigen hinweist, der die Ereignisse der gesamten Offenbarung gesehen und gehört hat.

Vorsitzender Lee erklärte, dass es eine Zeit für Prophezeiungen gebe und eine Zeit, in der sie sich erfüllen werden, und dass, wenn sie sich erfüllen, wir sie sehen und glauben sollen, weil es deshalb im Voraus prophezeit wurde. Mit dem Gedanken, diese Dinge allen zu verkünden und nicht für sich zu behalten, bereiste er die Welt, um die frohe Botschaft zu verbreiten. Schon 32 Mal reiste er um die Welt.

Um in den Himmel zu gelangen, muss man die erfüllten Realitäten überprüfen und versiegelt werden

„Dieses Zeitalter ist die Zeit, in der die Offenbarung erfüllt wird“, fuhr Lee fort.

Lee stellte fest, dass sich die Welt in einem tiefen Schlaf befinde und nicht wisse, ob die Offenbarung erfüllt werde oder nicht. Mehr als die Hälfte der Offenbarung sei jedoch bereits erfüllt.

Es sei nicht die Zeit, einfach zuzustimmen und mit „Amen“ zu antworten. Die Menschen müssten die Zeit der Erfüllung erkennen, denn es sei die Zeit, in der die Verheißungen erfüllt würden. Die Offenbarung spreche von einem Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern sowie von sieben Sternen, und es müsse verstanden werden, was diese Realitäten bedeuteten. Gott sagt über das Erscheinen solcher Menschen vorher, damit die Menschen heute die Erfüllung sehen, hören und glauben könnten.

Unter Bezugnahme auf Offenbarung 22:18-19 betonte Lee wiederholt, dass man nicht in den Himmel kommen könne, wenn man dem Buch der Offenbarung etwas hinzufüge oder etwas wegnehme. Dabei weckte er ein Gefühl der Dringlichkeit im Glauben, indem er sagte, man müsse alles wissen, ohne etwas wegzunehmen. Es sei schon schwer genug, zu glauben, auch wenn man alles wisse, und ohne Wissen gehe die Hoffnung verloren.

Lee führte weiter aus, wenn man sich den Himmel und das ewige Leben wünsche, müsse man bis ans Ende der Welt gehen, um herauszufinden, ob es eine Realität gebe, die sich gemäß der Bibel erfülle. Der Glaube sei nicht dazu da, Geld zu verdienen, und es sei nicht an der Zeit, mit der alten Mentalität zu glauben. Man müsse prüfen und dann entscheiden, ob man glauben wolle oder nicht.

Er betonte noch einmal die Notwendigkeit, die Offenbarung vollständig zu verstehen und wie einen Stempel aufzudrücken. Lee fragte, warum in Offenbarung 22:18-19 geschrieben stehe, dass man nicht in das Himmelreich komme und verflucht werde, wenn man etwas hinzufüge oder wegnehme. Er antwortete, dass die Worte der Offenbarung versiegelt werden müssen.

Der Vorsitzende betonte die Wichtigkeit, die Worte tief im Herzen zu verankern und eine „wandelnde Bibel“ und ein „lebendiges Wort“ zu werden. Diejenigen, die dies tun, werden zu den Versiegelten, von denen in Offenbarung 7 die Rede ist und die gerettet werden. Nur bei den 144.000 Versiegelten und der großen weißen Schar sei von Rettung die Rede; wer nicht versiegelt sei, sei wie ein Klumpen Erde, der nichts damit zu tun habe. Nur die Versiegelten könnten in das Himmelreich eingehen. Wer versiegelt sei, könne im Himmel leben, habe ewiges Leben und gehöre zur Familie Gottes, wer nicht versiegelt sei, habe keine Beziehung zu Gott.

Der Vorsitzende Lee richtete häufig Grüße an die Menschen vor Ort aus und betonte dabei seine tiefe Verbundenheit zu den Philippinen. Er erwähnte auch, dass die Philippinen der erste Ort waren, an den er kam, um Zeugnis abzulegen, nachdem er das Wort empfangen hatte.

Die Philippinen pflegen bereits seit über einem Jahrzehnt eine Beziehung zum Vorsitzenden Lee. Neben seinen religiösen Aktivitäten besuchte er als Repräsentant der internationalen nichtpolitischen Friedensorganisation HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) die Philippinen und vermittelte das erste zivile Friedensabkommen in Mindanao, das seit über 40 Jahren im Konflikt stand. Diese Aktion führte zur Wiederherstellung des Friedens in der Region und erlangte weltweite Aufmerksamkeit.

Während der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020, als die Grenzen geschlossen waren, veranstaltete die Shincheonji Kirche Jesu ein Online-Wortseminar, was weltweit in religiösen Kreisen für Aufsehen sorgte. Nachdem sie das Wort von Shincheonji gehört hatten, meldeten sich zahlreiche Konfessionen mit Anfragen zum Austausch, was schließlich zu Vereinbarungen über einen Wortaustausch (MOU) mit 443 Kirchen im Inland und 9.462 Kirchen in 77 Ländern im Ausland führte. Nach diesem Austausch änderten 1.382 Kirchen in 38 Ländern ihre Kirchenschilder zu Shincheonji Kirche Jesu, Tempel des Zeltes des Zeugnisses.

Die Shincheonji Kirche Jesu gab bekannt, dass aufgrund der explosiven Resonanz und ernsthaften Bitten zahlreicher Pastoren und Gläubiger das Kontinentale Shincheonji-Wortseminar 2024 weltweit stattfinden wird. Die Veranstaltung beginnt am 20. April in Asien und wird im Laufe des Jahres in Europa, Afrika, Amerika, Ozeanien und Asien fortgesetzt. Die Seminare werden in mehreren Sprachen auf YouTube live gestreamt, so dass jeder auf der ganzen Welt daran teilnehmen kann.

Shincheonji Kirche Jesu, Gemeinde Zentraldeutschland des Andreas Stammes

Kontakt

Andreas Stamm – Gemeinde Zentraldeutschland

Kirill Kupcov

Ehrenzeller Str. 32

45143 Essen

+49 15753196081



https://shincheonji.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.