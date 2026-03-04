Balbriggan, 03.03.2026 – Obwohl das Jahr 2026 erst begann, heimste die Taylor Group für international einmalige Leistungen ihrer Marke TTPCG® eine weitere Auszeichnung von Business Publications And More ein. Zu Beginn eines jeden Jahres prüft Business Publications And More ein Unternehmen im Bereich Dienstleistung, welches in Irland seine Dienste anbietet. Die Auszeichnung in diesem Jahr bekam TTPCG DATING SERVICES®.

Die Auszeichnung Recognized Best Performance würdigt besondere Leistungen von Global Playern

Neben der Tatsache, dass TTPCG DATING SERVICES® eine hervorragende Partnervermittlung ist, die eine lange Tradition seit 1981 vorweisen kann, ist TTPCG® dazu ein in vielen Ländern anerkannter Franchisegeber. Business Publications And More hat mit der Auszeichnung Recognized Best Performance 2026 besondere Leistungen der TTPCG® gewürdigt. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass TTPCG® diese Würdigung für sein Modul we ask bereits im Jahr 2023 einheimsen konnte.

Außergewöhnliche Leistungen für Kunden und für TTPCG-Franchisenehmer

Die Auszeichnung Recognized Best Performance 2026 ging zum einen an TTPCG®, um deren besondere und einmalige Leistungen als Franchisegeber zu würdigen. Die Prüfung von Business Publications And More stellt fest, dass es in Irland keinen Franchisegeber gibt, der sich mit den außergewöhnlichen Leistungen, die TTPCG® seinen Franchisenehmern bietet, auch nur annähernd messen kann. Ein weiterer Grund für die Auszeichnung besteht darin, dass TTPCG® für eine einmalige, dazu sehr geringe Franchisegebühr fast jedem Jobsucher eine sichere Existenz bieten kann.

Außergewöhnlich ist dazu die Dienstleistung für Singles

Zur Verleihung der Auszeichnung Recognized Best Performance 2026 prüft Business Publications And More nur einen Teilbereich des Dienstleistungsangebotes der jedes Jahr geprüften Probanden. Dazu werden die in die Prüfung einbezogenen Dienstleister aufgefordert, einen Teil der den Kunden angebotenen Dienstleistung zur Prüfung bereitzustellen. TTPCG® stellte 2026 das Modul I like you zur Überprüfung bereit. Das Modul I like you bietet den Nutzern Leistungen, die weltweit nur TTPCG DATING SERVICES® bietet. Aus Fotos des Nutzers erzeugt KI authentische Videos, die das tägliche Leben, Beruf, Hobbys, Urlaubsverhalten, Tierliebe usw. darstellen. Diese Videos werden an andere Singles versendet, die vom Persönlichkeitsprofil und den biometrischen Erlebnissen passen. Der besondere Vorteil besteht darin, dass beim ersten Date kein Frust oder Enttäuschung aufkommen wird. Man spürt es mit Kribbeln im Bauch: Da kommt er, da ist er. Die dazu erforderlichen technischen Herausforderungen sind unvorstellbar. Für jeden Partnervorschlag finden Milliarden Rechenoperationen statt, nur zu dem einen Ziel, Menschen mit einer wirklich harmonischen Partnerschaft glücklich zu machen. TTPCG DATING SERVICES® hat seit 1981 Millionen glückliche Partnerschaften rund um den Globus gestiftet. Viele Babys wurden durch die Liebe ihrer Eltern geboren, die sich dank der Dienste von TTPCG DATING SERVICES® kennen und lieben lernten.

Ob auf Partnersuche oder auf Jobsuche – TTPCG® ist die Top-Empfehlung.

Die Philosophie hinter der Idee ist bei TTPCG® eine außergewöhnliche, einmalige Art in Sachen hochwertiger und dennoch für jeden Menschen bezahlbarer Partnervermittlung. Allerbeste Qualität und kompetente, individuelle Beratung. Dazu besteht bei TTPCG® die Chance, eine berufliche Sicherheit zu finden, die mehr Spaß macht, die mehr Ausgeglichenheit schafft und glücklicher machen kann und dazu eine sichere Existenz in einem Konzern bietet.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Lyra Guerin, Chapel St, Tankardstown, Balbriggan, Co. Dublin, Irland, gelesen. Der Bericht erschien © 2026 Business Publications And More. Übersetzung von Mark H. Lathrop.

TTPCG DATING SERVICES ® bietet Nutzern seiner Dienste viel Sicherheit, um Partnerglück zielsicher und schnell zu finden.

