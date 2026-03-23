21. Yoga Vidya Musikfestival: Vier Tage heilsame Klänge und Yoga in Bad Meinberg

Pressemitteilung von Yoga Vidya e.V.

Vom 14. bis 17. Mai 2026 findet zum 21. Mal das Yoga Vidya Musikfestival im Ashram Bad Meinberg statt. Zahlreiche Yoga- und Musikbegeisterte aus ganz Deutschland werden erwartet. Das viertägige Festival verbindet Yogastunden (aller Schwierigkeitsgrade) mit Live-Konzerten internationaler Künstler, Workshops und Klangerlebnissen.

„Musik ist eine universelle Sprache, die Herzen öffnet und Menschen verbindet“, erklärt Sukadev Bretz, Gründer von Yoga Vidya. „Unser Festival bietet einen Raum, in dem diese heilsame Kraft von Klang und Yoga gemeinsam erlebt werden kann.“

Geboten werden zahlreiche Yogastunden, Workshops und Konzerte sowie Formate wie Mantra-Yogastunden, indische Raga-Musik, Singkreise, Klangreisen, Instrumenten-Workshops, Tanzvorführungen, Tiefenentspannung und Ecstatic Dance. Das Programm richtet sich an Teilnehmende mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und umfasst Angebote für Anfängerinnen und Anfänger ebenso wie für Fortgeschrittene.

Zu den Hauptacts 2026 zählen Mirabai Ceiba, Manish Vyas, das Maharaj Trio, die Love Keys – und die indische Tänzerin Dr. Padmaja Venkatesh Suresh. Darüber hinaus gestalten viele weitere Künstler:innen das Programm, darunter langjährige Wegbegleiter:innen der Yoga Vidya Musikszene.

Für Übernachtung und Verpflegung stehen verschiedene Kategorien zur Verfügung: Do-So (4 Tage) ab 465 Euro. Fr-So (3 Tage) ab 348 Euro. Angeboten wird zweimal täglich ein bio-zertifiziertes veganes Buffet. Eine Kinderbetreuung kann für das Festival dazu gebucht werden.

Wer das Festival tageweise erleben möchte, kann Tagestickets buchen: Freitag und Samstag jeweils 116 Euro, Sonntag 58 Euro. Darüber können einzelne Konzert-Abendtickets (Preis: 16 – 23 Euro), Yogastunden (14 Euro) sowie Brunch oder Abendessen (je 11 Euro) separat an der Rezeption erworben werden.

Nähere Informationen & Onlineanmeldung unter:

http://www.yoga-vidya.de/events/musikfestival/

Telefonische Anmeldung: 05234-87-0

Per Mail: rezeption@yoga-vidya.de

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, Mediation und Ayurveda mit Seminarhäusern in Bad Meinberg (Teutoburger Wald), im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu und 70 Yogastudios. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt a. M. gegründet. Interessent:innen haben die Auswahl aus jährlich über 1.000 Seminaren, Kursen, Retreats sowie Aus- und Fortbildungen. Zahlreiche Online-Angebote machen den Zugang von Zuhause aus möglich. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute mit rund 123.000 Übernachtungsgästen im Jahr.

Kontakt

Yoga Vidya

Prashanti Grubert

Yogaweg 1

32805 Horn-Bad Meinberg

05234-877-0



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