21st Card & Payments Awards 2026: SummaPay unter den Finalisten

Die Plattform PayNomic² setzt neue Maßstäbe für moderne Payments

Frankfurt, 27. Januar 2026 – SummaPays modulares, KI-unterstütztes Financial Flow Operating System „PayNomic²“ wurde als Finalist für die 21st Card & Payments Awards 2026 zweifach nominiert. Als Entwicklungspartner begleitet Syngenio die Realisierung der MVP-Architektur der Payment Plattform.

SummaPay entwickelt eine neue Zahlungsinfrastruktur aus grundlegenden Prinzipien

Bei „PayNomic²“ handelt es sich um ein modulares, KI-unterstütztes Financial Flow Operating System (FFOS), das Compliance und Resilienz im Kern integriert und Nachhaltigkeit als zentrales Designprinzip verankert. Die Plattform wird globale Finanzströme in Echtzeit vereinen und, beginnend mit Giropay und Request to Pay, schrittweise weitere Zahlverfahren wie Kartenzahlungen, E-Money und Stablecoins in ein kohärentes Ökosystem integrieren. Dieses soll als intelligentes Rückgrat zur Echtzeit-Orchestrierung verschiedener Finanzlogiken dienen. So erhalten Händler, Finanzinstitute und öffentliche Einrichtungen die volle Kontrolle über ihre Finanzströme zurück – transparent, auditierbar und zukunftssicher.

Syngenios Rolle in der Entwicklung

Als Entwicklungspartner begleitet das IT-Beratungs- und Softwareunternehmen Syngenio die Realisierung der MVP-Architektur von „PayNomic²“. Green-Engineering-Prinzipien werden direkt in die Architektur eingebettet, ohne Abstriche bei Compliance, Resilienz oder Performance zu machen.

„PayNomic²“ im Finale der Card & Payments Awards

SummaPays Payment Plattform wurde für die 21st Card & Payments Awards 2026 in den Kategorien „Best Achievement in Sustainability“ und „Best Early-Stage or Future Payments Initiative“ nominiert. Die Card & Payments Awards sind eine der renommiertesten Networking-Veranstaltungen der britischen und irischen Paymentbranche, seit über 20 Jahren etabliert. Die Auszeichnung würdigt Exzellenz und Innovation durch ein unabhängiges Expertengremium und zieht weltweit Kartenanbieter, Acquirer, Prozessoren und Retailer an. Die Verleihung findet am 5. Februar 2026 in London statt.

Weitere Informationen zu den Awards finden sich unter: https://cardandpaymentsawards.com/uk2026/en/page/home

Über SummaPay

SummaPay definiert die Zukunft der globalen Zahlungsinfrastruktur. Als FinTech-Unternehmen mit europäischen Wurzeln und weltweitem Anspruch entwickelt SummaPay mit PayNomic² die erste modulare, KI-native Plattform für souveräne Finanzinfrastruktur. Mit einem „Orchestration-First“- und ereignisgetriebenen Ansatz vereint die Plattform klassische Zahlungen, Instant Payments, Request-to-Pay und digitale Assets in einer nahtlosen Architektur. Von Grund auf CO2-neutral und ESG-konform konzipiert, gewährleistet PayNomic² vollständige Nachvollziehbarkeit und regulatorische Compliance ab der ersten Millisekunde. SummaPay gibt Händlern, Banken, Unternehmen und öffentlichen Institutionen die Kontrolle über ihre Finanzflüsse zurück und transformiert fragmentierte Zahlungslandschaften in resiliente Infrastrukturen. Damit schafft das Unternehmen die Grundlage für eine selbstbestimmte, europäische Zahlungsphilosophie mit globaler Skalierbarkeit.

Pressekontakt:

SummaPay GmbH

E-Mail: contact@summapay.de

Web: www.summapay.de

Über Syngenio

Die Syngenio AG ist ein unabhängiges IT-Beratungs- und Softwareunternehmen mit Fokus auf Consulting für Prozesse und Anwendungen. Syngenio betrachtet Fachdomäne und Technologie zusammen und entwickelt innovative Lösungen. Somit baut das Unternehmen Brücken zwischen klassischen Legacy-Systemlandschaften und modernen, cloudfähigen und KI-gestützten Anwendungen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in regulierten Märkten bildet Syngenio die Brücke zwischen den Tätigkeitsfeldern Payment und eBanking-Lösungen für Finanzdienstleister und branchenspezifische Enterprise-IT-Lösungen für kritische Infrastrukturen. Auf diese Weise macht Syngenio Unternehmen zukunftsfähig für die Herausforderungen von morgen. Syngenio ist mit Standorten in Hamburg, Berlin, Köln, Bonn, Frankfurt am Main, Stuttgart und dem Hauptsitz München deutschlandweit vertreten. Gegründet 2001, wird das Unternehmen geleitet vom Vorstand Joachim Nübold.

Pressekontakt:

Syngenio AG

E-Mail: presse@syngenio.de

Web: www.syngenio.com

