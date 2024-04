22. DGH-Kongress Geistiges Heilen vom 11. – 13.10.2024

Vergünstigter Vorverkauf: ab 1. Mai 2024

Ho“oponopono, Emotionscode, Heilsame Rückführungen, Landschaftsheilung, energetische Schutztechniken, Klangheilung, Schamanismus, Numerologie, Psycho-Physiognomik, die tibetische Heilmethode „Zapchen“ u. v. m.: Mit rund 45 Vorträgen, Workshops und Angeboten zur Spirituellen Einkehr und über 20 Referentinnen und Referenten bietet der 22. DGH-Kongress Geistiges Heilen in Rotenburg a. d. Fulda die Chance, die Vielfalt geistiger Heilmethoden vor Ort mit allen Sinnen zu erkunden.

Heilen erleben, kennenlernen und verstehen

Der international bekannte Buchautor und von Schamanen eingeweihte Ho“oponopono-Experte Ulrich Emil Dupree wird in die hawaiianische (Selbst-)Heilungsmethode einführen, welche wie dafür geschaffen ist, den Frieden in sich selbst sowie im Miteinander zu stärken. Ein erstaunlich einfacher Weg ins Wohlfühlen ist auch der „Emotionscode“ nach Dr. Bradley Nelson. Dr. med. Susanne Hufnagel, die Nelsons weltweit bekannte Bücher „Emotion Code“ und „Body Code“ ins Deutsche übersetzt hat, erhielt vom Entwickler persönlich die Lizenz, sein Wissen weiterzugeben. Wer seine innere Harmonie stärken möchte, kann sich am Samstagabend beim „Inner Peace Concert“ mit dem international bekannten Duo SHANTI OMKARA – Karin Hauerwaas-Lillot (Kusum) und Rainer Lillot (Raghav) – von heilsamen Klängen faszinieren und berühren lassen.

Wer auf der Suche nach Heilung ist, kann am Kongress-Wochenende eine kostenfreie Heilbehandlung genießen bzw. eine Heil- und Krankensalbung im Rahmen eines frühmorgendlichen Gottesdienstes des DGH-Gründungsmitglieds und Calligaris-Experten P. Hubertus M. Schweizer empfangen. Heilsame Nahrung für die Seele bietet Nora Gröbel mit der „Meditation über die zwei Herzen“ aus der Tradition der PRANA-Heilung sowie Lazar Adamek Sisic mit „ChrystalVOICE – Quantum Healing“ – Klangvariationen aus dem Moment.

Austausch von Herz zu Herz und bewegte Pausen

Über das inspirierende Programm hinaus ist der DGH-Kongress eine tolle Chance, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Der Wellnessbereich (mit neuem Außenpool!), das angrenzende Waldgebiet und das pittoreske Städtchen Rotenburg a. d. Fulda bieten zudem abwechslungsreiche Möglichkeiten, bewegte Pausen individuell zu gestalten.

Der Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH) setzt seit seiner Gründung 1995 Maßstäbe für ein seriöses Verhalten von Heiler*innen. Dem DGH e. V. gehören rund 3.000 Heiler, Heilpraktiker, Therapeuten, Ärzte, Klienten sowie Mitglieds- und Fördervereine an. DGH-Mitglieder verpflichten sich einem Ethik-Kodex. Der DGH-Kongress findet seit vielen Jahren im Göbel“s Hotel Rodenberg in Rotenburg a. d. Fulda statt.

