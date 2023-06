24h Infotelefon Arbeitssicherheit: Sicherheitsfragen rund um die Uhr beantwortet

Haan, 04.06.2023 – Die Sicherheit am Arbeitsplatz ist von größter Bedeutung, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Um Unternehmen und Beschäftigten einen zuverlässigen und sofortigen Zugang zu Informationen zu bieten, freuen wir uns, die

Haan, 04.06.2023 – Die Sicherheit am Arbeitsplatz ist von größter Bedeutung, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Um Unternehmen und Beschäftigten einen zuverlässigen und sofortigen Zugang zu Informationen zu bieten, freuen wir uns, die Einführung des 24-Stunden-Infotelefons für Arbeitssicherheit bekanntzugeben. Diese neue Serviceleistung steht ab sofort allen Unternehmen und Arbeitnehmern zur Verfügung und bietet rund um die Uhr Expertenunterstützung bei Fragen zur Arbeitssicherheit.

Das 24-Stunden-Infotelefon für Arbeitssicherheit ist eine Initiative zur Förderung sicherer Arbeitsumgebungen und zur Prävention von Unfällen und Verletzungen am Arbeitsplatz. Es wurde entwickelt, um Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine einfache und direkte Möglichkeit zu bieten, Fragen zu stellen, Bedenken zu äußern oder Ratschläge zu erhalten, die sich auf alle Aspekte der Arbeitssicherheit beziehen.

Das Infotelefon ist mit einem Team hochqualifizierter Experten besetzt, die über umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und betriebliche Sicherheit verfügen. Die Experten sind mit den geltenden Vorschriften, Standards und bewährten Verfahren vertraut und können gezielte Lösungen für individuelle Sicherheitsanliegen bieten.

Egal, ob es sich um Fragen zur Sicherheit von Arbeitsgeräten, zum Umgang mit gefährlichen Substanzen, zur Prävention von Stürzen oder um andere sicherheitsrelevante Themen handelt, das 24-Stunden-Infotelefon für Arbeitssicherheit steht jederzeit zur Verfügung, um schnell und kompetent Unterstützung zu bieten.

„Die Sicherheit am Arbeitsplatz sollte niemals Kompromisse eingehen. Mit dem 24-Stunden-Infotelefon für Arbeitssicherheit möchten wir Unternehmen und Arbeitnehmern eine effektive Möglichkeit bieten, ihre Sicherheitsbedenken anzusprechen und qualifizierte Beratung zu erhalten“, sagt Samuel Paluch, Inhaber von Sicherheitsbüro Paluch und Betreiber des Infotelefons für Arbeitssicherheit. „Wir sind fest davon überzeugt, dass durch den einfachen Zugang zu professioneller Unterstützung potenzielle Risiken minimiert und die Arbeitsumgebung sicherer gestaltet werden kann.“

Das 24-Stunden-Infotelefon für Arbeitssicherheit ist ab sofort unter der folgenden Telefonnummer erreichbar: 02129-3746638. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind herzlich eingeladen, diesen Service zu nutzen und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu optimieren.

Der erste Anruf ist dabei für sie kostenlos. Sollten Sie eine weitere Beratung benötigen, wird Ihnen ein persönliches Angebot zugestellt.

Sicherheitsbüro Paluch – ihre Experten im Bereich der Arbeitssicherheit und der Baustellensicherheit. Wir bieten ein einheitliches Sicherheitskonzept für Ihr Unternehmen. Ein starkes Netzwerk aus externen Partnern z.B. (Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren, Feuerwehrleuten und Rettungsdienstler) komplettiert unsere Dienstleistung und macht uns zu einem starken Partner im Bereich der Arbeitssicherheit. Ebenfalls bieten wir regelmäßige Schulungen im Bereich der Ersten Hilfe, Brandschutz und Arbeitssicherheit an.

Kontakt

Sicherheitsbüro Paluch

Samuel Paluch

Kaiserstraße 18

42781 Haan

+4921293746638



https://www.sb-paluch.de

