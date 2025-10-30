25 Jahre erstklassige Bordverpflegung: GIC International Catering feiert Firmenjubiläum

Erfolgsgeschichte eines Familienunternehmens in zweiter Generation – Täglich bis zu 5.000 Mahlzeiten für mehr als 20 internationale Airlines

Mit viel Unternehmergeist und einer großen Portion Mut starteten die Brüder Talat und Ferat Yildirim vor 25 Jahren ihren Weg in die Selbstständigkeit und gründeten GIC International Catering (GIC) mit Sitz in Kelsterbach, in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Frankfurt. Was damals als kleine Produktionsküche begann, ist heute ein moderner Airline-Caterer mit mehr als 20 internationalen Fluggesellschaften im Kundenportfolio. Darüber hinaus beliefert das familiengeführte Unternehmen in zweiter Generation auf höchstem Niveau Businessjets, private Charterflüge sowie Schulen und Veranstaltungen mit frisch zubereiteten Speisen.

Mit Passion zum etablierten Airline-Caterer

Bereits in jungen Jahren kamen die Brüder Yildirim aus der Türkei nach Deutschland. Als Familie, in der das gemeinsame Essen und die Wertschätzung guter Küche fest in der Tradition verwurzelt sind, war für sie Qualität nie eine Frage des Preises, sondern des Herzens und der Passion fürs Kochen. Zudem teilten beide eine große Faszination und Begeisterung für die Luftfahrt – vor allem im Hinblick darauf, was es bedeutet, auch über den Wolken frische und vielfältige Gerichte bereitzustellen. Zwar mit geringem Kapital, doch mit diesem Anspruch starteten sie im Jahr 2000 GIC und legten damit den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Unternehmens. Heute, 25 Jahre später, hat sich GIC zu einer renommierten Marke im Airline-Catering entwickelt – getragen von Familiengeist, Hingabe sowie der puren Leidenschaft für Service und Genuss.

Früh übt sich: Generationenwechsel bei GIC

Schon während der Schulzeit halfen sowohl Göksel Yildirim, Sohn des Firmengründers Talat Yildirim und heute Geschäftsführer des Unternehmens, als auch seine Geschwister in der elterlichen Firma aus. Während andere auf dem Bolzplatz kickten, lernten sie früh, was es heißt, ein Unternehmen mit Einsatz, Verantwortung und Leidenschaft nach vorne zu bringen. „Sicherlich war das nicht immer einfach, auch wir hätten lieber draußen gespielt als in der Spülküche zu helfen. Rückblickend war es aber eine überaus wertvolle Erfahrung, von der wir bis heute zehren“, erklärt Göksel Yildirim, der 2017 in die Unternehmensführung einstieg und den Kurs mit neuen Ideen, moderner Struktur sowie einem klaren Fokus auf beste Dienstleistungsqualität fortsetzte. Mit Erfolg, wie das kontinuierliche Wachstum sowie zahlreiche Auszeichnungen belegen, darunter die Würdigung „Europe“s Most Improved Airline Catering 2025“ durch das Fachmagazin PAX International.

„Was mein Vater und Onkel vor 25 Jahren begannen, führen wir heute mit derselben Begeisterung weiter“, so Göksel Yildirim. „Zuverlässigkeit, hohe Qualitätsstandards sowie größtmögliches Engagement gegenüber unseren Partnern und Mitarbeitern stehen für uns an erster Stelle. Unser Credo lautet unverändert, Fluggäste mit frischen, kreativen und hochwertigen Mahlzeiten über den Wolken zu begeistern.“

Mit innovativen Konzepten, Einfallsreichtum und großem Einsatz entwickelte sich GIC zu einem der Top-Airline-Caterer an Deutschlands größtem Flughafen, der frisches und qualitativ hochwertiges Essen an Bord liefert. Dafür sorgen heute rund 170 Mitarbeiter und modernste Logistik. So werden auf einer Produktionsfläche von 2.500 Quadratmetern von Gourmetmenüs über warme Speisen für die Economy Class bis zu budgetfreundlichen Snacks täglich bis zu 5.000 Mahlzeiten zubereitet.

Jubiläumsfeier mit kulinarischer Reise durch 25 Jahre Unternehmensgeschichte

Am Donnerstag, dem 23. Oktober 2025, feierte GIC in der FRALounge am Flughafen Frankfurt gemeinsam mit zahlreichen Geschäftspartnern, Medienvertretern sowie Repräsentanten aus Wirtschaft und Politik – darunter Nagihan Ilknur Akdevelioglu, Generalkonsulin der Republik Türkei in Frankfurt, und Kelsterbachs Bürgermeister Manfred Ockel – das 25-jährige Firmenjubiläum. Dabei kam auch der Genuss nicht zu kurz. Die Gäste erlebten ein einzigartiges Menü, das die Geschichte von GIC auf kulinarische Weise erzählte: von Gerichten für den allerersten Kunden Malaysia Airlines über aktuelle Signature Dishes bis hin zu den Lieblingsspeisen der Gründer. „Mit Innovationsgeist, Qualitätsbewusstsein und einem starken familiären Fundament hat sich GIC International Catering vom kleinen Familienbetrieb zu einem führenden Airline-Catering-Spezialisten Deutschlands Flughafen Nummer eins entwickelt“, sagt Göksel Yildirim. „Auf dieses Fundament bauen wir weiter auf und blicken mit viel Zuversicht nach vorne.“

Weitere Informationen über GIC International Catering gibt es unter www.gic-international.com

Die GIC International Catering GmbH (GIC) mit Sitz in Kelsterbach am Flughafen Frankfurt ist seit 25 Jahren ein verlässlicher Partner für Airline-Catering, sorgt aber auch in Schulen und auf privaten Feiern für erstklassige Verpflegung. Als familiengeführtes Unternehmen verbindet GIC exzellente Küche mit maßgeschneiderten Lösungen, Nachhaltigkeit und partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Mit modernsten Produktions- und Logistikprozessen sowie strengen internationalen Sicherheits- und Hygienestandards steht GIC für Verlässlichkeit und höchste Qualitätsstandards.

Firmenkontakt

GIC International Catering

Göksel Yildirim

Langer Kornweg 31-33

65451 Kelsterbach

06107 98590



http://www.gic-international.com

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 68781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.