Sachverständiger Karsten Schmidt setzt auf Erfahrung, Verantwortung und Zukunft

25 Jahre Leidenschaft für Immobilien, Stadtentwicklung und nachhaltiges Bauen

Sachverständiger Karsten Schmidt setzt auf Erfahrung, Verantwortung und Zukunft

Seit einem Vierteljahrhundert steht der Name „Karsten Schmidt“ für fundierte Immobilienbewertung, nachhaltige Projektentwicklung und unabhängige Sachverständigentätigkeit. Was im Jahr 2001 mit einer mutigen Entscheidung zur Selbstständigkeit begann, hat sich zu einer Karriere als erfolgreicher öffentlich bestellter und zertifizierter Sachverständiger entwickelt. Mit Sitz am Dortmunder Phoenix-See ist Schmidt Immowert das aktuelle Unternehmen des gelernten Stadtplaners.

Zum 25-jährigen Bestehen blickt er nicht nur auf eine erfolgreiche Unternehmergeschichte zurück, sondern vor allem auf eine berufliche Haltung, die von Verantwortung, Neugier und gesellschaftlichem Engagement geprägt ist. „Mein Beruf war für mich nie eine Belastung, sondern immer eine Leidenschaft“, beschreibt Schmidt seine Motivation. Bis heute treiben ihn dieselben Fragen an wie zu Beginn seines Arbeitslebens: Wie können Sachverständige dazu beitragen, faire und verlässliche Entscheidungen zu ermöglichen? Wie lassen sich Immobilien nachhaltig entwickeln? Wie entstehen lebenswerte Städte? Wie kann man immer auf Augenhöhe mit allen relevanten Menschen kommunizieren?

Vom Stadtplaner zum gefragten Sachverständigen

Ausgebildet als Stadtplaner begann Schmidt seine berufliche Laufbahn in der Projektentwicklung. Dass aussichtsreiche Immobilienprojekte weit mehr erfordern als technisches Know-how, hat er früh in ein erfolgreiches unternehmerisches Konzept gebracht: Marktkenntnis, wirtschaftliches Verständnis, städtebauliches Denken und Erfahrung auf der Baustelle gehören für ihn untrennbar zusammen. Diese Verbindung verschiedener Disziplinen wurde später zum Markenzeichen seiner Tätigkeit. Statt einzelne Fachgebiete zu bearbeiten, kombiniert Schmidt seit 25 Jahren Immobilienbewertung, Marktforschung, Projektentwicklung und Standortanalysen zu einem ganzheitlichen Beratungsansatz. „Nur wer den Markt versteht, kann Immobilien richtig bewerten. Und nur wer Bauprozesse kennt, kann Entwicklungen realistisch einschätzen.“ Dieses Verständnis führte dazu, dass seine Büros zahlreiche Kommunen, Gerichte, Banken, Unternehmen und Investoren bei komplexen Fragestellungen begleitet haben.

Schritt in die Selbstständigkeit vor 25 Jahren

Die Entscheidung zur Unternehmensgründung fiel dabei nicht aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, sondern aus Überzeugung. Am 1. Juli 2001 war es dann soweit. Das Immobiliensachverständigenbüro Schmidt + Partner wurde gegründet. Nach vielen aktiven Jahren mit Kunden wie beispielsweise dem TÜV Süddeutschland, dem AOK Bundesverband oder auch der Ruhrkohle AG, Volksbanken und Sparkassen in der Region, der BahnflächenEntwicklungsGesellschaft (BEG) NRW, der aurelis Real Estate, den niederländischen Fondsspezialisten IMG Vastgoed B.V. oder der Industriekreditbank setzte Schmidt neue Prioritäten und gründete Schmidt Immowert. „Ich habe auch Hobbies und eine Familie, daher bin ich etwas kürzergetreten“, sagt er mit einem für ihn typischem Lachen. Alle aktuellen Kunden werden natürlich anhaltend und sorgfältig betreut.

Engagement für den Nachwuchs als ein Antrieb des Alltags

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagiert sich der bald 60-Jährige seit Jahrzehnten für die Ausbildung des Branchennachwuchses. Als Lehrbeauftragter an Hochschulen, Prüfer der Architektenkammer und Referent vermittelt er angehenden Fachkräften nicht nur Fachwissen, sondern auch Begeisterung für den Beruf. Sein Engagement reicht von Vorträgen über Seminare bis hin zur Mitwirkung an Konzepten für Hospitationen in Planungsbüros und Institutionen. „Tatsächlich sorge ich mich ein wenig um den Nachwuchs für Immobilien-Sachverständige. Der Job ist toll, megaspannend, aber nicht immer zwischen neun Uhr morgens und fünf Uhr nachmittags erledigt.“

Nachhaltigkeit lange vor dem Trend – Unverständnis mit der deutschen Situation

Als Impulsgeber für nachhaltige Stadtentwicklung und lebenswerte Städte in Deutschland. setzte sich der Fachmann bereits um die Jahrtausendwende für Photovoltaik, Energiespeicher und nachhaltige Gebäudekonzepte ein. Seine Projekte mit innovativen Energielösungen zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und Klimaschutz kein Widerspruch sein müssen. „Veränderung gelingt nicht durch Revolution, sondern durch konsequente Weiterentwicklung. Nachhaltigkeit muss wirtschaftlich funktionieren und Schritt für Schritt umgesetzt werden.“

Menschen stehen im Mittelpunkt

Diese Überzeugung prägt bis heute seine Arbeit. Aber das wichtigste Element der Schmidtschen Karriere ist das Gegenüber. „Mir war immer wichtig, jedem einzelnen Menschen auf Augenhöhe gegenüber zu treten. Als Ruhrpottler kann ich das auch, wie ich mittlerweile rückblickend sagen kann.“ Trotz aller Zahlen, Berechnungen und Gutachten sieht Schmidt den Menschen stets im Mittelpunkt seiner Arbeit. Ob Erbschaften, Scheidungen, Gerichtsverfahren, Unternehmensbewertungen oder Problemimmobilien – hinter jedem Gutachten stehen persönliche Schicksale und oftmals weitreichende Entscheidungen. „Hinter jeder Immobilie stehen Menschen. Genau deshalb trägt ein Sachverständiger eine besondere Verantwortung.“

Diese Philosophie soll auch in den kommenden zehn Jahren als Leitmotiv gelten. Das 25-jährige Jubiläum ist für Schmidt kein Anlass, ausschließlich zurückzublicken. Vielmehr versteht er es als Bestätigung dafür, dass Verlässlichkeit, Fachkompetenz und persönliche Integrität auch in einer sich wandelnden Branche Bestand haben.

Unternehmenskontakt::

Schmidt Immowert

info@schmidtimmowert.de

Einen ausführlichen und unterhaltsamen Ritt durch die 25 Sachverständigenjahre kann man auch via Podcast machen:

https://open.spotify.com/episode/2Ut91XcvK0CQh2xpE5tDyQ?si=NCbV7DSiRUisXx0f-HCGaQ

Kontakt

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