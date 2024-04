250 Teilnehmer bei Neuauflage der ImmomioCon

Mit rund 250 Entscheidern aus der Wohnungswirtschaft fand am 16. und 17. April 2024 die ImmomioCon 2024 in Hamburg statt. Mit dem Motto „360° WoWi“ lag der Fokus des Veranstaltungsformates der Hamburger Immomio GmbH in diesem Jahr auf der Kombination aus Inspiration, Networking und Workshops – sowie auf spannenden Talkrunden und Redebeiträgen mit Experten aus der Branche. Zu den Speakern gehörten unter anderem Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Stefan Bürger, Geschäftsführer der GWH Immobilien Holding GmbH und Dr. Oliver Falk-Becker, Head of New Business Development und Startup-Investment bei der Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin.

Am 16. April ab 13:00 Uhr startete die zweite Ausgabe der ImmomioCon in einer der architektonisch spannendsten Immobilien Hamburgs, dem Hammerbrooklyn. Moderiert wurde die Veranstaltung erneut von Alexandra Bredahl, Head of Sales & Marketing bei Immomio. Nach der Begrüßung durch Nicolas Jacobi, Geschäftsführer von Immomio und Andreas Otto, Verbandsratsvorsitzender des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V., nutzte Martin Wolfrat von der Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG die Gelegenheit, die einzigartige Eventlocation vorzustellen.

Weiter ging es mit Talkrunden zu den Themen „360° Vision: Investitionen außerhalb des Kerngeschäfts – Zwischen Zukunftsstrategie und Risiko“ und „360° Bauen | Serielles Bauen als Antwort auf Wohnungsnot?“. Darauf folgte ein Vortrag von Dr. Oliver Falk-Becker zum Thema „360° Innovation: WoWi-Trends – Wie digital ist die Wohnungswirtschaft?“. Den Abschluss des offiziellen Teils bildete die Scheckübergabe an die DESWOS. 10.000 Euro kamen bei der gemeinsamen Weihnachtsaktion von Immomio und Immomio-Kunden zusammen und wurden nun im Rahmen der ImmomioCon feierlich übergeben. Den Abend des ersten Veranstaltungstages verbrachten die Teilnehmer auf dem Panoramadeck des Emporio Towers mit einem 360° Grad Blick über den Dächern Hamburgs – ein optimaler Rahmen zum Feiern und Netzwerken.

Der zweite Veranstaltungstag stand ganz im Zeichen des Veranstaltungsmottos „360° WoWi“. In zahlreichen Workshops – unter anderem von Immomio-Partnern wie Haufe, Aareon und Yarowa, wurden bis zum Mittag wertvolle Impulse für die Digitalisierungsstrategie der Wohnungswirtschaft erarbeitet. Passend dazu wurde Immomio in einem der Workshops, für die gemeinsame Arbeit mit dem Familienheim Villingen-Schwenningen, als erstes PropTech mit der WowiTech-Urkunde des DigiWoh ausgezeichnet. DigiWoh, das Kompetenzzentrum Digitalisierung von der Wohnungswirtschaft für die Wohnungswirtschaft, prämiert damit junge, innovative Unternehmen, die Projekterfahrung im Bereich Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft nachweisen können.

Nach der Mittagspause gab Bilal Zafar, Speaker für Künstliche Intelligenz, in einer einstündigen Keynote spannende Einblicke in das Thema KI und sorgte für viele inspirierende Momente im Publikum. Gemeinsam mit der Verabschiedung von Nicolas Jacobi und Alexandra Bredahl ein würdiger Abschluss einer gelungenen Veranstaltung.

„Wir freuen uns sehr, dass zur zweiten ImmomioCon mit 250 Teilnehmern sogar nochmal rund 50 Personen mehr gekommen sind als im vergangenen Jahr. Der persönliche Austausch mit unseren Kunden ist für uns immer ein Highlight“, sagt Nicolas Jacobi.

Immomio ist Deutschlands größtes PropTech-Unternehmen in der Wohnungswirtschaft und mit seiner 360° Plattform Marktführer für digitale Vermarktung, Interessentenmanagement und Mieterapps. Mit über 2 Mio. verwalteten Mieteinheiten ist Immomio Treiber der Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft.

