257 Immobilienunternehmer auf dem FIX&FLIP Summit 2026: Marktupdate und Strategien aus 40 Jahren Erfahrung

Oliver Fischer gibt seinen Teilnehmern auf Mallorca klare Handlungsempfehlungen für den aktuellen Immobilienmarkt

Vom 6. bis 7. Juni 2026 kamen 257 Immobilienunternehmer auf Mallorca zusammen, um sich auf dem FIX&FLIP Summit weiterzubilden. Im Mittelpunkt stand ein umfassendes Marktupdate von Oliver Fischer, der aus über 40 Jahren Erfahrung im Immobilienhandel spricht und seinen Teilnehmern konkrete Strategien für das aktuelle Marktumfeld an die Hand gab.

„Der Immobilienmarkt verändert sich ständig. Wer langfristig erfolgreich sein will, muss wissen, wie er sich im aktuellen Markt richtig positioniert“, so Fischer. Genau das vermittelte er seinen Teilnehmern auf dem zweitägigen Event in Playa de Palma: klare Handlungsempfehlungen, fundierte Marktanalysen und erprobte Strategien für kurzfristige Immobilien Investments.

Das FIX&FLIP Summit hat sich als führende Weiterbildungsveranstaltung für Immobilieninvestment im deutschsprachigen Raum etabliert. Anders als reine Networking-Events steht hier der Wissenstransfer im Vordergrund: Die Teilnehmer erhalten praxisnahe Einblicke in aktuelle Marktentwicklungen, bewährte Einkaufsstrategien und konkrete Handlungsanweisungen für ihr Immobiliengeschäft.

Mit über 25 Speakern – darunter erfahrene Investoren, Steuerexperten und Branchenkenner – bot das Summit ein intensives Programm. Doch der zentrale Mehrwert lag in den Marktupdates von Oliver Fischer selbst: Basierend auf vier Jahrzehnten im Immobilienhandel gab er seinen Teilnehmern eine klare Orientierung, welche Strategien im aktuellen Markt funktionieren – und welche nicht.

„Meine Teilnehmer verlassen das Summit nicht nur mit Motivation, sondern mit einem konkreten Fahrplan“, erklärt Fischer. „Sie wissen genau, wie sie sich im aktuellen Markt verhalten müssen, um profitabel zu investieren. Das ist der Unterschied zwischen Theorie und echter Praxis aus 40 Jahren Erfahrung.“

Das nächste FIX&FLIP Summit ist bereits in Planung. Weitere Informationen unter oliverfischer.de.

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist das führende Unternehmen im Bereich FIX&FLIP Immobilien Investment Ausbildung und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an.

Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensaufbau durch den schnellen Immobilienhandel zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

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