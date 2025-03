3.000 Dollar oder mehr – wohin steigt der Goldkurs: Das ZukunftsForum Edelmetalle analysiert den aktuellen Edelmetallboom!

Final Call: Jetzt anmelden zum ZukunftsForum Edelmetalle 2025!

Frankfurt, 14. März 2025 – Das ZukunftsForum Edelmetalle steht vor der Tür! Vom 23. bis 25. März 2025 treffen sich führende Experten, Investoren und Berater im Kongresszentrum Kap Europa in Frankfurt, um die wichtigsten Trends und Entwicklungen im Edelmetallmarkt zu diskutieren.

„Die meisten Analysten haben schon nicht mehr die 3.000 Dollar Marke, sondern eher die 3.500 Dollar Marke im Blick“, so Edelmetallexperte und Initiator des Forums Wolfgang Wrzesniok-Roßbach. „Auf den Edelmetallmärkten gibt es sowohl beim Gold als auch bei Silber im Augenblick nur eine Bewegung: Nach oben. Was das für Anleger und ihre Berater bedeutet, diskutieren wir u.a. auf dem ZukunftsForum Edelmetalle Ende März in Frankfurt.“ In unberechenbaren Zeiten ist der sichere Hafen wieder gefragt. Gold erreichte gestern ein neues Rekordhoch: Getrieben von starken Zentralbankkäufen, wachsender Konjunkturunsicherheit und der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed, stieg der Goldpreis gestern um rund zwei Prozent. Mit 2.994 US-Dollar je Feinunze markierte das Edelmetall ein neues Allzeithoch.

Mit hochkarätigen Speakern wie Chefvolkswirt Dr. Holger Schmieding von der Berenberg Bank, Ronald Stöferle, Fondsmanager und Managing Partner der Incrementum AG und Herausgeber der führenden jährlichen Edelmetallstudie „In Gold we trust“ und Ralf Schuster, geopolitscher Experte der Helaba bietet die Konferenz fundierte Analysen und spannende Einblicke zu Gold, Silber, Platin und den wirtschaftlichen Herausforderungen der kommenden Jahre. Begleitende Podiumsdiskussionen und eine Fachmesse runden das Event ab.

Veranstaltet wird das ZukunftsForum Edelmetalle von der Fragold Connect GmbH, die vom Edelmetallexperten Wolfgang Wrzesniok-Roßbach mit dem Ziel gegründet wurde, die Vernetzung in der Edelmetallbranche zu fördern. Der Austausch zwischen der Branche und anderen Stakeholdern soll durch Formate wie das künftig jährlich stattfindende ZukunftsForum Edelmetalle und die geplante Fachzeitschrift „Gold & Weiss“ weiter ausgebaut werden.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 23. – 25. März 2025

Ort: Kongresszentrum Kap Europa der Messe Frankfurt, Osloer Str. 5, 60327 Frankfurt am Main

Themen: Gold, Silber, Platinmetalle, Bergbau, Recycling, Nachhaltigkeit, wirtschaftliche und politische Entwicklungen, industrielle Anwendungen, Investment

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Webseite des ZukunftsForums: www.zukunftsforum-edelmetalle.de

Über die Fragold Connect GmbH:

Die Fragold Connect GmbH wurde 2024 von Unternehmensberater und Edelmetallexperten Wolfgang Wrzesniok-Roßbach und Marketingberaterin Corinna Schmitz gegründet, um die Edelmetallbranche der DACH-Region durch innovative Veranstaltungen und Publikationen wie das ZukunftsForum Edelmetalle und die Fachzeitschrift „Gold & Weiss“ nachhaltig zu fördern und weiterzuentwickeln. Hinter dem Unternehmen stehen zwei Branchenexperten, die auf jahrzehntelange Erfahrung und umfassendes Fachwissen in der Welt der Edelmetalle zurückblicken.

Firmenkontakt

Fragold Connect GmbH

Wolfgang Wrzesniok-Roßbach

Blumenweg 28

63128 Dietzenbach

+49 (0) 6074 80 34 110



http://zukunftsforum-edelmetalle.de

Pressekontakt

Financial Relations GmbH

Sabine Dabergott

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172/2715930



http://www.financial-relations.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.