30 Jahre Top Camp Ag: Eine Erfolgsgeschichte von Abenteuer und Reiselust

Jubiläumsevent mit exklusiven Angeboten und Rahmenprogramm

Die Top Camp AG feiert ihr 30-jähriges Bestehen und lädt Camping-Enthusiasten, langjährige Kunden und Interessenten am 29. und 30. März 2025 zu einem besonderen Jubiläumsevent ein. Von 10 bis 16 Uhr erwartet die Besucher eine grosse Fahrzeugausstellung mit den neuesten Wohnmobil- und Wohnwagenmodellen, exklusive Jubiläumsangebote sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Live-Musik, einem Gewinnspiel und kulinarischen Höhepunkte.

An beiden Event-Tagen profitieren Besucher von besonderen Aktionen: Jubiläumsrabatt auf ausgewählte Fahrzeugmodelle, 15% Rabatt auf Campingzubehör sowie spezielle Werkstattkonditionen für Einbauten und Reparaturen.

Mehr zu den Jubiläumsaktionen

30 Jahre Leidenschaft für Camping und mobile Freiheit

1995 wurde die Top Camp AG mit dem Ziel gegründet, Camping-Fans eine Anlaufstelle für Campingzubehör und Werkstatt für Kastenwagen-Ausbau zu bieten. In wenigen Jahren kamen Markenvertretungen, Occasionshandel und eine Mietflotte hinzu. Was als kleines Unternehmen begann, hat sich in den letzten drei Jahrzehnten zu einer führenden Adresse für mobile Freizeitgestaltung in der Schweiz entwickelt. Die Philosophie von Top Camp basiert auf einem klaren Versprechen: Wir bieten unseren Kunden Fahrzeuge und alles rund um das Thema Campieren für besondere Reiseerlebnisse. „Kompetenz, Flexibilität und Fairness werden bei Top Camp gross geschrieben. Heute umfasst das Angebot neben dem Verkauf und der Vermietung von Wohnmobilen auch eine eigene Fachwerkstatt sowie einen gut sortierten Camping-Shop.

Top Camp AG: Kompetenz und Service rund um mobiles Reisen

Die Top Camp AG hat sich in 30 Jahren als kompetenter Partner für mobile Freizeitgestaltung etabliert. Mit einem breiten Sortiment an Wohnmobilen und Wohnwagen führender Hersteller, einer hauseigenen Fachwerkstatt und einem umfangreichen Angebot an Campingzubehör bietet das Unternehmen alles, was Camping-Herzen höherschlagen lässt. Der Standort in Interlaken ist nicht nur geografisch ideal gelegen, sondern auch ein Kompetenzzentrum für individuelle Beratung und erstklassigen Service.

Das Jubiläumsevent findet am Firmensitz in der Fabrikstrasse 21, 3800 Interlaken, statt. Weitere Informationen sind auf der Website www.topcamp.ch verfügbar.

Sie suchen ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen? Entdecken Sie mit Top Camp Interlaken die Freiheit auf vier Rädern und erleben Sie mit einem Wohnmobil, Wohnwagen oder Camper die schönsten Ecken der Schweiz und in Europa. Ganz gleich, ob Sie kaufen oder mieten möchten: Wir bieten Ihnen eine grosse Auswahl an hochwertigen Wohnmobilen, Wohnwagen oder Campern – abgestimmt auf Ihren individuellen Bedarf und auf Ihre Vorstellungen von mobilem Reisen.

Kontakt

Top Camp AG

Clemens Häsler

Fabrikstraße 21

3800 Interlaken

033 826 40 50



https://topcamp.ch/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.