30 Millionen Gründe für Audiolösungen von Poly

Das Produktportfolio an professionellen Telefonen von Poly bietet unzählige Möglichkeiten für Anrufe von jedem Ort

München – 6. April 2021 – Poly (NYSE: PLT) hat im März das 30-millionste IP-Telefon verkauft. Dieser besondere Meilenstein fällt in eine Zeit, in der sich der Markt rasant verändert: Zunehmend wechseln Unternehmen von lokalen Telefonsystemen in die Cloud und auch die globale Pandemie beschleunigt die Akzeptanz und Nutzung von Cloud-basierten Diensten exponentiell. Vor diesem Hintergrund unterstützen die Audiolösungen von Poly IT-Dienstleister und Kunden dabei, sich an die neue Art der standortübergreifenden Zusammenarbeit anzupassen – mit einem kompletten Portfolio von IP-Tischtelefonen, drahtlosen Telefonen, USB-Freisprecheinrichtungen, Konferenztelefonen, analogen Telefonadaptern sowie festinstallierten Audiosystemen.

Seit mehr als 20 Jahren entwickelt Poly zukunftssichere und zuverlässige Audiogeräte. Dabei achtet das Unternehmen besonders auf eine hochwertige Audioqualität. Diese Audiolösungen verfügen über einige der branchenweit führenden Technologien: beispielsweise intelligente Multi-Mikrofon-Arrays, HD Voice, Acoustic Fence und NoiseBlock AI. Mit dem neuen DECT IP-Telefon Poly Rove hat das Unternehmen außerdem die erste und bisher einzige Telefonlösung auf den Markt gebracht, die über einen eingebauten antimikrobiellen Produktschutz von Microban verfügt. Dieser bietet Mitarbeitern die notwendige Sicherheit, wenn sie in berührungsintensiven Umgebungen zusammenarbeiten müssen.

Das Angebot an Telefonen von Poly hat sich im Laufe der Zeit stetig weiterentwickelt – ebenso wie die Kommunikation im Arbeitsumfeld. Alles begann mit dem allerersten SoundStation-Konferenztelefon von Polycom, das inzwischen im Smithsonian’s National Museum of American History ausgestellt ist. Die kultige CCX-Serie von Polycom ist außerdem das erste Business Media Phone seiner Art, das wahlweise mit oder ohne Hörer geliefert wird. Stattdessen lässt es sich mit einem Headset oder einer Freisprecheinrichtung verwenden.

“Die Technologie hat sich im Laufe der Zeit drastisch verändert, aber der Bedarf an qualitativ hochwertigen Telefonsystemen ist konstant geblieben”, sagt John Lamarque, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Voice Collaboration und Professional Headset bei Poly. “Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, jede Art von Arbeitsplatz mit professioneller Audiotechnologie und hochwertigen Telefonen auszustatten, damit sich Mitarbeiter stets auf das Wesentliche konzentrieren können – unabhängig vom Arbeitsort.”

Auch für IT- und Business-Manager bieten die Audiolösungen von Poly ein hohes Maß an Flexibilität. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 60 Plattformen und Dienstanbietern zusammen, darunter Microsoft Teams, RingCentral, GoTo von LogMeIn, Vonage, Nextiva und 8×8. Der passende Partner lässt sich demnach wählen. Die Cloud-basierten Management-Lösungen von Poly erleichtern der IT-Abteilung außerdem die Bereitstellung der Geräte und helfen dabei, die Ursache eines auftretenden Problems aus der Ferne zu beheben.

Als erfahrener und zuverlässiger Anbieter stattet Poly zahlreiche Kunden – von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Organisationen – mit vielseitigen Telefonlösungen aus. Bedingt durch die Pandemie versuchen Unternehmen aktuell mehr denn je, die Herausforderungen einer hybriden Belegschaft zu meistern. Die innovativen Telefonlösungen von Poly unterstützen dabei, professionelle Gespräche zu führen – egal von welchem Ort:

– Büro-Lösungen: Als Hommage an das ursprüngliche SoundStation-Konferenztelefon hat Poly das Poly Trio C60 entwickelt. Mit seinen Erweiterungsmikrofonen bietet es einen klaren Klang und eignet sich besonders für große und offene Räume. Es lässt sich problemlos mit den Videokonferenzlösungen von Poly koppeln und verfügt über die Sprachsteuerung Alexa for Business. Damit lassen sich virtuelle Meeting-Räume unkompliziert erstellen und betreten. Die Geräte der Poly VVX-Serie sind ebenso schnell einzurichten und einfach im Büro zu verwenden. Diese modernen IP-Tischtelefone sind mit nahezu jeder Plattform kompatibel. Ausgestattet mit der Acoustic Fence-Technologie blendet die VVX-Serie unerwünschte Hintergrundgeräusche aus – für einen optimalen Klang bei jedem Anruf.

– Flexible Audiolösungen: Dank der intelligenten Freisprecheinrichtungen der modernen Poly Sync-Familie eignen sich diese Geräte ideal für die Arbeit im Büro, von zu Hause oder für unterwegs. Die USB- und Bluetooth-fähigen Geräte verfügen über die bewährte hohe Audioqualität von Poly. Per Sprachsteuerung können Mitarbeiter mit den smarten Freisprecheinrichtungen unkompliziert an jedem Meeting teilnehmen. Darüber hinaus sind die Geräte des Modells Poly Sync sowohl für Zoom als auch Microsoft Teams zertifiziert.

– Must-have Lösungen für kritische Arbeitsplätze: Mit den neuen IP-Telefonen Poly Rove DECT™ bietet Poly eine passende Audiolösung für kritische und unverzichtbare Arbeitsplätze. Diese sind die ersten und bisher einzigen Telefonlösungen mit dem integrierten antimikrobiellen Schutz von Microban. Dank dieser schnurlosen Telefone können sich Mitarbeiter frei bewegen und auch in Arbeitsumgebungen mit hohem Kontaktaufkommen sicher zusammenarbeiten.

“Die breite Produktpalette an IP-Telefonen von Poly bietet eines der besten Audioerlebnisse auf dem Markt”, sagt Alaa Saayed, ICT Industry Director bei Frost & Sullivan. “Im Laufe der Zeit hat das Unternehmen sein Portfolio durch die Einführung neuer Desktop-Modelle, die Bereitstellung fortschrittlicher Funktionen und Fähigkeiten sowie die Partnerschaft mit wichtigen Anbietern von Anrufsteuerungen erfolgreich gestärkt. Hinzu kommt außerdem die Implementierung eines Endpoint-Management-Systems, das es Unternehmen ermöglicht, Poly-Telefone einfach zu verwalten, bereitzustellen und zu aktualisieren.”

Weitere Informationen zu dem umfangreichen Produktportfolio an Telefonen von Poly finden Sie unter https://www.poly.com/de/de/products/phones

Über Poly

Poly (NYSE: PLT) ist Hersteller hochwertiger Audio- und Videolösungen und schafft die beste Mee-tingumgebung – überall und jederzeit. Unsere Headsets, Video- und Audiokonferenzlösungen, Desktop-Telefone, Analysesoftware und Services sind erstklassig designt und wurden dazu entwickelt, Menschen mit hervorragender Audioqualität zu verbinden. Sie sind hochwertig, benutzerfreundlich und arbeiten nahtlos mit den besten Video- und Audiokonferenzdiensten zusammen. Mit Poly (Plantronics, Inc. – ehemals Plantronics und Polycom) nimmt man nicht nur am Meeting teil, man sticht heraus. Alle Infos gibt es auf www.poly.com

Poly, das Propellerdesign und das Poly-Logo sind Marken von Plantronics, Inc. Alle weiteren Mar-ken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

