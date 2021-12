300 Mio. Euro: Schultheiß Projektentwicklung AG erzielt erneut Umsatzrekord

Erfolgreichstes Jahr in der Firmengeschichte des Nürnberger Bauträgers

Trotz deutlich spürbarer Einschränkungen durch Corona konnte die Schultheiß Projektentwicklung AG ihr herausragendes Ergebnis des Vorjahres steigern und einen neuen Umsatzrekord aufstellen. Einschließlich Reservierungsbeständen und geschlossenen Vorverträgen wurden Immobilien im Verkaufswert von 300 Millionen Euro veräußert.

Das satte Umsatzplus sichert dem Nürnberger Immobilienunternehmen seinen Status als führender Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Michael Kopper, Vorstandsvorsitzender der Schultheiß Projektentwicklung AG, zeigt sich entsprechend erfreut: „Corona hält die Welt weiterhin in Atem. Die derzeitige Situation verursacht vielerorts ein Gefühl der Unsicherheit, die Baubranche kämpft vor allem mit Lieferengpässen. Dass wir uns unter diesen Rahmenbedingungen so deutlich steigern konnten, bestätigt die Qualität unserer Arbeit und zeigt zugleich, dass wir mit unserem Portfolio aus freiem und gefördertem Wohnungsbau strategisch richtigliegen.“

Engagierte Belegschaft als Erfolgsgarant

Den Erfolg führt Michael Kopper vor allem auf sein Team zurück: „Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schultheiß Projektentwicklung AG für ihren unermüdlichen Einsatz. Mit einem solch engagierten Team sind wir in der Lage, auch in Krisenzeiten Höchstleistungen zu erbringen. Ich bin stolz auf das, was wir in turbulenten Zeiten wie diesen gemeinsam erreicht haben. Auch allen Geschäftspartnern und Baufirmen, die für uns tätig sind und den Betrieb auf den Baustellen aufrechterhalten haben, gilt unser Dank.“

Über Schultheiß Projektentwicklung AG

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbau spezialisiert und deckt mit ihren rund 130 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer.

