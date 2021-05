312 Life-Hacks in 10 Minuten = Weltrekord

Während viele Menschen am Sonntag leckeres Eis und die Sonne genossen, fand der erste internationale Online-Live-Hack auf Zoom statt.

Mit dabei: Frank Opaszowski aus Langenselbold

Was ist ein Life-Hack?

Die Idee entstammt der Working-out-loud (WoL) Kollaborationsmethode, in der Teammitglieder proaktiv über ihre aktuelle Arbeit sprechen und diese für alle anderen Teammitglieder zugänglich machen. Dies schafft Mehrwert und Fortschritt für das gesamte Team. Statt Wissen zu horten, sind diejenigen relevant, die ihr Wissen umfänglich teilen. Ein Hack ist ein Tipp, eine Botschaft oder eine Erfahrung.

Bei dem Online Life-Hack messen sich Speaker, die ihre Herzbotschaften in 1 Minute in die Welt bringen, um diese ein Stück besser zu machen.

312 Menschen aus 17 Ländern nahmen teil. Es entstand eine bunte Mischung aus den Bereichen Medizin, Ernährung, Finanzen, Marketing, Bildung, Computer, Recht.

Einer von ihnen war Frank Opaszowski aus Langenselbold.

Nach nur 3 Minuten Vorbereitungszeit berichtet Frank darüber, nicht ständig online verfügbar sein zu müssen”. “In nur 60 Sekunden überzeugende Argumente und die daraus resultierenden Veränderungen aufzuzeigen mit dem Ziel, wieder mehr zu sich selbst zu finden, dieser Herausforderung wollte ich mich stellen.”

Gelohnt hat es sich für den Redeprofi aus Langenselbold gleich 3-fach. Er ist Teilnehmer eines Weltrekords. Er hat 311 weitere Lebenstipps erhalten. Und er hat anschließend von seiner Ehefrau ein großes Eis spendiert bekommen. Schließlich nimmt man nicht jeden Tag an einem Weltrekord teil.

Frank Opaszowski ist Keynote Speaker für Verhandlungen. In seinen unterhaltsamen Vorträgen zeigt er die Bedeutung einzelner Aspekte einer Verhandlung anhand bildhafter Beispiele.

