35″ Ultrawide-Gaming-Display AGON AG353UCG von AOC

200 Hz, VESA DisplayHDR 1000 und G-Sync Ultimate

Amsterdam, 20. Februar 2020 – Das ist jetzt was für Hardcore-Gamer: Displayspezialist AOC präsentiert mit dem 88,98 cm (35″) Ultrawide-Gaming-Monitor AGON AG353UCG nicht einfach nur eine Weiterentwicklung seines hochgelobten Ultrawide-Modells AG352UCG6 aus der Serie AGON 3. Der AG353UCG ist ein Quantensprung und hat alles, was sich anspruchsvolle Gamer wünschen: 200 Hz Bildwiederholrate, 2 ms Reaktionszeit (GtG) und eine geringe Eingangsverzögerung für optimale Darstellungen ohne wahrnehmbare Bewegungsunschärfe. Hinzu kommen eine fantastische native UWQHD-Auflösung (3440×1440) im 21:9-Format, eine dynamisch Krümmung von 1800R, Quantum-Dot-Technologie, eine Spitzenhelligkeit von 1000 Nits mit VESA DisplayHDR 1000, ein Kontrast von 2500:1, eine 90%ige DCI-P3-Farbraumabdeckung für atemberaubende Bilder sowie Nvidia G-Sync Ultimate für ruckel- und unterbrechungsfreie HDR-Darstellungen bei reduzierter Latenz. Mehr! Geht! Nicht!

Schlankes, futuristisches Design

Schon der gesamte äußerliche Auftritt des AG353UCG, der vom preisgekrönten (Red Dot Design Award 2018) Schwestermodell AG273QCG übernommen wurde, ist mit dreiseitig rahmenlosen Design, rückseitigem RGB-Ringlicht und rotem, V-förmigen Standfuß wirklich außergewöhnlich. Der höhenverstellbare (120 mm), platzsparende Ständer mit roten und schwarzen Akzenten ist stilvoll, gleichzeitig aber auch kompakt und stabil. Die Höhe des Displaypanels entspricht dem eines 28″ 16:9-Modells. Aber dank seines Bildseitenverhältnisses von 21:9 bietet es in der Horizontalen mehr Platz. Mit der großen Bildschirmdiagonalen von 88,98 cm (35″) zieht es nicht nur Gamer und Video-Enthusiasten in seinen Bann, es steigert auch die Produktivität all jener, die mit diesem Monitor arbeiten.

Für alle Fälle bestens gerüstet

Wer sich einen AG353UCG gönnt, ist für alle Video- und Game-Genres optimal ausgestattet. Denn eine Bildwiederholrate von 200 Hz ist nicht nur Wettkampfniveau für Renn- und Actionspiele, Sims, MMORPGs oder 5v5 Arena Games, sondern auch Top-Level für ehrgeizige FPS-Gamer. Die Übergangszeiten der einzelnen Pixel sind so gering, dass das Panel 200 Frames pro Sekunde ohne Artefakte darstellt. Mit einer GtG von 2 ms ist eine Bewegungsunschärfe beim AG353UCG quasi ausgeschlossen. Gamer erhalten auf ihren jeweiligen Input also ein umgehendes visuelles Feedback, sodass sie vollständig mit der digitalen Spielewelt verbunden scheinen.

Atemberaubende Bildqualität

Es ist schon eine Herausforderung, einen der schnellsten Bildschirme überhaupt anbieten zu können. Wirklich außergewöhnlich wird es, wenn gleichzeitig auch noch die Bildqualität überragend ist. Das VA-Panel des AG353UCG ist mit Quantum-Dot-Technologie ausgestattet. Damit bietet es eine 90%ige DCI-P3-Abdeckung, also deutlich mehr als der sRGB-Standard-Farbraum. Zudem produziert das 10-Bit-Panel 1,07 Milliarden Farben und damit einhergehend feinere Farbübergänge und präzisere Farben, die für HDR-Inhalte (High Dynamic Range) angelegt sind. Der AG353UCG kann HDR in Games, die G-Sync Ultimate nutzen, mit minimaler Eingangsverzögerung und Movies oder TV-Shows mit Unterstützung von VESA DisplayHDR 1000 präzise anzeigen. Sein Dynamikbereich reicht von 0,05 Nits bei den Schwarzwerten bis zu 1000 Nits bei der Spitzenhelligkeit. Und dank seines VA-Panels kann der Monitor auch ein statisches Kontrastverhältnis von 2500:1 erreichen, was doppelt so hoch ist wie das herkömmlicher IPS- oder TN-Panels. 512 lokale Dimming-Zonen bieten darüber hinaus einen fantastisch weiten Dynamikbereich.

Extras inklusive

Der AG353UCG ist nicht nur hinsichtlich seiner technischen Features ein absolutes Highlight. Auch der User-Komfort kommt nicht zu kurz. So lässt sich das neu gestaltete, moderne OSD (On-Screen-Display) bequem über den 5-Wege-Joystick in der unteren Blende navigieren. Das Headset kann links und rechts des Displays an entsprechenden Halterungen aufgehängt werden. Aufgestellt wird der Monitor mittels einfacher One-Klick-Montage an seinem eleganten Metallständer oder einem VESA-Mount. Der Standfuß verfügt zudem über einen Tragegriff, ermöglicht einfaches Kabelmanagement und lässt sich – Stichwort: Ergonomie – in der Höhe (120 mm) verstellen und neigen. Individuell anpassbare, ringförmige RGB-Leuchten auf der Rückseite (AOC Light FX) des Monitors runden den in jeder Hinsicht bemerkenswerten Gesamtauftritt des Modells ab. Und natürlich sind alle erforderlichen Kabel für den einfachen Anschluss an einen Computer (DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0) im Lieferumfang enthalten.

Der AOC AGON AG353UCG ist in Europa ab Februar 2020 zu einem Preis von 2.509,00 EUR (UVP) erhältlich.

Über AOC

AOC ist weltweit eine Top-Marke für Computermonitore. Hohe Qualität, erstklassiger Service, attraktives Design sowie umweltfreundliche und innovative Produkte zu einem fairen Preis sind die Gründe, weshalb immer mehr Verbraucher und Vertriebspartner auf AOC setzen. Ob professioneller oder privater Nutzer, Unterhaltung oder Gaming – die Marke AOC bietet Monitore für jeden Anspruch. AOC ist ein Tochterunternehmen von TPV Technology Limited, dem weltweit größten LCD-Hersteller. https://eu.aoc.com/de/

