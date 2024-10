3D-Druck-Bauteile optisch und haptisch veredeln & drucken

HP Texturen-Bibliothek für 3D-Druck-Software 4D_Additive

In Kooperation mit dem Software-Pionier CoreTechnologie hat der 3D Drucker-Hersteller Hewlett Packard (HP) speziell für seine 3D Drucker-Technologie ansprechende Texturen entwickelt zur optischen und haptischen Veredelung von 3D Druck-Bauteilen. Mit der universellen 3D Druck-Software 4D_Additive wird die Texturen-Bibliothek nach dem Download von der HP Webseite direkt eingebunden. So werden mit dem Tool von CoreTechnologie mit wenigen Klicks ansprechende Bauteile mit Oberflächentexturen erzeugt.

Individuelle und kostengünstige Gestaltung

Das Texturen-Modul von 4D_Additive arbeitet mit den exakten Flächen der CAD Modelle und erlaubt neue Gestaltungsmöglichkeiten von Bauteiloberflächen sowie eine einfache und kostengünstige Individualisierung von Produkten. Durch die HP Drucktechnologie wird die Kleinserienfertigung von Kunststoffteilen mit speziellen Oberflächenmustern im 3D Druckverfahren ermöglicht. Hierbei werden anspruchsvolle Bauteile schnell und kostengünstig gedruckt. Über 100 zur Auswahl stehende Oberflächenmuster sorgen für eine individuelle Gestaltung.

In der 3D Drucksoftware 4D_Additive werden die gewünschten Flächen des CAD Modells selektiert und eine Textur ausgewählt, um das Muster auf das Bauteil zu projizieren. Durch die exakte Beschreibung der Flächen und Randkurven im CAD Modell ist dies deutlich einfacher und genauer als bei einem STL Modell. Der Designer stellt Größe, Ausrichtung und Höhe der HP Textur individuell ein. Mit einem Mausklick wird das Druckmodell erzeugt und nahtlos an den HP Drucker gesendet, ohne eine weitere Software anzuwenden.

Im Zusammenspiel der 4D_Additive Software, den HP Texturen und dem HP Druckverfahren entstehen 3D Druckbauteile mit individuellen Oberflächen-Designs. Die Texturen sorgen für eine ansprechende Optik und Haptik sowie technische Vorteile bei der Generierung bestimmter Reibwerte und anderer Oberflächen-Eigenschaften.

Die HP Texturen und eine Anleitung zur vorgeschlagenen Anwendung des Musters stehen zum kostenlosen Download auf der Hewlett Packard Webseite bereit zum unkomplizierten Import in das Texturen-Modul von 4D_Additive.

Weitere Informationen zur Software 4D_Additive sind abrufbar unter www.coretechnologie.de/produkte/4d-additive

+++

Der Software-Hersteller CoreTechnologie (CT) wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland in der Nähe von Frankfurt am Main sowie Niederlassungen in Frankreich, Japan und den USA. Das Unternehmen ist der führende Anbieter von 3D Computer Aided Design (CAD)-Konvertierungssoftware, bekannt als 3D_Evolution™ (Konvertierung, Reparatur, Vereinfachung, Analyse), 4D Additive™ (3D-Printing Software-Suite), 3D_Analyzer™ (CAD-Viewer mit Analysewerkzeugen) sowie 3D_Kernel_IO (CAD Interfaces SDK). Die Mission des Unternehmens ist es, die MCAD-Interoperabilität in der Wertschöpfungskette des Designs zu optimieren und maßgeschneiderte Lösungen für die PLM-Integration und Prozessautomatisierung zu entwickeln. Das Kundenportfolio von CoreTechnologie umfasst weltweit über 600 international tätige Unternehmen aus der Automobil-, Aerospace-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie sowie führende Hersteller von 3D Software.

Bildquelle: CoreTechnologie GmbH