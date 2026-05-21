3D PluraView von Schneider Digital macht komplexe Öl- und Gas-Geodaten räumlich erfassbar

Um die Exploration und Produktion von Öl- und Gasfeldern zu optimieren und Ausbeute sowie Effizienz zu steigern, müssen komplexe geologische Bedingungen präzise verstanden werden. Ein besseres räumliches Verständnis hilft, Probleme früher zu erkennen, vermeidbare Verzögerungen zu minimieren und Kosten zu reduzieren. Die Visualisierung von 3D-Geodaten ist für Geologen und Geophysiker der Schlüssel zur fundierten Analyse und Bewertung geologischer und geophysikalischer Informationskomponenten. Diese Visualisierung direkt am Arbeitsplatz bieten die stereoskopischen 3D PluraView Doppelbildschirmsysteme mit integriertem Beamsplitter-Spiegel von Schneider Digital. Mit bis zu 4K Auflösung pro Bildschirm und Stereokanal profitieren Anwender von einer durchgängig verfügbaren, extrem hellen und kontrastreichen 3D-Stereo-Darstellung bei der Auswertung von stratigraphischen Profilen, seismischen 3D-Daten, Bohrlochinformationen und daraus abgeleiteten 3D-Modellen. In der Öl- und Gasindustrie wird zur Exploration und Produktionssteigerung gezielt auf stereofähige Software gesetzt, etwa Schlumberger Petrel, Halliburton GeoProbe oder MapInfo Discover. Solche Anwendungen ermöglichen es, relevante Subsurface-Informationen schnell zu integrieren, zu visualisieren und zu analysieren, Varianten und Simulationen durchzuspielen, das Verständnis einer Konzession zu verbessern und genauere Prognosen zum Ertrag von Kohlenwasserstoffen abzuleiten. 3D-Stereo-Visualisierung ist damit ein fester Bestandteil eines Best-Practice-Toolkits für erfolgreiche Projekte.

Erdölingenieure und Geowissenschaftler investieren viel Zeit, um 2D- und 3D-Datensätze aus mehreren Quellen zu kombinieren und daraus digitale 3D-Untergrundmodelle zu erzeugen. Diese Daten liegen in unterschiedlichen Formaten, Auflösungen und sehr großen Datenmengen vor. Die stereoskopischen Monitore der 3D PluraView Serie bieten mit ihrer bewährten Beamsplitter-Technologie eine hochwertige Darstellung am Arbeitsplatz und bilden die zentrale Visualisierungsschnittstelle für die Erstellung und Analyse digitaler 3D-Zwillinge. Auf den 3D-Monitoren von Schneider Digital lassen sich erfasste Oberflächen- und Untergrundstrukturen sowie dynamische Prozesse darstellen, die für Exploration und Produktion relevant sind. Gleichzeitig erleichtert die echte stereoskopische Darstellung die Zusammenarbeit in Explorations- und Produktionsteams: Mehrere Spezialisten können einen Datensatz gleichzeitig betrachten, analysieren und diskutieren. Möglich wird dies durch eine helle, holografisch wirkende Geodatendarstellung in einer normalen, nicht abgedunkelten Büroumgebung und mit einem flexiblen Blickwinkel von beinahe 180 Grad.

Optimale Visualisierung für stereoskopische 3D-Geodaten am Arbeitsplatz

Die 3D PluraView Monitore sind ideal geeignet, um 3D-Lagerstättenmodelle zusammen mit detaillierten Oberflächendaten stereoskopisch darzustellen. Zwei hochauflösende Bildschirme erzeugen die Stereobilder für das linke und rechte Auge. Über den Beamsplitter, einen speziell beschichteten Halbspiegel, werden beide Bilder zu einem sehr hellen und kontrastreichen, holografischen Stereobild kombiniert. Durch die unterschiedlichen Polarisationswinkel der PluraView Brillen bleiben beide Stereokanäle sauber getrennt. So entsteht eine präzise 3D-Stereo-Darstellung für den professionellen Desktop.

Stereoskopische Visualisierung ist ein wesentlicher Bestandteil professioneller Geologiesoftware, darunter Schlumberger Petrel, Halliburton GeoProbe, Baker Hughes JewelSuite, Dassault GEOVIA Module oder MapInfo Discover. Auch im GIS-Bereich ist 3D-Stereo relevant: Esri hat mit ArcGIS Pro eine stereoskopische 3D-GIS-Umgebung implementiert, die unter anderem mit 3D-Voxel-Elementen stratigraphische und tektonische Strukturen im Untergrund abbilden kann.

Die Visualisierung und insbesondere die Editierung räumlicher Strukturen in 3D-Stereo-Umgebungen ist eine Schlüsselfunktion. Mit einem stereofähigen Display lassen sich räumliche Beziehungen sofort und intuitiv verstehen sowie präzise erfassen. Im Vergleich zu einfachen Bildschirmen, die lediglich eine flache, perspektivische 2D-Ansicht ohne echte Tiefenrelation bieten, unterstützt 3D-Stereo ein deutlich sichereres Verständnis komplexer Untergrunddaten.

Moderne Softwareumgebungen für Exploration und Produktion sind dreidimensional und volumenbezogen. Sie müssen aufgrund hoher Kosten und Risiken effizient, zuverlässig und datenprozessierungsoptimiert sein. Die anschließenden Field Operations müssen HSE-Standards erfüllen; damit muss die gesamte Prozesskette nachweislich dem Stand der Technik und Best Practice entsprechen. Die 3D PluraView Monitore von Schneider Digital stellen hierfür eine praxiserprobte Hardwarebasis dar: Sie sind hochauflösende 3D-Stereo-Desktopsysteme für den ermüdungsfreien täglichen Einsatz in normalen Büroumgebungen und eignen sich insbesondere für:

– 3D-Geodatenvisualisierung von Stratigraphie und tektonischen Flächen

– Interpretation seismischer 3D-Daten

– Integration von 3D-Oberflächen- und Untergrunddaten

– Bewertung und Analyse von Reserven

– Feldentwicklungsplanung

– 3D-Modellierung von Eigentumsrechten

– Vorbereitung und Visualisierung von Richtungsbohrungen

– Lagerstättensimulation und Druckabfallmodellierung

– Industrieanlagensimulation und Installation von Produktionstechnik

– Dynamische Modellierung mit Finiten Elementen (FEM)

– Öl- und Gas-3D-Druckanwendungen

– Software-Training für Geologen, Geophysiker sowie Erdöl- und Erdgas-Ingenieure

– Geowissenschaftliche Ausbildung

Explorationsergebnisse durch 3D-Modelle zuverlässig absichern

Ein umfassendes Verständnis der verfügbaren geologischen und geophysikalischen 3D-Daten ist erforderlich, um stratigraphische und tektonische Strukturen sowie Gesteinseigenschaften von Öl- und Gaslagerstätten in Bezug auf ihr Förderpotenzial zu bewerten. Dafür werden unter anderem seismische 3D-Profile erfasst, um Reflektionshorizonte, Strukturen und Verwerfungen zu erkennen. Zusammen mit Daten aus bestehenden Bohrlochmessungen, Aeromagnetik und Geoelektrik entsteht ein möglichst belastbares 3D-Modell der Lagerstätte. Bei positiver Bewertung kann dieses Modell durch zusätzliche Geodatensätze erweitert werden, um fundierte Entscheidungen über Anzahl, Positionierung, Richtung und Tiefe weiterer Explorations- oder erster Förderbohrungen zu treffen.

Die Darstellung von Lagerstätten in echtem 3D unterstützt zudem umfassende statische und dynamische Modelle bis hin zum 4D-Zeitraffer. So lassen sich Druckminderungen und Durchflussänderungen unter unterschiedlichen Produktionsszenarien anschaulich simulieren. Für eine hochwertige digitale Abbildung der Lagerstätte ist die Kombination, Auswertung und Interpretation verschiedener 3D-Merkmale entscheidend. Dazu zählen größere tektonische Strukturen wie versiegelnde oder nicht versiegelnde Verwerfungen, die Modellierung stratigraphischer Schichten sowie Informationen zu Ursprungs-, Reservoir- und Deckgesteinsschichten. Ergänzt werden diese Daten durch Reflektionshorizonte aus der geophysikalischen Exploration, physisches Gesteinsmaterial aus Bohrgut und Kernproben sowie petro-physikalische Parameter aus geophysikalischen Bohrlochsonden.

Ein gutes Untergrundmodell zeigt die räumlichen Beziehungen und Eigenschaften relevanter Merkmale ausreichend detailliert. Dadurch lässt sich das zukünftige Verhalten einer Öl- und Gaslagerstätte unter verschiedenen Produktionsszenarien mit angemessener Genauigkeit einschätzen. Die stereoskopische Visualisierungs-Technologie von Schneider Digital macht diese räumlichen Beziehungen nachvollziehbar und unterstützt Erdöl- und Erdgas-Ingenieure dabei, potenzielle Lagerstätten zu bewerten, Reserven zu schätzen, Lagerstätteneigenschaften und Produktionsverhalten vorherzusagen sowie den Produktionsaufbau weiter zu optimieren.

Gerade an der Schnittstelle von Exploration, Fördertechnik und Anlagenbau sind neben ökonomischen Aspekten auch Umweltschutz, Auflagen und behördliche Genehmigungsverfahren kritische Entscheidungsfaktoren. Geodaten, die am Arbeitsplatz auf dem 3D PluraView vorbereitet und stereoskopisch visualisiert wurden, lassen sich auch auf großformatigen Projektionssystemen und LED-Wänden stereoskopisch darstellen. Damit werden komplexe Zusammenhänge für größere Betrachtergruppen, etwa eigene Entscheidungsträger oder Behördenvertreter, leichter verständlich. Die 3D PluraView Monitore sind damit ein Schlüsselelement für Geologen, Geophysiker und Ingenieure, um komplexe 3D-Untergrunddatensätze zu erstellen, zu visualisieren, zu analysieren und belastbarer zu verstehen.

Vorteile der 3D-Stereo-Visualisierungstechnologie für Öl- und Gasunternehmen

– 3D PluraView Monitore sind mit nahezu jeder Workstation kompatibel, je nach Softwareanforderung auch mit Laptop-Hardware und professioneller Standardgrafikkarte.

– Es sind keine speziellen Treiber, IT-Konfigurationen oder Stereosignalgeber wie bei aktiven LCD-Shutter-Brillen erforderlich. Die Systeme arbeiten mit standardmäßigen NVIDIA- oder AMD-Grafiktreibern und sind für aktuelle Windows- und Linux-Versionen ausgelegt.

– Die Darstellung ist flimmerfrei und ermöglicht dauerhaft komfortables Arbeiten mit leichten, passiven, kreuzpolarisierten Stereobrillen.

– Kleine Arbeitsgruppen von zwei bis sechs Anwendern können Datensätze gemeinsam stereoskopisch betrachten, insbesondere mit den 27-Zoll- und 28-Zoll-3D-PluraView-Modellen.

– Helle, kontrastreiche Displays mit bis zu 4K-Auflösung pro Stereokanal erlauben den Einsatz in normalen Büro- und Tageslichtumgebungen.

– Echte räumliche Tiefenwahrnehmung unterstützt das intuitive und schnellere Verständnis stratigraphischer und tektonischer Merkmale.

– Die 3D-Stereo-Visualisierung unterstützt führende stereofähige Applikationen für Geospezialisten und Ingenieure.

– Räumliche Darstellung verbessert die Absicherung von Arbeitsergebnissen, reduziert Fehlinterpretationen und unterstützt belastbare Entscheidungen.

Weitere Informationen online unter: www.pluraview.com

Weitere Informationen unter: https://www.3d-pluraview.com/de/einsatzbereiche/3d-pluraview-in-geo-einsatzbereichen

Schneider Digital – Das Unternehmen:

Schneider Digital ist ein weltweit tätiger Full-Service Lösungsanbieter für professionelle 3D-Stereo-, 4K/8K- und VR/AR-Hardware. Auf Basis seiner 25-jährigen Branchen- und Produkterfahrung sowie seiner hervorragenden Beziehungen zu führenden Herstellern bietet Schneider Digital innovative, ausgereifte Profi-Hardware-Produkte und maßgeschneiderte Komplettlösungen für den professionellen Einsatz an. Qualifizierte Beratung und engagierter After-Sales-Service sind der eigene Anspruch an das Unternehmen.

Das Schneider Digital Produktportfolio umfasst die richtige, professionelle Hardware-Lösung für die jeweilige Anforderung in diesen Bereichen: High Resolution 4K/8K-bis hin zu Multi-Display-Walls. Schneider Digital ist Hersteller der eigenen Powerwall-Lösung smartVR-Wall sowie des passiven Stereomonitors 3D PluraView. Performance-Workstations und Profi-Grafikkarten von AMD und NVIDIA sowie innovative Hardware-Peripherie (Tracking, Eingabegeräte u.v.a.) runden das Angebot ab. Viele Artikel sind lagernd. Das garantiert eine schnelle Lieferfähigkeit und Projektrealisierung.

Schneider Digital ist autorisierter Service-Distributor von AMD FirePRO/Radeon Pro, PNY/NVIDIA Quadro, 3Dconnexion, Stealth int., Planar und EIZO. Produkte von Schneider Digital finden ihren Einsatz vor allem in grafikintensiven Computeranwendungen wie CAD/CAM/CAE, FEM, CFD, Simulation, GIS, Architektur, Medizin und Forschung, Film, TV, Animation und Digital Imaging.

Weitere Informationen unter www.schneider-digital.com und www.3d-pluraview.com

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