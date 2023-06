4. DEUTOR CYBER SECURITY BEST PRACTICE CONFERENCE 2023

Cyber Defence: Fiktion oder Realität? We will see…

Die Konferenz findet unter der Schirmherrschaft des Kommando Cyber- und Informationsraum (KdoCIR) und in Kooperation mit der Allianz für Cyber-Sicherheit des BSI statt. Das Ziel der Konferenz ist es, in Kooperation mit Vertretern der Bundeswehr und der Industrie die Cyber-Defence durch Best Practices zu stärken, um in Zukunft besser auf die Cyber-Herausforderungen vorbereitet zu sein.

Die Agenda und unsere Speaker finden Sie in der Agenda: https://deutor.de/conference/

Dazu behandelt die diesjährige Konferenz folgende Themen:

– Anforderungen an die Bundeswehr sowie Anforderungen der Bundeswehr

– Leistungserbringung der Industrie zur Unterstützung der Bundeswehr

– Herausforderungen der gesamtstaatlichen Cyber-Sicherheit

Die Konferenz wird gefolgt von einem Networking-Empfang und der Verleihung des DEUTOR CYBER SECURITY BEST PRACTICE AWARD, der an Persönlichkeiten verliehen wird, die nachhaltig die Cyber-Sicherheit in den letzten Jahren erhöht haben.

Wir unterstützen Unternehmen und Behörden bei der Identifizierung ihrer kritischen Geschäftsstrukturen, Prozesse und Systeme, ihren Schwachstellen bei Cyber-Attacken und wir definieren geeignete Sicherheitsmaßnahmen.

Kontakt

Deutor Cyber Security Solutions GmbH

Michael Bartsch

Am Turm 44

53721 Siegburg

+491713243350



https://deutor.de

