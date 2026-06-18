4. Deutscher Bildungs-Award in Folge für dehner academy

Die mehrfach ausgezeichnete, DBVC- und IOBC-zertifizierte Coaching-Ausbildung startet im Herbst 2026 wieder in Berlin und Konstanz

Die Coaching-Ausbildung der dehner academy wurde zum vierten Mal in Folge mit dem Deutschen Bildungs-Award ausgezeichnet. Bereits in den Jahren 2022/23, 2023/24 und 2024/25 erhielt die Weiterbildung diese Auszeichnung. Damit unterstreicht die dehner academy ihre besondere Qualität in einem Feld, das für Führung, Personalentwicklung und organisationale Veränderung zunehmend an Bedeutung gewinnt.

„Wir erleben in den Unternehmen, dass die weltpolitischen Veränderungen, die KI-Revolution und der Wertewandel in der Gesellschaft eine starke Verunsicherung in die Belegschaften hineintragen“, sagt Alice Dehner, Geschäftsführerin der dehner academy. „Die Menschen stehen unter Druck, insbesondere die in verantwortungsvollen Positionen. Daher gewinnt Business-Coaching weiter an Relevanz. Gute Coaches helfen Menschen dabei, wieder klarer zu denken, eigene Ressourcen zu aktivieren und unter Druck handlungsfähig zu bleiben.“

Im Herbst 2026 startet die neue Staffel der berufsbegleitenden Coaching-Ausbildung an den Standorten Konstanz und Berlin. Sie richtet sich sowohl an Berater:innen und Trainer:innen als auch an Führungskräfte und HR-Verantwortliche, die Coaching-Kompetenz aufbauen und in ihrem beruflichen Kontext einsetzen möchten.

„Aus unserer Sicht entsteht professionelle Coaching-Kompetenz durch drei Dinge: solides methodisches Handwerk, persönliche Entwicklung und die Fähigkeit, Organisationen als soziale Systeme zu verstehen“, erklärt Alice Dehner. „Genau diese Verbindung macht die Ausbildung für Menschen interessant, die in Führung, HR oder in der Beratung Verantwortung übernehmen und Entwicklungsprozesse professionell begleiten wollen.“

Seit über 30 Jahren zählt die dehner academy zu den Pionieren im Business-Coaching. Die Ausbildung verbindet psychologische Tiefe, systemisches Denken und konkrete Anwendung im beruflichen Alltag. Im Mittelpunkt steht ein integrativer Ansatz, der Mensch und Organisation gemeinsam betrachtet. Das heißt: Coaching wird hier sowohl als individuelle Entwicklungsbegleitung verstanden als auch als Beitrag zu besserer Zusammenarbeit, klarerer Kommunikation und stabilerer Führung in anspruchsvollen Situationen.

Die Coaching-Ausbildung der dehner academy umfasst neun Module à drei Tage und erstreckt sich über rund eineinhalb Jahre. Zwischen den Modulen werden die Teilnehmenden über Blended-Learning-Elemente und eine Lernplattform begleitet. Ein besonderer Qualitätsfaktor ist die Arbeit in kleinen Gruppen mit maximal zwölf Teilnehmenden. Dadurch entsteht ein intensiver Lernraum, in dem Wissen, Selbsterfahrung, Supervision und praktische Übung eng miteinander verbunden werden.

Inhaltlich vermittelt die Ausbildung unter anderem Grundlagen professioneller Coaching-Prozesse, Auftragsklärung, Problemanalyse, Transaktionsanalyse, Konfliktmanagement, systemisches Coaching, Ressourcenarbeit nach Milton H. Erickson, Embodiment sowie Methoden zum Auflösen mentaler Blockaden. Die Teilnehmenden arbeiten an eigenen Fällen aus ihrer beruflichen Praxis und entwickeln Schritt für Schritt Sicherheit in der Gestaltung wirksamer Coaching-Prozesse.

Die Ausbildung ist durch den Deutschen Bundesverband Coaching (DBVC) und die International Organization for Business Coaching (IOBC) zertifiziert. Bereits rund 1.000 Teilnehmende haben die Coaching-Ausbildung der dehner academy durchlaufen.

Unter dem Motto: „Ihr Potenzial ist unsere Stärke“ unterstützt die dehner academy seit mehr als 30 Jahren mit Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Sie sind Experten für Organisationsentwicklung und Changemanagement, Beratung, Führungs- und Vertriebstrainings, Business- und Life-Coachings sowie in Ausbildungsreihen für Coaches, Führungskräfte und Personaler. Auf Basis ihres profunden, psychologischen Know-hows und der jahrzehntelangen Erfahrung bietet die dehner academy passgenaue Konzepte, Maßnahmen und Lösungen für Management, HR und Fachkräfte, die sich weiterentwickeln wollen.

Kontakt

dehner academy GmbH

Alice Dehner

Theodor-Heuss-Str. 36

78467 Konstanz

+49 7531 942008-0



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